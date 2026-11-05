Škoda kündigt eine manuelle Akkuvorheizung für ältere Enyaq an. Die Freischaltung folgt in zwei Update-Schritten, erste Fahrzeuge sind ab Ende November vorgesehen.

Ältere Škoda Enyaq sollen per Software 3.9 eine manuelle Akkuvorheizung erhalten. Sie bereitet die Batterie auf Schnellladestopps bei Kälte vor. Die Mitteilung vom 5. November betrifft Fahrzeuge von Produktionsbeginn bis etwa Ende 2023.

Zwei Updates, Freischaltung ab Ende November

Voraussetzung ist Version 3.8. Ältere 3.x-Versionen lassen sich online aktualisieren, bei Software 2.x ist zunächst ein Werkstattbesuch nötig. Anschließend folgen zwei Updates: erst die Vorbereitung, dann die Vorheizfunktion.

Die erste Welle soll in Kalenderwoche 47 ab 16. November beginnen. Der zweite Schritt ist für erste Fahrzeuge ab Kalenderwoche 49, also ab 30. November, vorgesehen. Weitere Wellen folgen. Ein fester Termin für alle deutschen Fahrzeuge ist damit nicht zugesagt.

Du startest die Heizung selbst

Der neue Knopf im Lademenü wird bei weniger als 20 Grad Batterietemperatur aktiv. Škoda empfiehlt den Start etwa 45 Minuten vor dem Schnellladestopp, idealerweise während der Fahrt. Das Fahrzeug muss dabei eingeschaltet sein. Eine automatische Aktivierung über das Navigationsziel, wie bei Software 4 und höher, gehört nicht zum Update.

Ein praktischer Zugewinn für bestehende Fahrzeuge

Für Enyaq-Fahrer mit regelmäßigen winterlichen Langstrecken ist die Nachrüstung besonders relevant. Der verbleibende Nachteil ist die manuelle Planung vor dem Ladestopp. Eine konkrete Zeitersparnis nennt Škoda nicht. Bei einem Gebrauchtwagen zählt deshalb der tatsächlich installierte Softwarestand.

Die Leasing-Auswahl ist nicht nach Softwarestand gefiltert. Prüfe bei einem konkreten Enyaq den installierten Stand und die freigegebenen Updates.

Quelle

Škoda: Batterievorheizung für frühere Enyaq, 5. November 2026