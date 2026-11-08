Der Epiq bietet praktisch so viel Kofferraum wie der Elroq und kostet deutlich weniger. Der größere Skoda punktet mit Platz im Fond und als 85 mit mehr Reichweite.

Der Skoda Epiq macht dem größeren Elroq ausgerechnet beim Kofferraum Konkurrenz: 475 statt 470 Liter passen laut Hersteller hinein. Dafür ist der Epiq rund 32 Zentimeter kürzer und deutlich günstiger. Der Elroq lohnt sich vor allem für mehr Platz auf der Rückbank und, mit großem Akku, längere Etappen. Nur für den Wocheneinkauf brauchst du ihn nicht.

Kurzvergleich: Viel Stauraum auf wenig Verkehrsfläche

Unsere Empfehlung Für Pendler Skoda Epiq Kürzer und günstiger, mit dem 55 auch für längere Etappen gut aufgestellt.

Für Familien Skoda Elroq Mehr Platz für große Mitfahrer und bei umgelegter Rückbank, im normalen Kofferraum praktisch Gleichstand.

Für Vielfahrer Skoda Elroq Als 85 deutlich mehr Reichweitenreserve, der 60 liegt viel näher am günstigeren Epiq 55.

Für kleines Budget Skoda Epiq Der 35 Easy senkt den Einstiegspreis, spart aber bei Motor- und Schnellladeleistung.

Die Modelle im Überblick Merkmal Skoda Epiq Skoda Elroq Karosserie SUV SUV Größenklasse Kleinwagen Kompaktklasse Elektro-Versionen 3 Versionen 4 Versionen Leistung 116–211 PS 190–340 PS Reichweite (WLTP) 325–441 km 453–574 km Ladeleistung DC 50–105 kW 105–165 kW Listenpreis 25.900–32.100 € 37.890–55.240 € Leasing ab 257,08 €/Monat 289 €/Monat Auto-Abo ab – 904 €/Monat Angebote Angebote Angebote Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot.

Der Epiq kombiniert Frontantrieb und kompakte Außenmaße, der Elroq bietet Heckantrieb oder Allrad. Verglichen werden der seit 2026 angebotene Epiq und der Elroq im Modelljahr 2027. Beim Epiq reicht die Auswahl vom günstigen 35 Easy bis zum stärkeren 55. Beim Elroq beginnt sie aktuell mit dem 60.

Preise: Der Epiq 55 ist die interessante Mitte

Preise und Raten Merkmal Skoda Epiq Skoda Elroq Listenpreis 25.900–32.100 € 37.890–55.240 € Versionen und Listenpreise Epiq 35 Easy (116 PS): 25.900 € Epiq 40 (135 PS): 27.900 € Epiq 55 (211 PS): 32.100 € 60 (190 PS): 37.890 € 85 (286 PS): 46.890 € 85x (299 PS): 49.190 € RS (340 PS): 55.240 € Leasing ab 257,08 €/Monat 289 €/Monat Auto-Abo ab – 904 €/Monat Neuwagen-Angebote ab 24.151 € 31.916 € Gebrauchtwagen ab – 36.990 € Angebote Angebote Angebote Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot.

Laut deutschen Preislisten vom 29. und 15. Oktober 2026 startet der Epiq 35 Easy bei 25.900 Euro, der Elroq 60 Essence bei 37.890 Euro. Das sind 11.990 Euro Unterschied, allerdings bei anderer Batterie und Ausstattung. Die Listenpreise enthalten Mehrwertsteuer, aber keine Rabatte und Überführungskosten. Im Handel können die Abstände anders ausfallen.

Für 32.100 Euro gibt es den Epiq 55 Essence mit großem Akku. Er liegt noch 5.790 Euro unter dem Elroq 60 Essence, erreicht aber fast dessen Normreichweite. In der jeweils höheren Selection-Ausstattung stehen 35.600 gegen 42.390 Euro. Wer zwischen Stadtverkehr und gelegentlicher Urlaubsfahrt wechselt, sollte deshalb zuerst den Epiq 55 ansehen.

Die Leasing- und Auto-Abo-Angebote in den Tabellen können den Preisabstand verändern. Ein reduzierter Elroq ist dabei mit dem passenden Epiq-Akku zu vergleichen, nicht automatisch mit dem billigsten Easy.

Platz: Fast gleicher Kofferraum, mehr Platz im Elroq-Fond

Platz und Maße Merkmal Skoda Epiq Skoda Elroq Sitzplätze 5 5 Türen 5 5 Kofferraum 475–1.345 l 470–1.580 l Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot.

Mit 4,17 statt 4,49 Metern Länge benötigt der Epiq weniger Parkraum. Mit umgelegter Rückbank zieht der größere Skoda dagegen deutlich vorbei: 1.580 statt rund 1.345 Liter. Für häufige Möbeltransporte zählt dieser Unterschied mehr als das Normalvolumen.

