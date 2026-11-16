Der EV3 bietet mehr Kofferraum auf kürzerer Karosserie. Der EV4 sitzt tiefer und fährt nach Norm etwas weiter. Was zählt bei deiner Wahl?

Kurzüberblick: Mehr SUV bringt hier sogar weniger Außenlänge

Der Kia EV3 bietet mehr Kofferraum auf kürzerer Karosserie, der EV4 eine tiefere Sitzposition und viel Beinfreiheit hinten. Akku und Ladetempo liegen eng beieinander. Die Entscheidung fällt deshalb eher beim Einsteigen und Beladen als an der Schnellladesäule.

Hier tritt der EV3 gegen den EV4 als Fünftürer an. Der längere EV4 Fastback ist ein eigenes Modell. Im Mittelpunkt stehen die Fronttriebler mit 204 PS im Modelljahr 2027.

Unsere Empfehlung Für Pendler Kia EV3 Kürzere Karosserie und höhere Sitzposition. Der EV4 passt besser, wenn du lieber tiefer sitzt.

Für Familien Kia EV3 Mehr Gepäckraum mit besetzter Rückbank. Bei großen Mitfahrern hinten verdient der EV4 eine Sitzprobe.

Für Vielfahrer Kia EV4 Bei ähnlichem Preis bietet der EV4 mit 81,4 kWh etwas mehr Normreichweite und viel Beinfreiheit hinten. Das rechtfertigt keinen deutlichen Aufpreis.

Für kleines Budget Kia EV3 Günstigerer Listenpreis. Bei gleichem Akku kann das aktuelle Angebot den kleinen Preisabstand drehen.

Die Modelle im Überblick Merkmal Kia EV3 Kia EV4 Karosserie SUV Kompaktwagen Größenklasse Kompaktklasse Kompaktklasse Elektro-Versionen 4 Versionen 4 Versionen Leistung 204–292 PS 204–292 PS Reichweite (WLTP) 436–605 km 440–625 km Ladeleistung DC 101–128 kW 101–128 kW Listenpreis 35.990–53.990 € 37.590–57.840 € Leasing ab 299 €/Monat 294 €/Monat Auto-Abo ab 969 €/Monat 849 €/Monat Angebote Angebote Angebote Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen der jeweils aktuellen Generation; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot.

Preis und Ausstattung: Der EV4 kostet nur wenig mehr

Laut aktuellen deutschen Preislisten kostet der EV3 Air mit 58,3 kWh 36.190 Euro, der gleich starke EV4 Air 37.590 Euro. Mit 81,4 kWh stehen 41.590 gegen 43.240 Euro. Der Aufpreis für den EV4 beträgt damit 1.400 beziehungsweise 1.650 Euro. Das sind Listenpreise inklusive Mehrwertsteuer, ohne Rabatte und Überführung.

Bei diesem Abstand kann ein Händlerangebot die Reihenfolge drehen. Die aktuellen Leasing- und Auto-Abo-Raten stehen in den Tabellen.

Preise und Raten Merkmal Kia EV3 Kia EV4 Listenpreis 35.990–53.990 € 37.590–57.840 € Versionen und Listenpreise 81,4 kWh (204 PS): 41.390 € 58,3 kWh (204 PS): 35.990 € 81,4 kWh AWD (265 PS): 46.880 € 81,4 kWh GT AWD (292 PS): 53.990 € 58,3 kWh (204 PS): 37.590 € 81,4 kWh (204 PS): 43.240 € 81,4 kWh AWD (265 PS): 48.730 € 81,4 kWh GT AWD (292 PS): 57.840 € Leasing ab 299 €/Monat 294 €/Monat Auto-Abo ab 969 €/Monat 849 €/Monat Neuwagen-Angebote ab 29.829 € 29.988 € Gebrauchtwagen ab 35.859 € 35.840 € Angebote Angebote Angebote Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen der jeweils aktuellen Generation; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot.

