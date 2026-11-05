Der Enyaq bietet mehr Kofferraum und Anhängelast. Bei Reichweite und Laden liegt er eng am günstigeren Elroq. Entscheidend sind Platzbedarf, Ausstattung und Modelljahr.

Der Skoda Elroq und der Enyaq unterscheiden sich weniger beim Fahren als beim Packen. Der Enyaq bietet 115 Liter mehr Kofferraum, der Elroq ist 17 Zentimeter kürzer und günstiger. Mit gleicher Batterie liegen Antrieb, Reichweite und Ladepausen eng zusammen. Wer den zusätzlichen Stauraum nicht braucht, kauft mit dem Enyaq deshalb kaum mehr Elektrotechnik.

Kurzvergleich: Der Aufpreis steckt vor allem im Heck

Unsere Empfehlung Für Pendler Skoda Elroq 17 Zentimeter kürzer und günstiger. Bei gleicher Batterie kaum Reichweiten- oder Ladenachteil.

Für Familien Skoda Enyaq 115 Liter mehr Kofferraum. Der Vorteil liegt beim Gepäck, nicht in deutlich mehr Sitzbreite.

Für Vielfahrer Ein anderes Modell Als 85 ähnliche Reichweite und gleiche Ladezeit. Der Enyaq Selection bringt die Wärmepumpe bereits mit.

Für kleines Budget Skoda Elroq Niedrigerer Listenpreis. Bei Lagerwagen auf das Modelljahr und die enthaltene Technik achten.

Die Modelle im Überblick Merkmal Skoda Elroq Skoda Enyaq Karosserie SUV SUV Größenklasse Kompaktklasse Mittelklasse Elektro-Versionen 4 Versionen 4 Versionen Leistung 190–340 PS 190–340 PS Reichweite (WLTP) 453–574 km 455–580 km Ladeleistung DC 105–165 kW 105–165 kW Listenpreis 37.890–55.240 € 43.490–59.440 € Leasing ab 289 €/Monat 312 €/Monat Auto-Abo ab 904 €/Monat 964 €/Monat Angebote Angebote Angebote Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot.

Verglichen werden der Elroq und der Enyaq als SUV im Modelljahr 2027, das seit 2026 angeboten wird. Beide tragen inzwischen die geschlossene Front mit schmalen Leuchten. Der Enyaq wirkt gestreckter, der Elroq kompakter. Als 85 mit Heckantrieb haben beide 210 kW und 77 kWh nutzbare Batteriekapazität.

Preise: Mit vergleichbarer Ausstattung schrumpft der Abstand

Preise und Raten Merkmal Skoda Elroq Skoda Enyaq Listenpreis 37.890–55.240 € 43.490–59.440 € Versionen und Listenpreise 60 (190 PS): 37.890 € 85 (286 PS): 46.890 € 85x (299 PS): 49.190 € RS (340 PS): 55.240 € 60 (190 PS): 43.490 € 85 (286 PS): 50.990 € 85x (299 PS): 53.790 € RS (340 PS): 59.440 € Leasing ab 289 €/Monat 312 €/Monat Auto-Abo ab 904 €/Monat 964 €/Monat Neuwagen-Angebote ab 31.916 € 37.764 € Gebrauchtwagen ab 36.990 € 26.400 € Angebote Angebote Angebote Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot.

Laut deutschen Preislisten vom 15. Oktober 2026 kostet der Elroq 60 Essence 37.890 Euro, der Enyaq 60 Essence 43.490 Euro. Der Abstand beträgt 5.600 Euro. Bei gleicher Ausstattungslinie Selection sind es 42.390 gegen 46.290 Euro, also 3.900 Euro Unterschied. Die Listenpreise enthalten Mehrwertsteuer, aber keine Rabatte und Überführungskosten. Händlerangebote können den Abstand verändern.

Bei den langstreckentauglichen 85 Selection stehen 46.890 gegen 50.990 Euro. Der Enyaq bringt die Wärmepumpe serienmäßig mit, beim Elroq kostet sie 1.110 Euro. Wer sie ohnehin bestellen möchte, reduziert den Preisabstand damit auf 2.990 Euro.

Leasing- und Auto-Abo-Angebote können den Aufpreis des Enyaq verkleinern. Vergleiche dafür dieselbe Batterie und Ausstattung.

Platz: Mehr Gepäck, nicht automatisch mehr Beinfreiheit

Platz und Maße Merkmal Skoda Elroq Skoda Enyaq Sitzplätze 5 5 Türen 5 5 Kofferraum 470–1.580 l 585–1.710 l Kofferraum (Rückbank umgeklappt)† 1.580 l 1.710 l Frunk (vorne)† 21 l 21 l Länge† 4.488 mm 4.658 mm Höhe† 1.620 mm 1.622 mm Radstand† 2.766 mm 2.766 mm Anhängelast (gebremst)† 1.800 kg 2.000 kg Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot. † Redaktionelle Angabe (bezogen auf Elroq 85 (286 PS), Enyaq 85 (286 PS)), Quellen unter dem Artikel.

Der Enyaq misst 4,658 Meter, der Elroq 4,488 Meter. Als 85 haben beide denselben Radstand von 2,766 Metern. Auch die vom Hersteller angegebene Ellenbogenbreite im Fond und der Kopfraum hinten sind gleich. Der größere Enyaq schafft deshalb keinen entsprechend großen Sitzplatzgewinn.

