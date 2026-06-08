Mit dem VW ID.3 hat Volkswagen einen vollelektrischen Kompakten im Programm, der auf Alltagstauglichkeit, leises Fahren und ein erstaunlich großzügiges Raumgefühl setzt. Laut Volkswagen profitiert der ID.3 von seinem E-Auto-Konzept mit langem Radstand, viel Platz im Innenraum und moderner Bedienung mit großen Displays. Genau das macht das Modell für Pendler und alle interessant, die ein kompaktes, aber dennoch erwachsenes Elektroauto suchen.

Das erwartet dich hier Die Konditionen für das Auto-Abo

Das hier angebotene VW ID.3 Pro Energy ist ein Kompaktwagen mit Elektroantrieb, Automatik und 150 kW (204 PS). Volkswagen positioniert die ENERGY-Sondermodelle zudem als Varianten mit attraktiver Komfort- und Assistenzausstattung. Konkret bringt dieses Fahrzeug unter anderem IQ.DRIVE Paket, Wärmepumpe, Navigationsassistent „Discover Pro“, beheizbare Vordersitze, beheizbares Multifunktionslenkrad sowie Apple CarPlay und Android Auto mit. In der Angebotsbeschreibung werden außerdem 59 kWh netto Batteriekapazität und 434 km WLTP-Reichweite genannt.

Die Konditionen für das Auto-Abo

Spannend ist hier vor allem das Rundum-sorglos-Paket, denn es handelt sich nicht um ein klassisches Leasing Angebot, sondern um ein Auto-Abo. Der Deal gilt laut Datensatz für Privat- und Gewerbekunden. Die günstigste Variante liegt bei 359 Euro brutto im Monat bei 24 Monaten Laufzeit und 9.000 km pro Jahr. Da keine Überführungskosten anfallen und auch keine Sonderzahlung verlangt wird, entspricht die effektive monatliche Belastung ebenfalls den 359 Euro.

Monatliche Rate: 359 Euro brutto

359 Euro brutto Laufzeit: 24 Monate

24 Monate Fahrleistung: 9.000 km pro Jahr

9.000 km pro Jahr Überführung: 0 Euro

0 Euro Sonderzahlung: 0 Euro

0 Euro Listenpreis: 42.646 Euro

42.646 Euro Leistung: 204 PS

204 PS Fahrzeug: Elektro, Automatik, Kompaktwagen

Elektro, Automatik, Kompaktwagen Inklusive im Abo: Versicherung, Wartung, Zulassung und 8-fach Bereifung

Versicherung, Wartung, Zulassung und 8-fach Bereifung Nur noch Tanken!

Wer kürzere Laufzeiten bevorzugt, kann ebenfalls wählen: 12 Monate kosten 368 Euro brutto, 5 Monate 377 Euro, 3 Monate 386 Euro und 1 Monat 458 Euro – jeweils bei identischen 9.000 km pro Jahr. Gegenüber der günstigsten 24-Monats-Variante beträgt der monatliche Aufpreis also 9 Euro, 18 Euro, 27 Euro beziehungsweise 99 Euro. Konkrete höhere Kilometerpakete sind im Datensatz nicht hinterlegt, allerdings werden Mehrkilometer ab 0,20 Euro pro km berechnet.

Gerade für ein E-Auto-Abo ist das Gesamtpaket interessant: Versicherung, Wartung, Zulassung und sogar die 8 Reifen sind bereits enthalten. Separat zu tragen sind lediglich die Ladekosten. Die Selbstbeteiligung liegt bei 150 Euro in der Teilkasko und 1.500 Euro in der Vollkasko. Zudem ist das Angebot bereits ab 18 Jahren nutzbar.

Beim Fahrzeug selbst handelt es sich um einen jungen Gebrauchten mit Erstzulassung vom 2. Februar 2026. Abgeholt wird der ID.3 am Fuhrparkstandort in 75365 Calw. Eine Lieferung an die Haustür ist laut Angebotsbeschreibung zwar möglich, dafür muss aber separat ein individuelles Lieferangebot angefragt werden.

Wichtig: Besondere Prämien oder Sonderbedingungen wie Loyalisierungsprämie, Eroberungsprämie, Behindertenrabatt oder eine erstattungsfähige Sonderzahlung sind bei diesem Angebot nicht hinterlegt. Genau das macht den Deal angenehm unkompliziert, weil die beworbene Rate nicht erst durch zusätzliche Voraussetzungen erreicht wird.

Unterm Strich ist das ein starkes Auto-Abo für alle, die den VW ID.3 Pro Energy mit guter Ausstattung, 204 PS und ohne Einmalkosten fahren möchten. Besonders attraktiv ist die 24-Monats-Variante für 359 Euro brutto, weil sie das beste Preisniveau im Datensatz liefert und gleichzeitig das volle Abo-Paket bereits einschließt.