Kurzüberblick: Fast gleich viel Kofferraum auf weniger Länge
Der Kia EV3 bietet fast genauso viel Kofferraum auf deutlich kürzerer Karosserie und kostet weniger. Der Skoda Elroq lohnt den Aufpreis vor allem für sperrige Ladung und schwerere Anhänger. Bei Reichweite und Ladepausen liegen die großen Akkus zu nah beieinander, um daraus einen klaren Sieger zu machen.
Im Mittelpunkt stehen die aktuellen Neuwagen im Modelljahr 2027. Wir vergleichen vor allem die EV3-Fronttriebler mit 204 PS und die Elroq-Hecktriebler 60 und 85.
Unsere Empfehlung
Für Pendler
Die kürzere Karosserie hilft bei knappen Stellplätzen, ohne viel Kofferraum zu kosten.
Für Familien
Mehr Platz mit umgeklappten Sitzen und höhere Anhängelast beim 85, aber kaum mehr Kofferraum bei voller Besetzung.
Für kleines Budget
Niedrigerer Listenpreis und längere Fahrzeuggarantie, auch mit großem Akku bleibt der Earth günstiger als der Elroq 85 Selection.
|Merkmal
|KiaEV3
|SkodaElroq
|Karosserie
|SUV
|SUV
|Größenklasse
|Kompaktklasse
|Kompaktklasse
|Elektro-Versionen
|4 Versionen
|4 Versionen
|Leistung
|204–292 PS
|190–340 PS
|Reichweite (WLTP)
|436–605 km
|453–574 km
|Ladeleistung DC
|101–128 kW
|105–165 kW
|Listenpreis
|35.990–53.990 €
|37.890–55.240 €
|Leasing ab
|299 €/Monat
|327 €/Monat
|Auto-Abo ab
|969 €/Monat
|864 €/Monat
|Angebote
|Angebote
|Angebote
Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen der jeweils aktuellen Generation; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot.
Preis und Ausstattung: Der Kia lässt mehr Luft im Budget
Laut deutschen Preislisten startet der EV3 Air mit 58,3 kWh bei 36.190 Euro, der Elroq 60 Essence bei 37.890 Euro. Mit großem Akku stehen 41.590 Euro für den EV3 Air und 46.890 Euro für den Elroq 85 Selection gegenüber. Der Abstand wächst damit von 1.700 auf 5.300 Euro. Das sind Listenpreise inklusive Mehrwertsteuer, ohne Rabatte und Überführung.
Der große Skoda beginnt allerdings gleich in der höheren Ausstattung Selection. Beim Kia kostet der gegenüber dem Air besser ausgestattete Earth mit 81,4 kWh 43.890 Euro, immer noch 3.000 Euro weniger. Die aktuellen Leasing- und Auto-Abo-Angebote stehen in den Tabellen.
|Merkmal
|KiaEV3
|SkodaElroq
|Listenpreis
|35.990–53.990 €
|37.890–55.240 €
|Versionen und Listenpreise
|81,4 kWh (204 PS): 41.390 € 58,3 kWh (204 PS): 35.990 € 81,4 kWh AWD (265 PS): 46.880 € 81,4 kWh GT AWD (292 PS): 53.990 €
|60 (190 PS): 37.890 € 85 (286 PS): 46.890 € 85x (299 PS): 49.190 € RS (340 PS): 55.240 €
|Leasing ab
|299 €/Monat
|327 €/Monat
|Auto-Abo ab
|969 €/Monat
|864 €/Monat
|Neuwagen-Angebote ab
|29.829 €
|32.674 €
|Gebrauchtwagen ab
|35.859 €
|36.990 €
|Angebote
|Angebote
|Angebote
Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen der jeweils aktuellen Generation; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot.
