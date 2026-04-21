Mit dem Kia EV2 bringt Kia einen neuen, in Europa entwickelten Elektro-SUV im B-Segment an den Start. Das Modell ist 4,06 Meter lang, setzt auf ein modernes, klar gezeichnetes Design und will vor allem im Alltag mit kompakten Abmessungen, einem variablen Innenraum und viel Konnektivität punkten. Laut Kia gibt es für den EV2 mit 42,2-kWh-Batterie bis zu 317 Kilometer WLTP-Reichweite, dazu schnelles DC-Laden von 10 auf 80 Prozent in rund 29 Minuten. Serienmäßig sind beim EV2 unter anderem ein Panoramadisplay, LED-Scheinwerfer und Klimaautomatik an Bord. ([press.kia.com](https://press.kia.com/content/dam/kiapress/DE/Germany/pressemitteilungen/produkt/2026/20260316_ev2_bestellstart/PM_Kia_EV2_startet_bei_26600_Euro_NEU.pdf))

Spannend ist beim hier angebotenen Kia EV2 42,2 kWh Air vor allem die Kombination aus noch frischem Modell, elektrischem Stadt-SUV-Konzept und ordentlicher Basisausstattung. Die Air-Linie bietet laut offizieller Preisliste unter anderem 16-Zoll-Leichtmetallfelgen, 2-Zonen-Klimaautomatik, Regensensor, Rückfahrkamera, Parksensoren vorn und hinten sowie LED-Scheinwerfer. Dazu passen die Angebotsdaten mit 147 PS, Automatik und einem Listenpreis von 28.990 Euro sehr gut für alle, die einen kompakten Elektro-SUV für Pendelstrecken und den urbanen Alltag suchen. ([kia.com](https://www.kia.com/content/dam/kwcms/kme/de/de/assets/contents/utility/Preisliste/Kia-Germany-EV2-Preisliste.pdf))

Leasing Konditionen für den Kia EV2 Air

Aktuell gibt es den vollelektrischen SUV bei carwow als Leasing Deal für Privatkunden. Die günstigste Variante startet bei 93,55 Euro brutto im Monat bei 5.000 Kilometern pro Jahr und 36 Monaten Laufzeit. Der ausgewiesene Leasingfaktor liegt bei sehr starken 0,32. Weil zusätzlich 1.290 Euro Überführungskosten anfallen, steigt die effektive monatliche Belastung auf 129,38 Euro brutto. Die gesamten Bruttokosten für diese Konfiguration liegen bei 4.657,80 Euro.

Brutto-Rate: 93,55 € pro Monat

Bereitstellung / Überführung: 1.290,00 €

Laufzeit: 36 Monate

Fahrleistung: 5.000 km pro Jahr

Leasingfaktor: 0,32

Effektive Rate: 129,38 € pro Monat

Gesamtkosten: 4.657,80 €

Zielgruppe: Privatkunden

Erstattungsfähige Sonderzahlung: 6.000,00 €

Wichtig: E-Auto Prämie ist hier bereits eingerechnet

Besonders wichtig bei diesem Angebot: Es ist ausdrücklich eine E-Auto Prämie eingerechnet. Zudem ist in den Angebotsdaten eine erstattungsfähige Sonderzahlung in Höhe von 6.000 Euro hinterlegt. Das bedeutet: Eine klassische Leasingsonderzahlung von 0 Euro fällt zwar nicht an, das Angebot setzt aber eine förderbezogene Anzahlung in dieser Höhe voraus, die der Leasingnehmer nach Zulassung wieder zurückerhalten soll. Maßgeblich sind dabei die jeweils gültigen Förderbedingungen und die konkrete Abwicklung über Händler beziehungsweise Förderstelle.

Wer mit 5.000 Kilometern pro Jahr nicht auskommt, kann auf 10.000 Kilometer jährlich wechseln. Dann steigt die Monatsrate bei gleicher Laufzeit von 36 Monaten auf 115,05 Euro brutto. Das sind also 21,50 Euro mehr pro Monat. Zusätzlich gibt es noch eine längere Variante mit 48 Monaten Laufzeit und 10.000 Kilometern pro Jahr für 139,55 Euro brutto monatlich. Für viele Privatfahrer dürfte aber gerade die 36-Monats-Option die spannendste Mischung aus niedriger Rate und überschaubarer Vertragsdauer sein.

Gerade elektrisch passt der EV2 gut zum Einsatzzweck vieler Privatkunden. Kia positioniert das Modell klar als urbanen Elektro-SUV mit moderner Vernetzung, Kia App-Anbindung, EV-Routenplaner, Plug&Charge und serienmäßigem 11-kW-On-Board-Charger. Die 42,2-kWh-Version ist dabei vor allem für Stadt, Umland und den täglichen Arbeitsweg interessant. Dass Kia den EV2 trotzdem mit ordentlicher Assistenz- und Komfortausstattung versieht, macht das Modell noch attraktiver. ([kia.com](https://www.kia.com/de/ueber-kia/konzeptfahrzeuge/ev2-concept/))

Unterm Strich ist das hier ein sehr günstiger Leasing Deal für einen brandneuen Elektro-SUV. Der Haken ist allerdings klar: Die kalkulierte E-Auto Prämie beziehungsweise die erstattungsfähige Sonderzahlung von 6.000 Euro solltest du vor Abschluss genau einordnen. Wenn diese Voraussetzung für dich passt, bekommst du mit dem Kia EV2 Air ein modernes E-Auto mit 147 PS, solider Grundausstattung und attraktiver Monatsrate. Abholung ist laut Angebotsdaten in Radolfzell am Bodensee möglich.