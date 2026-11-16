Der EV3 bietet fast genauso viel Kofferraum auf kürzerer Karosserie. Der Elroq zieht mehr und schluckt mehr bei umgeklappten Sitzen. Wann lohnt sein Aufpreis?

Kurzüberblick: Fast gleich viel Kofferraum auf weniger Länge

Der Kia EV3 bietet fast genauso viel Kofferraum auf deutlich kürzerer Karosserie und kostet weniger. Der Skoda Elroq lohnt den Aufpreis vor allem für sperrige Ladung und schwerere Anhänger. Bei Reichweite und Ladepausen liegen die großen Akkus zu nah beieinander, um daraus einen klaren Sieger zu machen.

Im Mittelpunkt stehen die aktuellen Neuwagen im Modelljahr 2027. Wir vergleichen vor allem die EV3-Fronttriebler mit 204 PS und die Elroq-Hecktriebler 60 und 85.

Unsere Empfehlung Für Pendler Kia EV3 Die kürzere Karosserie hilft bei knappen Stellplätzen, ohne viel Kofferraum zu kosten.

Für Familien Skoda Elroq Mehr Platz mit umgeklappten Sitzen und höhere Anhängelast beim 85, aber kaum mehr Kofferraum bei voller Besetzung.

Für kleines Budget Kia EV3 Niedrigerer Listenpreis und längere Fahrzeuggarantie, auch mit großem Akku bleibt der Earth günstiger als der Elroq 85 Selection.

Die Modelle im Überblick Merkmal Kia EV3 Skoda Elroq Karosserie SUV SUV Größenklasse Kompaktklasse Kompaktklasse Elektro-Versionen 4 Versionen 4 Versionen Leistung 204–292 PS 190–340 PS Reichweite (WLTP) 436–605 km 453–574 km Ladeleistung DC 101–128 kW 105–165 kW Listenpreis 35.990–53.990 € 37.890–55.240 € Leasing ab 299 €/Monat 327 €/Monat Auto-Abo ab 969 €/Monat 864 €/Monat Angebote Angebote Angebote Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen der jeweils aktuellen Generation; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot.

Preis und Ausstattung: Der Kia lässt mehr Luft im Budget

Laut deutschen Preislisten startet der EV3 Air mit 58,3 kWh bei 36.190 Euro, der Elroq 60 Essence bei 37.890 Euro. Mit großem Akku stehen 41.590 Euro für den EV3 Air und 46.890 Euro für den Elroq 85 Selection gegenüber. Der Abstand wächst damit von 1.700 auf 5.300 Euro. Das sind Listenpreise inklusive Mehrwertsteuer, ohne Rabatte und Überführung.

Der große Skoda beginnt allerdings gleich in der höheren Ausstattung Selection. Beim Kia kostet der gegenüber dem Air besser ausgestattete Earth mit 81,4 kWh 43.890 Euro, immer noch 3.000 Euro weniger. Die aktuellen Leasing- und Auto-Abo-Angebote stehen in den Tabellen.

Preise und Raten Merkmal Kia EV3 Skoda Elroq Listenpreis 35.990–53.990 € 37.890–55.240 € Versionen und Listenpreise 81,4 kWh (204 PS): 41.390 € 58,3 kWh (204 PS): 35.990 € 81,4 kWh AWD (265 PS): 46.880 € 81,4 kWh GT AWD (292 PS): 53.990 € 60 (190 PS): 37.890 € 85 (286 PS): 46.890 € 85x (299 PS): 49.190 € RS (340 PS): 55.240 € Leasing ab 299 €/Monat 327 €/Monat Auto-Abo ab 969 €/Monat 864 €/Monat Neuwagen-Angebote ab 29.829 € 32.674 € Gebrauchtwagen ab 35.859 € 36.990 € Angebote Angebote Angebote Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen der jeweils aktuellen Generation; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot.

Platz und Alltag: Der Elroq zieht mehr, der EV3 parkt kürzer

Der EV3 misst in Air und Earth 4,30 Meter, der Elroq 4,488 Meter. Trotzdem liegen die Herstellerangaben zum Kofferraum mit 460 und 470 Litern praktisch gleichauf. Für Familiengepäck bei besetzter Rückbank bringt der längere Skoda auf dem Papier kaum mehr. Beim EV3 mit Allrad schrumpft der Kofferraum auf 413 Liter.

Mit umgelegter Rückbank wird der Unterschied deutlich: 1.580 Liter im Elroq gegenüber 1.251 Litern im EV3-Fronttriebler. Wer häufig Möbel oder Sportausrüstung transportiert, hat im Skoda mehr Reserve.

Auch für einen Wohnwagen spricht der Elroq 85. Er darf bei zwölf Prozent Steigung 1.800 Kilogramm gebremst ziehen, der EV3 mit großem Akku und Frontantrieb nur 1.000 Kilogramm. Selbst der EV3 AWD mit 265 PS bleibt mit 1.500 Kilogramm darunter.

Platz und Maße Merkmal Kia EV3 Skoda Elroq Sitzplätze 5 5 Türen 5 5 Kofferraum 460 l 470–1.580 l Kofferraum (Rückbank umgeklappt)† 1.251 l 1.580 l Länge† 4.300 mm 4.488 mm Anhängelast (gebremst)† 1.000 kg 1.800 kg Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen der jeweils aktuellen Generation; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot. † Redaktionelle Angabe (bezogen auf EV3 81,4 kWh (204 PS), Elroq 85 (286 PS)), Quellen unter dem Artikel.