Platz und Alltag: Der Elroq zieht mehr, der EV3 parkt kürzer
Der EV3 misst in Air und Earth 4,30 Meter, der Elroq 4,488 Meter. Trotzdem liegen die Herstellerangaben zum Kofferraum mit 460 und 470 Litern praktisch gleichauf. Für Familiengepäck bei besetzter Rückbank bringt der längere Skoda auf dem Papier kaum mehr. Beim EV3 mit Allrad schrumpft der Kofferraum auf 413 Liter.
Mit umgelegter Rückbank wird der Unterschied deutlich: 1.580 Liter im Elroq gegenüber 1.251 Litern im EV3-Fronttriebler. Wer häufig Möbel oder Sportausrüstung transportiert, hat im Skoda mehr Reserve.
Auch für einen Wohnwagen spricht der Elroq 85. Er darf bei zwölf Prozent Steigung 1.800 Kilogramm gebremst ziehen, der EV3 mit großem Akku und Frontantrieb nur 1.000 Kilogramm. Selbst der EV3 AWD mit 265 PS bleibt mit 1.500 Kilogramm darunter.
|Merkmal
|KiaEV3
|SkodaElroq
|Sitzplätze
|5
|5
|Türen
|5
|5
|Kofferraum
|460 l
|470–1.580 l
|Kofferraum (Rückbank umgeklappt)†
|1.251 l
|1.580 l
|Länge†
|4.300 mm
|4.488 mm
|Anhängelast (gebremst)†
|1.000 kg
|1.800 kg
Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen der jeweils aktuellen Generation; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot. † Redaktionelle Angabe (bezogen auf EV3 81,4 kWh (204 PS), Elroq 85 (286 PS)), Quellen unter dem Artikel.
Reichweite und Verbrauch: Die Räder können den Vorsprung drehen
Mit kleinem Akku erreichen die günstigsten Versionen bis zu 436 Kilometer im EV3 und 453 Kilometer im Elroq 60 nach WLTP. Mit großem Akku dreht sich das Verhältnis auf 605 zu 576 Kilometer zugunsten des Kia. Der erreicht seinen Höchstwert aber auf 17-Zoll-Rädern. Mit 19 Zoll bleiben 563 Kilometer. Die Radwahl zählt hier mehr als das Markenlogo.
Im ADAC-Test von 2025 erreichte der EV3 Earth mit 58,3 kWh 380 Kilometer bei 17,1 kWh pro 100 Kilometer inklusive Ladeverlusten.
|Merkmal
|KiaEV3
|SkodaElroq
|Batterie
|81,4 kWh
|58–77 kWh
|Reichweite (WLTP)
|436–605 km
|453–574 km
Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen der jeweils aktuellen Generation; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot.
Laden und Langstrecke: Zwei Minuten sind kein Kaufargument
Für 10 auf 80 Prozent nennen die Hersteller mit großem Akku 31 Minuten beim EV3 und 29 Minuten beim Elroq 85. Mit kleinem Akku stehen 29 gegen 26 Minuten. Der Skoda lädt etwas schneller, sein Vorsprung bleibt nach diesen Angaben aber klein. Ein kräftiger Aufpreis allein für kürzere Ladepausen lohnt sich hier nicht.
Wer regelmäßig an öffentlichen AC-Säulen lädt, bekommt beim EV3 ab Earth optional einen 22-kW-Lader. Er ist an weitere Ausstattungspakete gebunden. Beim Elroq bleibt es bei 11 kW.
|Merkmal
|KiaEV3
|SkodaElroq
|Ladeleistung DC (max.)
|101–128 kW
|105–165 kW
|Laden 10–80 % (DC)†
|31 min
|29 min
|Ladeleistung AC†
|11 kW
|11 kW
|Strom abgeben (V2L)
|je nach Version
|ja
|Haus/Netz versorgen (V2H/V2G)
|je nach Version
|je nach Version
Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen der jeweils aktuellen Generation; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot. † Redaktionelle Angabe (bezogen auf EV3 81,4 kWh (204 PS), Elroq 85 (286 PS)), Quellen unter dem Artikel.
