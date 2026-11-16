Der Enyaq bietet mehr Kofferraum und als 85 deutlich mehr Anhängelast. Der ID.4 kostet weniger. Bei Akku und Ladezeit liegen beide eng zusammen.

Der VW ID.4 und der Skoda Enyaq liegen bei Antrieb, Akku und Ladezeit eng zusammen. Der ID.4 kostet laut Liste weniger, der Enyaq bietet mehr Gepäckraum. Für einen schweren Anhänger fällt der Unterschied größer aus: Der aktuelle Enyaq 85 darf deutlich mehr ziehen als der ID.4 Pro. Ohne diesen Bedarf entscheiden vor allem Ausstattung, Design und das konkrete Angebot.

Kurzüberblick: Gleiche Akkugröße, andere Stärken

Unsere Empfehlung Für Pendler VW ID.4 Günstigerer Einstieg bei gleicher Akkugröße, die gewünschte Ausstattung muss im Lagerbestand verfügbar sein.

Für Familien Skoda Enyaq 52 Liter mehr Kofferraum und als aktueller 85 bis zu zwei Tonnen Anhängelast, dafür höherer Listenpreis.

Für kleines Budget VW ID.4 Niedrigere Listenpreise, beim konkreten Lagerwagen auf Ausstattung und Garantiebeginn achten.

Die Modelle im Überblick Merkmal Volkswagen VW ID.4 Skoda Enyaq Karosserie SUV SUV Größenklasse Mittelklasse Mittelklasse Elektro-Versionen 4 Versionen 4 Versionen Leistung 190–340 PS 190–340 PS Reichweite (WLTP) 436–572 km 455–580 km Ladeleistung DC 105–185 kW 105–165 kW Listenpreis 40.580–53.825 € 43.490–59.440 € Leasing ab 328 €/Monat 310 €/Monat Auto-Abo ab 559 €/Monat 849 €/Monat Angebote Angebote Angebote Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen der jeweils aktuellen Generation; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot.

Verglichen werden die zuletzt angebotenen ID.4-Versionen und der Enyaq als SUV im Modelljahr 2027, das seit 2026 verkauft wird. ID.4 Pro und Enyaq 85 haben jeweils 286 PS, Heckantrieb und 77 kWh nutzbare Batteriekapazität. Der VW wirkt rundlicher und zurückhaltender, der Skoda mit geschlossener Front und schmalen Leuchten kantiger.

Beim ID.4 kommt eine praktische Einschränkung hinzu: VW nimmt keine individuellen Neubestellungen mehr an. Du wählst aus verfügbaren Lagerfahrzeugen. Ein günstiger Preis hilft wenig, wenn dem konkreten Auto die benötigte Anhängerkupplung oder Ausstattung fehlt.

Preis und Ausstattung: Der VW startet günstiger

Preise und Raten Merkmal Volkswagen VW ID.4 Skoda Enyaq Listenpreis 40.580–53.825 € 43.490–59.440 € Versionen und Listenpreise Pure (190 PS): 40.580 € Pro (286 PS): 46.825 € Pro 4MOTION (299 PS): 49.510 € GTX 4MOTION (340 PS): 53.825 € 60 (190 PS): 43.490 € 85 (286 PS): 50.990 € 85x (299 PS): 53.790 € RS (340 PS): 59.440 € Leasing ab 328 €/Monat 310 €/Monat Auto-Abo ab 559 €/Monat 849 €/Monat Neuwagen-Angebote ab 45.905 € 38.633 € Gebrauchtwagen ab 40.411 € 26.400 € Angebote Angebote Angebote Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen der jeweils aktuellen Generation; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot.

Die deutsche VW-Übersicht nennt am 13. November 2026 für den vorkonfigurierten ID.4 Pure 40.580 Euro. Der Enyaq 60 Essence steht in der Oktober-Preisliste mit 43.490 Euro. Beide haben 58 kWh nutzbare Batteriekapazität und 190 PS. Der ID.4 spart beim Einstieg 2.910 Euro.