Platz und Alltag: Der EV3 packt mehr ein, der EV4 streckt die Beine

Die Fronttriebler fassen laut Kia 460 Liter im EV3 und 435 Liter im EV4. Klappst du die Rückbank um, dreht sich das Verhältnis auf 1.251 zu 1.415 Liter. Für Urlaub mit besetzter Rückbank spricht der EV3, für sperrige Ladung bei umgelegten Sitzen der EV4. Die Allradversionen verlieren durch ihre Antriebstechnik Kofferraumvolumen.

Der EV3 misst 4,30 Meter, der EV4 4,43 Meter in Air und Black Edition. Der EV4 verteilt seine größere Länge auf einen um 14 Zentimeter längeren Radstand. Der ADAC lobt seine Beinfreiheit hinten, bemängelt aber den fehlenden Platz für die Füße unter den Vordersitzen. Große Mitfahrer sollten deshalb trotz großzügiger Kniefreiheit probesitzen.

Beim EV3 passen laut ADAC Menschen bis etwa 1,90 Meter vorne und hinten gut hinein. Drei Erwachsene nebeneinander werden dagegen eng. Für Kindersitze haben beide Modelle ISOFIX an den äußeren Fondsitzen. Einen Platzvorteil des SUV für drei Kindersitze sollte man daraus nicht ableiten.

Platz und Maße Merkmal Kia EV3 Kia EV4 Sitzplätze 5 5 Türen 5 5 Kofferraum 460 l 435 l Kofferraum (Rückbank umgeklappt)† 1.251 l 1.415 l ISOFIX hinten† 2× 2× Länge† 4.300 mm 4.430 mm Höhe† 1.565 mm 1.485 mm Radstand† 2.680 mm 2.820 mm Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen der jeweils aktuellen Generation; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot. † Redaktionelle Angabe (bezogen auf EV3 81,4 kWh (204 PS), EV4 81,4 kWh (204 PS)), Quellen unter dem Artikel.

Reichweite und Verbrauch: Die Batterie ist wichtiger als die Karosserie

Auf 17-Zoll-Rädern erreichen die kleinen Akkus laut Kia bis zu 436 Kilometer im EV3 und 440 Kilometer im EV4. Mit 81,4 kWh sind es 605 und 625 Kilometer. Der EV4-Vorsprung bleibt überschaubar. Für lange Etappen bringt der größere Akku bei beiden deutlich mehr als der Wechsel zwischen den Modellen.

Auch die Räder zählen: Beim EV3 sinkt die Normreichweite des großen Fronttrieblers auf 563 Kilometer mit 19 Zoll, beim EV4 Black Edition auf 594 Kilometer. Wer Reichweite priorisiert, sollte die Radgröße vor dem Ausstattungspaket wählen.

Im ADAC-Test erreichte der EV4 Earth mit 81,4 kWh 490 Kilometer bei 19,0 kWh pro 100 Kilometer inklusive Ladeverlusten. Das ist kein direkter Verbrauchssieg über den EV3. Dessen veröffentlichter Test betrifft den kleineren Akku und das ältere ADAC-Messverfahren.

Reichweite und Verbrauch Merkmal Kia EV3 Kia EV4 Batterie 81,4 kWh 58,3–81,4 kWh Reichweite (WLTP) 436–605 km 440–625 km Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen der jeweils aktuellen Generation; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot.

Laden und Langstrecke: Praktisch Gleichstand

Kia nennt für beide 29 Minuten mit 58,3 kWh und 31 Minuten mit 81,4 kWh von 10 auf 80 Prozent. Die Spitzen liegen bei 101 beziehungsweise 128 kW. Im ADAC-Test benötigte der große EV4 32 Minuten. Für kürzere Ladepausen liefert der Modellwechsel damit kein starkes Argument.

