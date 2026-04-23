Nachdem EV2 Angebot haben wir gleich das zweite gute Angebot diese Woche. Mit dem EV4 bringt Kia frischen Wind ins Kompaktsegment. Das Modell ist ein vollelektrische Kompaktfahrzeug von Kia und wird grundsätzlich als 5-Türer sowie Fastback angeboten. Optisch setzt der Stromer auf die markante Kia-Designsprache, innen auf viel Bildschirmfläche und moderne Konnektivität.

In der Ausstattung Air bringt der EV4 bereits eine ordentliche Grundausstattung mit. Kia nennt hier unter anderem 17-Zoll-Leichtmetallfelgen, LED-Scheinwerfer, die Kia-Kartennavigation mit 12,3-Zoll-Display, ein 12,3-Zoll-Digitalcockpit sowie einen separaten Klimatouchscreen. Darüber hinaus gehören je nach Version moderne EV-Features wie Vehicle-to-Load, OTA-Updates und der Digital Key 2.0 zur EV4-Welt.

Für das hier angebotene Fahrzeug sprechen vor allem die elektrischen Kerndaten: Laut Angebotsdaten fährt der Kia EV4 58 kWh Air mit 150 kW / 204 PS, Automatik und einer angegebenen elektrischen Reichweite von 456 km. Damit passt der kompakte Stromer gut zu Pendlern, die ein modernes E-Auto mit vernünftiger Reichweite und alltagstauglicher Leistung suchen. Beim Laden nennt Kia für den EV4 je nach Version rund 31 Minuten von 10 auf 80 Prozent.

Angebotskonditionen

Das Leasing Angebot von LeasingTime richtet sich ausschließlich an Privatkunden. Die günstigste Konfiguration liegt bei 129 € brutto pro Monat bei 5.000 km pro Jahr und 36 Monaten Laufzeit. Der ausgewiesene Leasingfaktor liegt bei 0,34 und ist damit für ein neues Elektroauto dieser Klasse sehr attraktiv.

Bruttorate: 129,00 € pro Monat

Laufzeit: 36 Monate

Fahrleistung: 5.000 km pro Jahr

Überführungskosten: 1.590,00 €

Effektive Rate: 173,17 € brutto pro Monat

Gesamtkosten brutto: 6.234,00 €

Zielgruppe: Privat

Wichtig: Die recht hohen Überführungskosten von 1.590 € treiben die effektive Monatsrate spürbar nach oben. Trotzdem bleibt der Deal interessant, denn selbst inklusive Bereitstellung landet der EV4 bei 173,17 € effektiv pro Monat.

Wer mehr Fahrleistung braucht, kann die 36-Monats-Variante ebenfalls anpassen: 10.000 km/Jahr kosten 159 €, 15.000 km/Jahr 179 €, 20.000 km/Jahr 209 € und 25.000 km/Jahr 249 € brutto monatlich. Alternativ gibt es auch eine 48-Monats-Laufzeit, die bei 166 € brutto für 5.000 km pro Jahr startet.

Die Lieferzeit wird mit rund 16 Wochen angegeben. Das ist für ein frisches Elektromodell ein ordentlicher Wert.

4.000 € E-Auto Förderung eingerechnet

Besonders wichtig bei diesem Leasing Deal: Das Angebot berücksichtigt eine erstattungsfähige Sonderzahlung in Höhe von 4.000 €. Diese Summe musst du zunächst als Vorleistung einplanen. Laut Angebotsdaten ist die E-Auto Förderung bereits eingerechnet, das heißt: Erst durch diese Annahme kommt die günstige Monatsrate zustande.

Unterm Strich ist das ein spannender Privat-Deal für alle, die früh in den neuen Kia EV4 einsteigen wollen. Du bekommst hier ein modernes Elektroauto mit 204 PS, guter Reichweite, zeitgemäßem Cockpit und attraktivem Leasingfaktor. Wer mit 5.000 km jährlich auskommt und die 4.000 € Vorleistung stemmen kann, findet hier einen der auffälligeren EV-Deals im Kompaktsegment.