Kurz nach Weltpremiere schon im Leasing. Mit dem Volkswagen ID.Polo bringt VW den bekannten Kleinwagen erstmals als rein elektrisches Modell auf die Straße. Technisch basiert der Stromer auf dem weiterentwickelten MEB+ mit Frontantrieb und soll laut Volkswagen vor allem mit einem guten Raumangebot, alltagstauglichen Abmessungen und modernen Assistenzsystemen punkten. In der hier angebotenen Launch-Edition Life bekommst du direkt die starke Variante mit 155 kW (211 PS) und 52-kWh-Batterie.

Das erwartet dich hier Angebotskonditionen

Volkswagen nennt für diese Akku-Version bis zu 450 Kilometer Reichweite, außerdem sind 11 kW AC und bis zu 130 kW DC möglich. Der Ladevorgang von 10 auf 80 Prozent soll dabei in rund 23 Minuten gelingen. Praktisch: Trotz Kleinwagenformat stehen laut VW bis zu 435 Liter Kofferraumvolumen zur Verfügung.

Auch bei der Ausstattung wirkt der ID.Polo Life nicht wie ein abgespecktes Einstiegsmodell. Laut Angebotsdaten sind unter anderem Navigationssystem, Tempomat inklusive Distanzregelung, LED-Scheinwerfer, beheizbares Lenkrad, Einparkhilfe, Rückfahrkamera sowie Keyless Entry / Go mit an Bord. Gerade für Pendler und Stadtfahrer interessant sind die elektrischen Fahreigenschaften: viel Leistung für die Klasse, spontaner Antritt dank E-Antrieb und dazu ein laut Volkswagen besonders präzises Fahrgefühl auf dem Niveau einer höheren Klasse.

Angebotskonditionen

Monatliche Rate: 248,00 € brutto

248,00 € brutto Laufzeit: 36 Monate

36 Monate Fahrleistung: 10.000 km pro Jahr

10.000 km pro Jahr Überführungskosten: 836,00 €

836,00 € Effektive Rate: 271,22 € brutto pro Monat

271,22 € brutto pro Monat Leasingfaktor: 0,69

0,69 Gesamtkosten: 9.764,00 € brutto

9.764,00 € brutto Zielgruppe: nur Privatkunden

nur Privatkunden Sonderzahlung: 0,00 €

0,00 € Listenpreis: 36.040,00 €

36.040,00 € Förderung optional möglich

Das aktuell günstigste Angebot richtet sich also ausschließlich an Privatkunden. Für den elektrischen Kleinwagen werden bei 36 Monaten Laufzeit und 10.000 Kilometern pro Jahr lediglich 248 Euro brutto im Monat fällig. Eine klassische Leasing-Sonderzahlung gibt es nicht, auch eine die E-Auto Prämie ist hier nicht eingerechnet aber möglich. Ebenso sind keine besonderen Aktionsbedingungen wie Loyalisierungs-, Eroberungs- oder Umweltprämien angegeben. Das macht den Deal angenehm unkompliziert.

Wichtig für die echte Einordnung ist aber wie immer die Bereitstellung. Die Überführungskosten von 836 Euro heben die rechnerische Monatsbelastung auf 271,22 Euro brutto. Trotzdem bleibt das Paket attraktiv, denn für diesen Preis bekommst du ein brandneues Elektroauto mit 211 PS, 1-Gang-Automatik, 13,3 kWh Verbrauch laut Herstellerangaben und der ordentlichen Reichweite.

Falls dir die 10.000 Kilometer pro Jahr nicht reichen, kannst du die Fahrleistung gegen Aufpreis erhöhen. Bei gleicher Laufzeit von 36 Monaten kostet das Angebot mit 15.000 km/Jahr 265 Euro brutto, also 17 Euro mehr pro Monat. Für 20.000 km/Jahr werden 282 Euro brutto fällig, also 34 Euro mehr pro Monat gegenüber der Basisvariante. Alternativ gibt es auch Varianten mit 48 Monaten Laufzeit: Dann starten 10.000 km/Jahr bei 250 Euro brutto, 15.000 km/Jahr bei 267 Euro brutto und 20.000 km/Jahr bei 282 Euro brutto. Die günstigste Monatsrate bleibt damit klar die 36-Monats-Version mit 10.000 Kilometern.

Die voraussichtliche Lieferzeit beträgt 16 Wochen. Das Fahrzeug steht laut Angebot in Berlin, Leasinggeber ist die Volkswagen Leasing GmbH. Wer einen kompakten Elektro-Alltagswagen sucht, aber keine Lust auf schwache Motorisierungen hat, bekommt hier einen spannenden Mix aus Kleinwagenformat, ordentlich Leistung und moderner E-Technik. Unterm Strich ist der ID.Polo in dieser Konfiguration ein ziemlich interessanter Leasing Deal für Privatkunden, die früh in das neue elektrische Polo-Kapitel einsteigen wollen.