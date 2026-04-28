Skoda Elroq 60 Essence Leasing Deal: Ab 113 € mtl. (Inkl. 6.000 € Förderung)

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Skoda Elroq 60 Essence Leasing Deal

Mit dem Elroq bringt Skoda erstmals einen vollelektrischen Kompakt-SUV an den Start. Er ist zudem das erste Fahrzeug der Marke mit der neuen Modern Solid-Designsprache. Skoda-typisch kommt der Elroq mit einem hohen Nutzwert: Offiziell bietet der Tscheche bis zu 470 Liter Kofferraumvolumen, bei umgeklappter Rückbank sogar 1.580 Liter. Zur Baureihe gehören außerdem moderne Features wie ein 13-Zoll-Infotainment, Rückfahrkamera und wichtige Assistenzsysteme.

Das erwartet dich hier

Der hier angebotene Skoda Elroq 60 Essence ist ein 190 PS starker Elektro-SUV. Laut Angebotsdaten liegt der kombinierte Verbrauch bei 15,1 kWh/100 km. Für den Elroq 60 Essence nennt Skoda offiziell eine elektrische Reichweite von 446 bis 453 Kilometern. An einer DC-Schnellladesäule soll die Batterie in rund 25 Minuten von 10 auf 80 Prozent laden.

Damit passt der Elroq gut zu allen, die ein familientaugliches E-Auto mit angenehmer Sitzposition, ordentlicher Alltagstauglichkeit und zeitgemäßer Ladeperformance suchen.

Leasing Konditionen: Elroq ab 113 € pro Monat

Bei carwow gibt es den Skoda Elroq 60 Essence aktuell ausschließlich für Privatkunden. Die günstigste Rate beläuft sich auf 113 € brutto monatlich bei 10.000 Kilometern pro Jahr und einer Laufzeit von 36 Monaten. Betrachtet man den Listenpreis von 37.390 €, ergibt sich ein sehr starker Leasingfaktor von 0,30.

Da zusätzlich 1.495 € Überführungskosten anfallen, steigt die effektive monatliche Belastung auf 154,53 € brutto, der Gesamtkostenfaktor liegt dann bei 0,41. Nachfolgend findest du die wichtigsten Daten zum Angebot im Überblick:

  • Brutto-Rate: 113,00 €
  • Überführungskosten: 1.495,00 €
  • Laufzeit: 36 Monate
  • Fahrleistung: 10.000 KM/Jahr
  • Leasingfaktor: 0,30
  • Effektive Rate: 154,53 € brutto
  • Effektiver Leasingfaktor: 0,41
  • Gesamtkosten: 5.563,00 €
  • Enthaltene Förderung: 6.000 €

Abgesehen von der E-Auto-Förderung gibt es keine einmalige Anzahlung. Optional lässt sich noch ein Wartungspaket für 20 € brutto pro Monat ergänzen. Weitere Kilometerpakete sind in den übergebenen Angebotsdaten nicht ausgewiesen.

Wichtig: 6.000 € E-Auto Prämie bereits eingerechnet

Besonders wichtig bei diesem Leasing Deal ist die eingerechnete E-Auto Prämie von 6.000 €. Diesen Betrag musst du als Leasingnehmer zunächst beim Händler als Anzahlung vorstrecken. Nach erfolgreicher Zulassung kannst du dir die Anzahlung im Rahmen der E-Auto Prämie erstatten lassen. Falls du Anspruch auf weniger Förderung hast, findest du nachfolgend eine Übersicht der weiteren Raten:

  • 5.000 € Förderung: 143 € mtl.
  • 4.000 € Förderung: 162 € mtl.
  • 3.000 € Förderung: 202 € mtl.
  • Ohne Förderung: 290 € mtl.

Die Lieferzeit liegt laut Angebotsdaten bei rund 6 Monaten. Als Standort ist Lübeck hinterlegt. Bei Bedarf kannst du die Ausstattung noch frei an deine Wünsche anpassen. Unterm Strich ist das hier ein sehr günstiger Privat-Leasing Deal für den neuen Skoda Elroq, sofern die eingerechnete Prämie für dich tatsächlich realistisch nutzbar ist.

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