Reichweite und Verbrauch: Die Räder können den Vorsprung drehen

Mit kleinem Akku erreichen die günstigsten Versionen bis zu 436 Kilometer im EV3 und 453 Kilometer im Elroq 60 nach WLTP. Mit großem Akku dreht sich das Verhältnis auf 605 zu 576 Kilometer zugunsten des Kia. Der erreicht seinen Höchstwert aber auf 17-Zoll-Rädern. Mit 19 Zoll bleiben 563 Kilometer. Die Radwahl zählt hier mehr als das Markenlogo.

Im ADAC-Test von 2025 erreichte der EV3 Earth mit 58,3 kWh 380 Kilometer bei 17,1 kWh pro 100 Kilometer inklusive Ladeverlusten.

Reichweite und Verbrauch Merkmal Kia EV3 Skoda Elroq Batterie 81,4 kWh 58–77 kWh Reichweite (WLTP) 436–605 km 453–574 km Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen der jeweils aktuellen Generation; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot.

Laden und Langstrecke: Zwei Minuten sind kein Kaufargument

Für 10 auf 80 Prozent nennen die Hersteller mit großem Akku 31 Minuten beim EV3 und 29 Minuten beim Elroq 85. Mit kleinem Akku stehen 29 gegen 26 Minuten. Der Skoda lädt etwas schneller, sein Vorsprung bleibt nach diesen Angaben aber klein. Ein kräftiger Aufpreis allein für kürzere Ladepausen lohnt sich hier nicht.

Wer regelmäßig an öffentlichen AC-Säulen lädt, bekommt beim EV3 ab Earth optional einen 22-kW-Lader. Er ist an weitere Ausstattungspakete gebunden. Beim Elroq bleibt es bei 11 kW.

Laden Merkmal Kia EV3 Skoda Elroq Ladeleistung DC (max.) 101–128 kW 105–165 kW Laden 10–80 % (DC)† 31 min 29 min Ladeleistung AC† 11 kW 11 kW Strom abgeben (V2L) je nach Version ja Haus/Netz versorgen (V2H/V2G) je nach Version je nach Version Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen der jeweils aktuellen Generation; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot. † Redaktionelle Angabe (bezogen auf EV3 81,4 kWh (204 PS), Elroq 85 (286 PS)), Quellen unter dem Artikel.

Komfort und Bedienung: Gute Federung, unterschiedliche Schwächen

Der ADAC lobte 2025 den Federungskomfort beider Testwagen. Der Elroq 85 hatte dabei das optionale adaptive Fahrwerk, der EV3 Earth kam ohne verstellbare Dämpfer aus. Der Kia braucht also nicht erst teure Fahrwerksextras, um bequem zu fahren.

Beim EV3 lobte der Club die klaren Lenkradtasten und Drehwalzen, kritisierte aber das teilweise vom Lenkrad verdeckte Klimadisplay. Beim damaligen Elroq störte der Touchslider für die Lautstärke. Im Modelljahr 2027 bekommt der Skoda ein neues Android-basiertes Infotainment mit neuer Hardware. Ältere Lagerwagen erhalten dieses System nicht einfach per Softwareupdate.

Laufende Kosten und Garantie: Kia deckt längere Leasingzeiten ab

Kia gibt sieben Jahre Fahrzeuggarantie bis 150.000 Kilometer, Skoda serienmäßig zwei Jahre. Bei 36 oder 48 Monaten Neuwagenleasing liegt damit ein Teil der Elroq-Laufzeit außerhalb der Herstellergarantie. Eine Anschlussgarantie gehört bei einem solchen Angebot in den Preisvergleich. Beim Kia gelten für einzelne Bauteile kürzere Fristen.

Bei der Batterie verschwindet dieser Vorteil: Beide bieten für die aktuellen Modelle acht Jahre oder 160.000 Kilometer mit mindestens 70 Prozent Kapazität. Die längere Kia-Fahrzeuggarantie bedeutet hier keinen längeren Batterieschutz.

Laufende Kosten und Garantie Merkmal Kia EV3 Skoda Elroq Fahrzeuggarantie† 7 Jahre bis 150.000 km. Für einzelne Bauteile gelten kürzere Fristen. 2 Jahre. Kostenpflichtige Anschlussgarantie erhältlich. Batteriegarantie† Ab Modelljahr 2026: 8 Jahre oder 160.000 km, mindestens 70 % Kapazität. 8 Jahre oder 160.000 km, mindestens 70 % der ursprünglichen nutzbaren Kapazität. Annahmen: 35 ct/kWh Strompreis (Mischung aus Laden zu Hause und unterwegs), 15.000 km pro Jahr. Verbrauch: Praxiswert, sonst WLTP. Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen der jeweils aktuellen Generation; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot. † Redaktionelle Angabe (bezogen auf EV3 81,4 kWh (204 PS), Elroq 85 (286 PS)), Quellen unter dem Artikel.

Fazit: Mehr Auto brauchst du vor allem für große Lasten