Mit großem Akku kosten der ID.4 Pro 46.825 Euro und der Enyaq 85 Selection 50.990 Euro. Die 4.165 Euro Abstand sind kein reiner Markenaufschlag. Der Enyaq Selection bringt unter anderem die Wärmepumpe serienmäßig mit. Beim ID.4 ist sie Sonderausstattung. Nimmst du den VW Pro mit Infotainment-Paket für 49.160 Euro als Ausgangspunkt, bleiben noch 1.830 Euro Abstand. Die Ausstattung ist damit noch nicht identisch.

Das sind Listenpreise inklusive Mehrwertsteuer, ohne Rabatte und Überführungskosten. Bei den verfügbaren ID.4 kann das Händlerangebot den Abstand deutlich verändern. Auch bei Leasing und Auto-Abo zählt deshalb die Ausstattung des angebotenen Fahrzeugs. Die aktuellen Raten stehen in den Tabellen.

Platz und Alltag: Der Enyaq kann mehr laden und ziehen

Platz und Maße Merkmal Volkswagen VW ID.4 Skoda Enyaq Sitzplätze 5 5 Türen 5 5 Kofferraum 533–1.565 l 585–1.710 l Frunk (vorne)† – 21 l Länge† 4.584 mm 4.658 mm Radstand† 2.771 mm 2.766 mm Anhängelast (gebremst)† 1.000 kg 2.000 kg Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen der jeweils aktuellen Generation; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot. † Redaktionelle Angabe (bezogen auf VW ID.4 Pro (286 PS), Enyaq 85 (286 PS)), Quellen unter dem Artikel.

Der Enyaq ist mit 4,658 Metern 7,4 Zentimeter länger als der ID.4 Pro. Dafür nennt Skoda 585 statt 533 Liter Kofferraum, bei umgelegten Rücksitzen 1.710 statt 1.565 Liter. Für Kinderwagen plus Reisegepäck ist das ein greifbarer Vorteil. Zum Siebensitzer wird aber keiner der beiden.

Der Enyaq des Modelljahrs 2027 bringt außerdem einen 21-Liter-Frunk fürs Ladekabel mit. So bleibt das Kabel auch bei vollem Kofferraum erreichbar.

Für einen Wohnwagen ist die Motorisierung entscheidend. Bei zwölf Prozent Steigung darf der Enyaq 85 bis zu 2.000 Kilogramm gebremst ziehen. Beim ID.4 Pro sind es 1.000 Kilogramm, bei acht Prozent 1.200 Kilogramm. Der ID.4 Pro 4MOTION schafft 1.800 Kilogramm bei zwölf Prozent. Der Enyaq braucht für zwei Tonnen also keinen Allradantrieb. Das gilt für den aktuellen 85, nicht pauschal für ältere Enyaq oder den 60.

Reichweite: Die Akkugröße entscheidet stärker als das Logo

Reichweite und Verbrauch Merkmal Volkswagen VW ID.4 Skoda Enyaq Batterie 58–77 kWh 58–77 kWh Reichweite (WLTP) 436–572 km 455–580 km Wärmepumpe† optional Serie Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen der jeweils aktuellen Generation; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot. † Redaktionelle Angabe (bezogen auf VW ID.4 Pro (286 PS), Enyaq 85 (286 PS)), Quellen unter dem Artikel.

Die großen Hecktriebler liegen nahe beieinander. VW nennt für den vorkonfigurierten Pro 572 Kilometer, für den Pro mit Infotainment-Paket bis zu 574 Kilometer nach WLTP. Beim Enyaq 85 sind es laut Oktober-Preisliste bis zu 581 Kilometer. Dieser kleine Normvorsprung rechtfertigt allein kaum einen Aufpreis.

Mit den kleineren 58-kWh-Akkus stehen 436 Kilometer beim vorkonfigurierten ID.4 Pure und maximal 455 Kilometer beim Enyaq 60. Für häufige lange Etappen bringt der Wechsel auf 77 kWh bei beiden wesentlich mehr als der Wechsel der Marke.