Interessanter für Laternenparker ist der optionale 22-kW-Lader beim EV3 ab Earth und beim EV4 ab Black Edition. Mit großem Akku nennt Kia bei beiden 3 Stunden 55 Minuten von 10 auf 100 Prozent, statt 7 Stunden 15 Minuten mit 11 kW. Die 990 Euro für den Lader sind nur ein Teil des Aufpreises. Mit den Pflichtpaketen kommen beim EV3 Earth 3.480 Euro, beim EV4 Black Edition 4.930 Euro zum jeweiligen Grundpreis hinzu.

Laden Merkmal Kia EV3 Kia EV4 Ladeleistung DC (max.) 101–128 kW 101–128 kW Laden 10–80 % (DC)† 31 min 31 min Ladeleistung AC† 11 kW 11 kW Batterie-Vorkonditionierung† Serie Serie Strom abgeben (V2L) je nach Version nein Haus/Netz versorgen (V2H/V2G) je nach Version nein Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen der jeweils aktuellen Generation; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot. † Redaktionelle Angabe (bezogen auf EV3 81,4 kWh (204 PS), EV4 81,4 kWh (204 PS)), Quellen unter dem Artikel.

Komfort und Bedienung: Flacher heißt nicht automatisch sportlicher

Der ADAC beschreibt den EV4 mit 17-Zoll-Rädern als komfortabel und leise, seine Lenkung aber als wenig rückmeldungsfreudig. Auch den EV3 lobt der Club für den Federungskomfort. Der flachere EV4 ist deshalb vor allem eine Alternative für deine bevorzugte Sitzposition.

Ein klarer Kritikpunkt betrifft den getesteten EV4 Earth: Der ADAC maß 40,3 Meter Bremsweg aus 100 km/h. Beim EV3 Earth mit kleinem Akku waren es 32,2 Meter. Das sind unterschiedliche Testwagen und Termine, aber ein deutlicher Warnpunkt beim EV4. Die Messung lässt sich nicht pauschal auf jede Reifen- und Antriebsvariante übertragen.

Bei der Bedienung teilen beide Lenkradtasten und separate Klimatasten. Das zusätzliche Klimadisplay kann laut ADAC vom Lenkrad verdeckt werden. Hier entscheidet die persönliche Sitz- und Lenkradeinstellung mehr als der Modellname.

Laufende Kosten und Garantie: Kein Vorteil für den teureren Kia

Beide bieten sieben Jahre Fahrzeuggarantie bis 150.000 Kilometer nach Kia-Bedingungen. Damit liegen auch 48 oder 60 Monate Neuwagenleasing innerhalb der zeitlichen Garantiedauer. Für Vielfahrer bleibt die Kilometergrenze entscheidend. Einzelne Bauteile haben abweichende Fristen.

Für die Hochvoltbatterie gelten ab Modelljahr 2026 acht Jahre oder 160.000 Kilometer mit mindestens 70 Prozent Kapazität. Beim gebrauchten EV3 aus einem früheren Modelljahr muss die damals gültige Batteriegarantie geprüft werden. Der teurere EV4 kauft dir bei aktuellen Neuwagen keinen längeren Schutz.

Laufende Kosten und Garantie Merkmal Kia EV3 Kia EV4 Fahrzeuggarantie† 7 Jahre bis 150.000 km. Für einzelne Bauteile gelten abweichende Fristen. 7 Jahre bis 150.000 km. Für einzelne Bauteile gelten abweichende Fristen. Batteriegarantie† Ab Modelljahr 2026: 8 Jahre oder 160.000 km, mindestens 70 % Kapazität. Ab Modelljahr 2026: 8 Jahre oder 160.000 km, mindestens 70 % Kapazität. Annahmen: 35 ct/kWh Strompreis (Mischung aus Laden zu Hause und unterwegs), 15.000 km pro Jahr. Verbrauch: Praxiswert, sonst WLTP. Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen der jeweils aktuellen Generation; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot. † Redaktionelle Angabe (bezogen auf EV3 81,4 kWh (204 PS), EV4 81,4 kWh (204 PS)), Quellen unter dem Artikel.

Fazit: Sitzposition und Stauraum entscheiden