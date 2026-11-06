Software 3.9.1 bringt älteren ID.-Modellen eine manuelle Akkuvorheizung. Die Funktion ist auch auf der deutschen VW-Seite bestätigt, ein fester deutscher Rollouttermin bleibt offen.

Volkswagen bringt älteren ID.-Elektroautos mit Software 3.x eine manuelle Akkuvorheizung. Das Update auf Version 3.9.1 soll vor allem Schnellladestopps bei Kälte verbessern. Die deutsche VW-Seite bestätigt die neue Funktion, nennt aber keinen festen Verteilungstermin für Deutschland.

Vorheizen per Knopf im Lademenü

Du aktivierst die Batterieheizung vor dem DC-Ladestopp selbst im Lademenü. Eine passend temperierte Batterie kann dort laut VW eine höhere Ladeleistung aufnehmen. Der Hersteller nennt keine konkreten Leistungs- oder Zeitgewinne. Die digitale Betriebsanleitung wird nach dem Update ergänzt.

VW überarbeitet außerdem das Thermomanagement. Es soll die Batterietemperatur an die Fahrweise anpassen und den Akku nach Schnellladestopps gezielter kühlen. Einen bezifferten Reichweitengewinn weist Volkswagen dafür nicht aus.

Finnland meldet den Start, Deutschland bleibt ohne Termin

Der finnische Importeur K-Auto meldete am 6. November 2026 den Beginn der gestaffelten Verteilung. Seine Mitteilung bezieht sich auf ältere ID.-Modelle der Modelljahre 2020 bis 2024 und nennt mindestens Software 3.7 als Voraussetzung. Fehlende vorherige Updates müssen zuerst installiert werden.

Die deutsche Versionsübersicht führt 3.9.1 ebenfalls für ältere Fahrzeuge mit 3.x. Daraus folgt keine gleichzeitige Freigabe für alle Autos. Maßgeblich ist die Update-Anzeige im eigenen Fahrzeug, nicht allein dessen Baujahr.

Auch Laden an der Wallbox wird nachgebessert

Das Update behebt laut VW Fälle, in denen die AC-Ladeleistung unerwartet absackte. Außerdem soll das PV-Überschussladen am Smartfox Pro Charger nach einer Ladepause wieder starten. Hinzu kommen Sicherheitsupdates und Korrekturen unter anderem an Türfunktionen und Warnanzeigen.

Die Software-Updates sind laut deutscher VW-FAQ kostenlos. Für ein Over-the-Air-Update müssen unter anderem der passende vorherige Softwarestand, ein aktiver VW-Connect-Vertrag und mindestens 50 Prozent Akkuladung vorhanden sein. Während der Installation kannst du weder fahren noch laden.

Ein nützliches Update für winterliche Langstrecken

Für Besitzer älterer ID.-Modelle mit regelmäßigen Schnellladestopps ist die Vorheizung die entscheidende Verbesserung. Du musst ihren Start selbst einplanen. Beim Gebrauchtwagenkauf lohnt deshalb der Blick auf den tatsächlich installierten Softwarestand und die für dieses Fahrzeug angebotenen Updates.

Quellen

Volkswagen: Funktionen der ID. Software 3.9.1 · K-Auto: Mitteilung vom 6. November 2026 · Volkswagen: Voraussetzungen und Installation