Komfort und Bedienung: Gute Federung, unterschiedliche Schwächen
Der ADAC lobte 2025 den Federungskomfort beider Testwagen. Der Elroq 85 hatte dabei das optionale adaptive Fahrwerk, der EV3 Earth kam ohne verstellbare Dämpfer aus. Der Kia braucht also nicht erst teure Fahrwerksextras, um bequem zu fahren.
Beim EV3 lobte der Club die klaren Lenkradtasten und Drehwalzen, kritisierte aber das teilweise vom Lenkrad verdeckte Klimadisplay. Beim damaligen Elroq störte der Touchslider für die Lautstärke. Im Modelljahr 2027 bekommt der Skoda ein neues Android-basiertes Infotainment mit neuer Hardware. Ältere Lagerwagen erhalten dieses System nicht einfach per Softwareupdate.
Laufende Kosten und Garantie: Kia deckt längere Leasingzeiten ab
Kia gibt sieben Jahre Fahrzeuggarantie bis 150.000 Kilometer, Skoda serienmäßig zwei Jahre. Bei 36 oder 48 Monaten Neuwagenleasing liegt damit ein Teil der Elroq-Laufzeit außerhalb der Herstellergarantie. Eine Anschlussgarantie gehört bei einem solchen Angebot in den Preisvergleich. Beim Kia gelten für einzelne Bauteile kürzere Fristen.
Bei der Batterie verschwindet dieser Vorteil: Beide bieten für die aktuellen Modelle acht Jahre oder 160.000 Kilometer mit mindestens 70 Prozent Kapazität. Die längere Kia-Fahrzeuggarantie bedeutet hier keinen längeren Batterieschutz.
|Merkmal
|KiaEV3
|SkodaElroq
|Fahrzeuggarantie†
|7 Jahre bis 150.000 km. Für einzelne Bauteile gelten kürzere Fristen.
|2 Jahre. Kostenpflichtige Anschlussgarantie erhältlich.
|Batteriegarantie†
|Ab Modelljahr 2026: 8 Jahre oder 160.000 km, mindestens 70 % Kapazität.
|8 Jahre oder 160.000 km, mindestens 70 % der ursprünglichen nutzbaren Kapazität.
Annahmen: 35 ct/kWh Strompreis (Mischung aus Laden zu Hause und unterwegs), 15.000 km pro Jahr. Verbrauch: Praxiswert, sonst WLTP. Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen der jeweils aktuellen Generation; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot. † Redaktionelle Angabe (bezogen auf EV3 81,4 kWh (204 PS), Elroq 85 (286 PS)), Quellen unter dem Artikel.
Fazit: Mehr Auto brauchst du vor allem für große Lasten
Für PendlerEV3
Der kürzere EV3 passt besser zu knappen Stellplätzen. Wer überwiegend pendelt, bekommt mit dem kleinen Akku fast dieselbe Normreichweite wie im Elroq 60 und spart beim Listenpreis.
Für FamilienElroq
Bei besetzter Rückbank bieten beide praktisch gleich viel Gepäckraum. Der Elroq wird interessanter, wenn du oft die Sitze umklappst oder einen schweren Wohnwagen ziehst. Allein für zehn Liter mehr lohnt sein Aufpreis kaum.
Für Vielfahrer auf der Langstrecke
Der große Akku zählt mehr als die Wahl zwischen diesen Modellen. Der EV3 fährt auf kleinen Rädern nach Norm etwas weiter, der Elroq lädt etwas kürzer. Hier sollten Ausstattung und konkretes Angebot entscheiden.
Für kleines BudgetEV3
Der EV3 Air bietet den günstigeren Einstieg und die längere Fahrzeuggarantie. Mit großem Akku bleibt auch der Earth preislich unter dem Elroq 85 Selection.
Wann ein anderes Auto besser passt
Brauchst du deutlich mehr Urlaubsgepäckraum bei voller Rückbank, ist der Wechsel vom EV3 zum Elroq zu klein. Dann lohnt der Blick in eine größere Fahrzeugklasse.