Der Unterschied liegt dahinter: 585 statt 470 Liter Kofferraum, bei umgeklappter Rückbank 1.710 statt 1.580 Liter. Für Kinderwagen plus Urlaubsgepäck spricht das für den Enyaq. Im ADAC-Test von 2025 blieben beim Elroq 365 Liter unter der Abdeckung. Die Messmethode unterscheidet sich von der Herstellerangabe.

Auch für den Anhänger gibt es einen konkreten Vorteil. Im aktuellen Modelljahr darf der Enyaq 85 bis zu 2.000 Kilogramm gebremst ziehen, der Elroq 85 bis zu 1.800 Kilogramm, jeweils bei zwölf Prozent Steigung. Bei einem schweren Wohnwagen kann das den Aufpreis entscheiden.

Reichweite: Gleicher Akku, fast gleicher Aktionsradius

Reichweite und Verbrauch Merkmal Skoda Elroq Skoda Enyaq Batterie 58–77 kWh 58–77 kWh Reichweite (WLTP) 453–574 km 455–580 km Wärmepumpe† optional Serie Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot. † Redaktionelle Angabe (bezogen auf Elroq 85 (286 PS), Enyaq 85 (286 PS)), Quellen unter dem Artikel.

Die aktuellen 60er haben bei beiden 58 kWh nutzbar, die 85er 77 kWh. Brutto sind es 61 beziehungsweise 82 kWh. Der Enyaq besitzt in der vergleichbaren Version also keinen größeren Akku. Laut Oktober-Preislisten erreichen beide 85er je nach Ausstattung bis zu rund 580 Kilometer nach WLTP. Die wenigen Kilometer Unterschied entscheiden dieses Duell nicht.

Der ADAC ermittelte für den Elroq 85 von 2025 475 Kilometer im Ecotest und 18,2 kWh pro 100 Kilometer inklusive Ladeverlusten. Getestet wurde die Version vor der Modelljahresänderung. Für häufige lange Etappen ist die Wahl zwischen 60 und 85 wichtiger als die zwischen Elroq und Enyaq.

Laden: Der Enyaq spart keine Ladepause

Laden Merkmal Skoda Elroq Skoda Enyaq Ladeleistung DC (max.) 105–165 kW 105–165 kW Laden 10–80 % (DC)† 29 min 29 min Strom abgeben (V2L) ja ja Haus/Netz versorgen (V2H/V2G) je nach Version ja Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot. † Redaktionelle Angabe (bezogen auf Elroq 85 (286 PS), Enyaq 85 (286 PS)), Quellen unter dem Artikel.

Für beide aktuellen 85er nennt Škoda 29 Minuten von zehn auf 80 Prozent bei bis zu 165 kW DC. Die 60er benötigen unter Herstellerbedingungen 26 Minuten bei maximal 105 kW, laden dabei aber den kleineren Akku. Der Enyaq-Aufpreis kauft hier keinen Zeitvorteil.

Bedienung: Bei Lagerwagen zählt das Modelljahr

Beide erhalten zum Modelljahr 2027 ein neues Android-basiertes Infotainment und Rekuperation bis zum Stillstand. Hinzu kommt ein 21-Liter-Frunk fürs Ladekabel. Škoda bindet die neue Infotainmentgeneration an eine neue Bordelektronik. Ein älterer Lagerwagen wird durch ein Softwareupdate deshalb nicht automatisch zum aktuellen Modell. Bei einem günstigen Angebot lohnt sich die Frage nach dem Modelljahr mehr als der Blick aufs Erstzulassungsdatum.

Garantie und Kosten: Kein Vorteil für den teureren Bruder

Laufende Kosten und Garantie Merkmal Skoda Elroq Skoda Enyaq Fahrzeuggarantie† 2 Jahre ohne Kilometerlimit. Anschlussgarantie optional. 2 Jahre ohne Kilometerlimit. Anschlussgarantie optional. Batteriegarantie† 8 Jahre oder 160.000 km. Mindestens 70 % der ursprünglichen nutzbaren Kapazität. 8 Jahre oder 160.000 km. Mindestens 70 % der ursprünglichen nutzbaren Kapazität. Wartung† Alle 2 Jahre, unabhängig von der Kilometerleistung. Alle 2 Jahre, unabhängig von der Kilometerleistung. Annahmen: 35 ct/kWh Strompreis (Mischung aus Laden zu Hause und unterwegs), 15.000 km pro Jahr. Verbrauch: Praxiswert, sonst WLTP. Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot. † Redaktionelle Angabe (bezogen auf Elroq 85 (286 PS), Enyaq 85 (286 PS)), Quellen unter dem Artikel.

Die Fahrzeuggarantie beträgt bei beiden zwei Jahre ohne Kilometerlimit. Wer einen Neuwagen für 36 oder 48 Monate least, benötigt für eine durchgängige Garantie eine Anschlussabsicherung. Der höhere Enyaq-Preis bringt hier keinen zusätzlichen Schutz.

Für die Hochvoltbatterie gelten jeweils acht Jahre oder 160.000 Kilometer, je nachdem, was zuerst erreicht wird. Škoda sichert dabei mindestens 70 Prozent der ursprünglichen nutzbaren Kapazität zu. Auch bei der Inspektion liegen beide gleichauf: Sie ist laut deutscher Serviceseite alle zwei Jahre fällig, unabhängig vom Kilometerstand.

Fazit: Brauchst du den zusätzlichen Kofferraum?