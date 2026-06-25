Mit dem Peaq bringt Skoda sein neues elektrisches Flaggschiff an den Start. Das große SUV ist als besonders geräumiges Familienmodell positioniert, wird mit bis zu sieben Sitzen angeboten und setzt stark auf Komfort sowie Langstreckentauglichkeit. In der Basisversion Peaq 60 arbeitet ein 150-kW-Heckantrieb, dazu nennt der Hersteller über 450 Kilometer Reichweite sowie eine Schnellladezeit von rund 27 Minuten von 10 auf 80 Prozent.

Das hier angebotene Fahrzeug ist der Skoda Peaq SELECTION 60 mit 204 PS, Automatik und elektrischem Antrieb. Der Listenpreis liegt bei 49.900 €. Zur Ausstattung zählen unter anderem Navigationssystem, ACC, Rückfahrkamera, Sitzheizung, beheizbares Lenkrad, Apple CarPlay/Android Auto, LED-Scheinwerfer, Keyless Entry/Go sowie laut Angebotsbezeichnung auch eine Wärmepumpe. Für ein Elektro-SUV dieser Klasse klingt das insgesamt nach einem ziemlich kompletten Alltags- und Reisepaket.

Leasing Konditionen im Überblick

Monatliche Rate: 294,00 € brutto

294,00 € brutto Laufzeit: 36 Monate

36 Monate Fahrleistung: 10.000 KM/Jahr

10.000 KM/Jahr Leasingfaktor: 0,59

0,59 Effektive Rate: 344,28 € brutto pro Monat

344,28 € brutto pro Monat Überführungskosten: 1.590,00 €

1.590,00 € Zulassung: 220,00 €

220,00 € Gesamtkosten: 12.394,00 € brutto

12.394,00 € brutto Zielgruppe: nur Privatkunden

nur Privatkunden Prämie: 6.000 € Förderung mit möglicher Erstattung nach Zulassung

Besonders stark ist hier der nackte Leasingfaktor von 0,59. Die monatliche Rate von 294 € brutto gilt bei 10.000 Kilometern pro Jahr und 36 Monaten Laufzeit. Weil allerdings noch 1.590 € Überführung sowie 220 € Zulassungskosten dazukommen, liegt die tatsächlich relevante effektive Rate bei 344,28 € brutto pro Monat. Alternativ gibt es die 10.000-KM-Variante auch mit 48 Monaten Laufzeit für ebenfalls 294 € brutto im Monat, wodurch sich die Einmalkosten stärker verteilen und die effektive Rate auf 331,71 € sinkt.

Wenn dir 10.000 Kilometer im Jahr zu wenig sind, kannst du das Leasing Angebot gegen Aufpreis anpassen. Bei gleicher Laufzeit von 36 Monaten kostet das Paket mit 15.000 KM/Jahr 319 € brutto im Monat, also 25 € mehr. Für 20.000 KM/Jahr werden 347 € fällig, für 25.000 KM/Jahr 369 € und für 30.000 KM/Jahr 389 € brutto monatlich. Damit bleibt das Angebot flexibel genug, wenn der Peaq nicht nur als Pendlerauto, sondern auch als Familien- oder Langstrecken-SUV gedacht ist.

Wichtig: 6.000 € erstattungsfähige Sonderzahlung eingerechnet

Ganz wichtig bei diesem Deal: Das Angebot berücksichtigt eine erstattungsfähige Sonderzahlung in Höhe von 6.000 €. Zudem ist in den Sonderkonditionen ausdrücklich vermerkt, dass eine E-Auto Prämie eingerechnet ist. Heißt konkret: Du musst diese Summe zunächst einplanen, das Angebot ist also nur unter dieser Annahme darstellbar. Wer die Voraussetzungen für die entsprechende Förderung beziehungsweise Erstattung nicht erfüllt, sollte das Leasing Angebot deshalb besonders genau prüfen.

Ohne Förderung liegt die Rate bei 460€ für 36 Monate und 10.000km pro Jahr.

Praktisch ist außerdem die angegebene Lieferzeit von 13 Wochen. Als voraussichtlicher Liefertermin wird der 28. September 2026 genannt. Anbieter ist LeasingMarkt.de, ausliefernder Händler die W. Potthoff GmbH in Hamm. Unterm Strich ist das ein spannender Privatkunden Deal für alle, die früh in Skodas neues Elektro-Flaggschiff ausprobieren möchten und die eingerechnete E-Auto Prämie nutzen können.