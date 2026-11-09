Der ID.5 kostet als Pro 2.630 Euro mehr als der ID.4. Antrieb und Ladezeit sind fast gleich. Entscheidend sind Dachform, Platzbedarf und das konkrete Angebot.

Der VW ID.5 ist die Coupé-Alternative zum nüchterneren ID.4, technisch liegen beide eng zusammen. Bei den aktuellen Pro-Hecktrieblern kostet die flachere Dachlinie 2.630 Euro mehr. Entscheidend sind Geschmack, Gepäck und das konkrete Angebot.

Kurzvergleich: Gleiche Technik, anderes Heck

Unsere Empfehlung Für Familien VW ID.4 Praktischere Dachform für hohe Ladung, der ID.5 bleibt für Taschen und Koffer eine Alternative.

Für kleines Budget VW ID.4 Niedrigerer Listenpreis, verfügbare Händlerangebote können die Reihenfolge ändern.

Die Modelle im Überblick Merkmal Volkswagen VW ID.4 Volkswagen VW ID.5 Karosserie SUV SUV Größenklasse Mittelklasse Mittelklasse Elektro-Versionen 4 Versionen 4 Versionen Leistung 190–340 PS 190–340 PS Reichweite (WLTP) 436–572 km 446–574 km Ladeleistung DC 105–185 kW 105–185 kW Listenpreis 40.580–53.825 € 43.360–57.020 € Leasing ab 335 €/Monat 334 €/Monat Auto-Abo ab 559 €/Monat 1.174 €/Monat Angebote Angebote Angebote Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot.

Beide gibt es als Pure mit 58 kWh und 190 PS sowie als Pro mit 77 kWh und 286 PS. Dazu kommen Allradversionen.

VW weist bei beiden inzwischen auf Lagerfahrzeuge statt individueller Neubestellungen hin. Für deinen Kauf zählt damit, welcher Händler die passende Batterie, Ausstattung und Farbe tatsächlich stehen hat.

Preise: 2.630 Euro Aufpreis beim Pro

Preise und Raten Merkmal Volkswagen VW ID.4 Volkswagen VW ID.5 Listenpreis 40.580–53.825 € 43.360–57.020 € Versionen und Listenpreise Pure (190 PS): 40.580 € Pro (286 PS): 46.825 € Pro 4MOTION (299 PS): 49.510 € GTX 4MOTION (340 PS): 53.825 € Pure (190 PS): 43.360 € Pro (286 PS): 49.455 € Pro 4MOTION (299 PS): 52.140 € GTX 4MOTION (340 PS): 57.020 € Leasing ab 335 €/Monat 334 €/Monat Auto-Abo ab 559 €/Monat 1.174 €/Monat Neuwagen-Angebote ab 45.905 € 56.925 € Gebrauchtwagen ab 40.588 € 41.911 € Angebote Angebote Angebote Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot.

In der deutschen VW-Modellübersicht vom 7. November 2026 kosten die vorkonfigurierten Pure-Versionen 40.580 Euro beim ID.4 und 43.360 Euro beim ID.5. Der Abstand beträgt 2.780 Euro. Als Pro mit Heckantrieb stehen 46.825 gegen 49.455 Euro. Das sind Listenpreise inklusive Mehrwertsteuer, ohne Rabatte und Überführungskosten. Im Handel kann der Abstand anders ausfallen.

Beim Pro mit Infotainment-Paket nennt VW 49.160 beziehungsweise 51.790 Euro. Der Aufpreis von 2.630 Euro bleibt gleich. Vergleiche deshalb dieselbe Ausstattungslinie. Ein ID.4 ohne Paket neben einem ID.5 mit Paket lässt den Karosserieaufschlag größer erscheinen, als er ist.

Die aktuellen Leasing- und Auto-Abo-Angebote stehen in den Tabellen. Ein günstiger verfügbarer ID.5 kann den Listenpreisvorteil des ID.4 aufheben.

Platz: Die Form zählt mehr als sechs Liter

Platz und Maße Merkmal Volkswagen VW ID.4 Volkswagen VW ID.5 Sitzplätze 5 5 Türen 5 5 Kofferraum 533–1.565 l 539–1.551 l Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot.

VW nennt auf den aktuellen Modellseiten 533 Liter für den ID.4 und 539 Liter für den ID.5. Das Coupé hat hinter aufgestellter Rückbank also nicht automatisch den kleineren Kofferraum. Mit umgeklappten Sitzen dreht sich das Verhältnis auf 1.565 zu 1.551 Liter. Die nahezu gleichen Volumen machen aus dem ID.5 aber keinen gleich hohen Laderaum. Bei einer Hundebox oder sperriger Ladung kann die schräge Heckscheibe stören.

Im ADAC-Test des ID.5 Pro Performance vor dem Technikupdate Ende 2023 reichte die Beinfreiheit großzügig aus, die Kopffreiheit wurde bei rund 1,85 Meter großen Insassen knapp. Wenn regelmäßig große Erwachsene hinten sitzen, sollten sie in beiden Modellen probesitzen.