Der ADAC fand auf der Rückbank des Epiq 55 ausreichend Bein- und Kopffreiheit für normal große Erwachsene. Im Test des Elroq 85 der früheren Modelljahresversion reichte der Platz hinten sogar für etwa zwei Meter große Personen. Für regelmäßig große Mitfahrer ist der Elroq damit die überzeugendere Vorauswahl. Eine Familie mit kleineren Kindern muss allein wegen des Gepäcks nicht zum größeren Modell greifen.

Reichweite: Erst der Elroq 85 setzt sich deutlich ab

Reichweite und Verbrauch Merkmal Skoda Epiq Skoda Elroq Batterie 37–52 kWh 58–77 kWh Reichweite (WLTP) 325–441 km 453–574 km Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot.

Der Epiq 35 Easy schafft laut aktueller Preisliste bis zu 325 Kilometer WLTP, der 40 bis zu 327 Kilometer. Der Aufpreis zum 40 kauft also kaum mehr Reichweite. Erst der Epiq 55 mit bis zu 441 Kilometern verändert den Einsatzbereich spürbar.

Beim Elroq 60 nennt Skoda bis zu 453 Kilometer, beim 85 je nach Ausstattung 523 bis 576 Kilometer. Der große Reichweitenvorteil entsteht somit erst mit dem 77-kWh-Akku des 85. Wer häufig lange Autobahnetappen fährt, bekommt hier einen handfesten Grund für den Aufpreis.

Laden: Größer heißt nicht kürzer warten

Laden Merkmal Skoda Epiq Skoda Elroq Ladeleistung DC (max.) 50–105 kW 105–165 kW Laden 10–80 % (DC)† 24 min 29 min Strom abgeben (V2L) ja ja Haus/Netz versorgen (V2H/V2G) ja je nach Version Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot. † Redaktionelle Angabe (bezogen auf Epiq Epiq 55 (211 PS), Elroq 85 (286 PS)), Quellen unter dem Artikel.

Für den Epiq 55 nennt Skoda 24 Minuten von 10 auf 80 Prozent, für den Elroq 60 26 Minuten und für den Elroq 85 29 Minuten unter geeigneten Bedingungen. Der Elroq 85 lädt in dieser Zeit mehr Energie in seinen größeren Akku. Der Epiq ist beim einzelnen Ladestopp also keineswegs automatisch langsamer.

Beim Epiq 40 nennt der Hersteller 23 Minuten für dasselbe Ladefenster. Der Easy 35 ist mit maximal 50 kW DC die eingeschränktere Wahl für häufiges Nachladen unterwegs. Wer meist zu Hause lädt, kann diesen Verzicht leichter akzeptieren als jemand, der regelmäßig auf Schnelllader angewiesen ist.

Komfort und Bedienung: Auch der Epiq ist kein karger Kleinwagen

Der ADAC lobte beim Epiq 55 den Federungskomfort und die übersichtlichen Bildschirmmenüs. Separate Tasten öffnen wichtige Funktionen. Kritik gab es am Lautstärke-Touchslider und an der kräftigen Verzögerung im B-Modus.

Beim Elroq lohnt der Blick aufs Modelljahr 2027: Es bringt unter anderem ein neues Android-basiertes Infotainment und One-Pedal-Fahren bis zum Stillstand. Skoda bindet die neue Infotainmentgeneration an eine überarbeitete Bordelektronik. Ein günstiger früher gebauter Lagerwagen erhält sie deshalb nicht einfach per Softwareupdate.

Garantie und Kosten: Der Aufpreis verlängert den Schutz nicht

Laufende Kosten und Garantie Merkmal Skoda Epiq Skoda Elroq Fahrzeuggarantie† 2 Jahre, Anschlussgarantie optional 2 Jahre, Anschlussgarantie optional Batteriegarantie† 8 Jahre oder 160.000 km, mindestens 70 % der ursprünglichen nutzbaren Kapazität 8 Jahre oder 160.000 km, mindestens 70 % der ursprünglichen nutzbaren Kapazität Annahmen: 35 ct/kWh Strompreis (Mischung aus Laden zu Hause und unterwegs), 15.000 km pro Jahr. Verbrauch: Praxiswert, sonst WLTP. Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot. † Redaktionelle Angabe (bezogen auf Epiq Epiq 55 (211 PS), Elroq 85 (286 PS)), Quellen unter dem Artikel.

Beide haben zwei Jahre Fahrzeuggarantie. Bei einem Leasing über 36 oder 48 Monate deckt sie ohne Anschlussgarantie nicht die ganze Laufzeit ab. Skoda bietet eine Verlängerung auf bis zu fünf Jahre oder 150.000 Kilometer an. Beim teureren Elroq ist der längere Schutz ebenso ein Extra wie beim Epiq.

Für die Hochvoltbatterie gelten bei beiden acht Jahre oder 160.000 Kilometer, je nachdem, was zuerst erreicht wird. Garantiert sind mindestens 70 Prozent der ursprünglichen nutzbaren Kapazität. Das schützt den Akku länger, verlängert aber nicht die Fahrzeuggarantie für Infotainment oder Klimaanlage.

Fazit: Der Aufpreis lohnt für Fond und große Batterie