Laden: Beide großen Hecktriebler brauchen 29 Minuten

Laden Merkmal Volkswagen VW ID.4 Skoda Enyaq Ladeleistung DC (max.) 105–185 kW 105–165 kW Laden 10–80 % (DC)† 29 min 29 min Strom abgeben (V2L) ja ja Haus/Netz versorgen (V2H/V2G) ja ja Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen der jeweils aktuellen Generation; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot. † Redaktionelle Angabe (bezogen auf VW ID.4 Pro (286 PS), Enyaq 85 (286 PS)), Quellen unter dem Artikel.

Für den aktuellen ID.4 Pro und den Enyaq 85 nennen die Hersteller 165 kW DC und 29 Minuten von zehn auf 80 Prozent. Die kleinen Varianten brauchen jeweils 26 Minuten bei maximal 105 kW. Der Enyaq-Aufpreis kauft damit keine kürzere Ladepause.

Bei älteren Lager- oder Gebrauchtwagen lohnt der Blick auf die konkrete Technik. VW führte die Batterievorkonditionierung mit dem Update Ende 2023 ein. Ein früher ID.4 mit 204 PS ist deshalb nicht mit dem hier verglichenen Pro mit 286 PS gleichzusetzen.

Komfort und Bedienung: Die Ausstattung zählt mehr als die Marke

Der ADAC lobt beim Enyaq 85x von 2025 mit adaptiven DCC-Dämpfern den hohen Federungskomfort. Die damalige Bedienungssoftware lief im Test flüssig. Die Klimafunktionen im Touchscreen blieben gewöhnungsbedürftig. Der Skoda-Aufpreis erspart dir also nicht grundsätzlich die Bedienung über Menüs.

Beide Baureihen haben 2026 nochmals neue Elektronik und Funktionen erhalten. VW nennt für den aktualisierten ID.4 One-Pedal-Fahren und Innovision-Infotainment. Beim Enyaq bringt das Modelljahr 2027 ebenfalls Rekuperation bis zum Stillstand und ein Android-basiertes Infotainment. Skoda bindet dieses System ausdrücklich an neue Bordelektronik. Erstzulassung 2026 allein reicht als Nachweis nicht, gerade bei Lagerwagen.

Kosten und Garantie: Beide brauchen bei langem Leasing Zusatzschutz

Laufende Kosten und Garantie Merkmal Volkswagen VW ID.4 Skoda Enyaq Fahrzeuggarantie† 2 Jahre. Anschlussgarantie optional. 2 Jahre. Anschlussgarantie optional. Batteriegarantie† 8 Jahre oder 160.000 km. Mindestens 70 % der ursprünglichen nutzbaren Kapazität. 8 Jahre oder 160.000 km. Mindestens 70 % der ursprünglichen nutzbaren Kapazität. Wartung† Nach Anzeige, spätestens alle 2 Jahre. Ohne Kilometergrenze. Nach Serviceanzeige, in der Regel alle 2 Jahre Annahmen: 35 ct/kWh Strompreis (Mischung aus Laden zu Hause und unterwegs), 15.000 km pro Jahr. Verbrauch: Praxiswert, sonst WLTP. Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen der jeweils aktuellen Generation; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot. † Redaktionelle Angabe (bezogen auf VW ID.4 Pro (286 PS), Enyaq 85 (286 PS)), Quellen unter dem Artikel.

Beide Hersteller geben zwei Jahre Fahrzeuggarantie. Bei einem Neuwagenleasing über 36 oder 48 Monate bleiben ohne Anschlussabsicherung ein beziehungsweise zwei Jahre außerhalb dieser Garantie. Bei einer Tageszulassung kann sie schon vor deiner Übernahme laufen. Das ist beim ID.4 aus dem Lagerbestand besonders relevant.

Für die Hochvoltbatterie gelten jeweils acht Jahre oder 160.000 Kilometer, je nachdem, was zuerst erreicht wird. Abgesichert sind mindestens 70 Prozent der ursprünglichen nutzbaren Kapazität. Beim ID.4 steht die Inspektion spätestens alle zwei Jahre an. Beim Enyaq richtet sie sich nach der Serviceanzeige, in der Regel ebenfalls alle zwei Jahre.

Fazit: Bezahle für den Nutzen, den du wirklich brauchst