Reichweite: Der Dachaufschlag kauft kaum zusätzliche Kilometer

Reichweite und Verbrauch Merkmal Volkswagen VW ID.4 Volkswagen VW ID.5 Batterie 58–77 kWh 58–77 kWh Reichweite (WLTP) 436–572 km 446–574 km Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot.

Für die vorkonfigurierten Pro-Hecktriebler führt VW 572 Kilometer beim ID.4 und 574 Kilometer beim ID.5 nach WLTP. Mit Infotainment-Paket und je nach Ausstattung reichen die Maximalwerte bis 574 beziehungsweise 581 Kilometer. Das ist kein überzeugender Grund, allein für Reichweite zum teureren Coupé zu wechseln.

Deutlicher fällt der Schritt vom Pure zum Pro aus. Bei den vorkonfigurierten Versionen steigt die Normreichweite beim ID.4 von 436 auf 572 Kilometer, beim ID.5 von 446 auf 574 Kilometer. Für häufige lange Etappen bringt die größere Batterie damit wesentlich mehr als der Wechsel zwischen den Karosserien.

Laden: Als Pro praktisch gleichauf

Laden Merkmal Volkswagen VW ID.4 Volkswagen VW ID.5 Ladeleistung DC (max.) 105–185 kW 105–185 kW Strom abgeben (V2L) ja ja Haus/Netz versorgen (V2H/V2G) ja ja Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot.

Die aktuellen Pro-Versionen mit Infotainment-Paket laden laut VW mit bis zu 165 kW und benötigen unter optimalen Bedingungen etwa 29 Minuten von 10 auf 80 Prozent. An der Wallbox sind jeweils 11 kW möglich. Für kürzere Ladepausen lohnt der Aufpreis zum ID.5 also nicht.

Für die aktuellen GTX-Versionen mit 340 PS und 77-kWh-Batterie nennt VW dagegen bis zu 185 kW DC und etwa 27 Minuten von 10 auf 80 Prozent. Die oft zitierten 175 kW stehen in der VW-Mitteilung zum Technikupdate von 2023. Bei einem Gebrauchtwagen zählt deshalb die konkrete Ausführung. Der heutige Maximalwert gilt nicht pauschal für jeden älteren GTX.

Beim Gebrauchtkauf ist die Techniküberarbeitung ab Ende 2023 wichtiger. VW führte damit bei beiden Baureihen eine Vorkonditionierung der Batterie vor Schnellladestopps ein.

Ausstattung und Software: Auf den Modellstand achten

Mit dem Technikupdate erhielten beide ein 12,9-Zoll-Display und beleuchtete Touchslider. Die Pro-Hecktriebler wechselten auf den stärkeren 286-PS-Antrieb.

Der ADAC kritisierte am früheren ID.5 Pro Performance unter anderem umständliche Bildschirmmenüs und unbeleuchtete Regler. Diese konkrete Kritik gehört zur damaligen Ausführung. Bei einem Gebrauchtwagen solltest du Display, Softwarestand und Ladefunktionen am angebotenen Auto prüfen. Das Zulassungsjahr allein beschreibt seine Ausstattung nicht zuverlässig.

Garantie und Kosten: Kein Vorteil für das teurere Coupé

Laufende Kosten und Garantie Merkmal Volkswagen VW ID.4 Volkswagen VW ID.5 Fahrzeuggarantie† 2 Jahre 2 Jahre Batteriegarantie† 8 Jahre oder 160.000 km, Mindestenergieinhalt 70 % 8 Jahre oder 160.000 km, Mindestenergieinhalt 70 % Wartung† Spätestens alle 2 Jahre, ohne Kilometergrenze Spätestens alle 2 Jahre, ohne Kilometergrenze Annahmen: 35 ct/kWh Strompreis (Mischung aus Laden zu Hause und unterwegs), 15.000 km pro Jahr. Verbrauch: Praxiswert, sonst WLTP. Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot. † Redaktionelle Angabe, Quellen unter dem Artikel.

Beide haben zwei Jahre Fahrzeuggarantie. Bei einem Neuwagenleasing über 36 oder 48 Monate bleiben ohne Anschlussabsicherung ein beziehungsweise zwei Vertragsjahre außerhalb dieser Garantie. Der höhere Kaufpreis des ID.5 bringt hier keinen längeren Schutz. Bei Tageszulassungen ist zusätzlich der bereits laufende Garantiezeitraum wichtig.

Für die Hochvoltbatterie gelten bei beiden acht Jahre oder 160.000 Kilometer, je nachdem, was zuerst erreicht wird. Ein garantierter Mindestenergieinhalt von 70 Prozent ist davon getrennt geregelt. Die längere Batteriegarantie ersetzt keine Fahrzeuggarantie für Infotainment oder Klimaanlage.

Auch das Wartungsintervall unterscheidet die beiden nicht. VW sieht die Inspektion nach Anzeige, spätestens nach zwei Jahren ohne Kilometergrenze, vor. Dazu gehören Bremsflüssigkeit und Innenraumfilter.

Fazit: Wie viel ist dir das Coupéheck wert?