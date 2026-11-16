Der Peaq bietet optional sieben Sitze und deutlich mehr Gepäckraum. Der Enyaq spart Geld und Stellfläche. Wann sich der Aufpreis für den großen Skoda lohnt.

Der Skoda Peaq lohnt sich vor allem, wenn dir im Enyaq Sitzplätze oder Gepäckraum fehlen. Er bietet optional sieben Sitze und als Fünfsitzer deutlich mehr Kofferraum. Der Enyaq bleibt kürzer und günstiger. Mit großem Akku legt der Peaq auch bei der Reichweite zu. Einen grundlegend schnelleren Ladestopp kaufst du mit ihm aber nicht.

Kurzüberblick: Mehr Raum statt bloß mehr SUV

Unsere Empfehlung Für Pendler Skoda Enyaq Kürzer und günstiger, mit kleinem Akku praktisch gleiche WLTP-Reichweite, aber nur fünf Sitzplätze.

Für Familien Skoda Peaq Optional sieben Sitze und als Fünfsitzer deutlich mehr Gepäckraum, bei voller Bestuhlung bleiben 299 Liter.

Für Vielfahrer Skoda Peaq Als 90 größerer Akku bei fast gleicher Ladezeit, allerdings 6.910 Euro Listenpreisaufschlag gegenüber dem Enyaq 85 Selection.

Für kleines Budget Skoda Enyaq Der 60 Essence ist der günstigere Einstieg, bietet aber keine dritte Sitzreihe.

Die Modelle im Überblick Merkmal Skoda Peaq Skoda Enyaq Karosserie SUV SUV Größenklasse Mittelklasse Mittelklasse Elektro-Versionen 3 Versionen 4 Versionen Leistung 204–299 PS 190–340 PS Reichweite (WLTP) 456–642 km 455–580 km Ladeleistung DC 160–199 kW 105–165 kW Listenpreis 49.900–60.400 € 43.490–59.440 € Leasing ab 420 €/Monat 310 €/Monat Auto-Abo ab 769 €/Monat 849 €/Monat Angebote Angebote Angebote Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen der jeweils aktuellen Generation; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot.

Der Peaq tritt mit langem Dach und steilem Heck fast wie ein Van auf. Der Enyaq bleibt das kompaktere SUV. Hier vergleichen wir den neuen Peaq mit dem Enyaq als SUV im Modelljahr 2027, das bereits seit 2026 angeboten wird. Für längere Reisen stehen besonders Peaq 90 und Enyaq 85 im Fokus. Beide haben Heckantrieb und 286 PS.

Preis und Ausstattung: Der kleine Akku hält den Aufpreis niedrig

Preise und Raten Merkmal Skoda Peaq Skoda Enyaq Listenpreis 49.900–60.400 € 43.490–59.440 € Versionen und Listenpreise 60 (204 PS): 49.900 € 90 (286 PS): 57.900 € 90x (299 PS): 60.400 € 60 (190 PS): 43.490 € 85 (286 PS): 50.990 € 85x (299 PS): 53.790 € RS (340 PS): 59.440 € Leasing ab 420 €/Monat 310 €/Monat Auto-Abo ab 769 €/Monat 849 €/Monat Neuwagen-Angebote ab 42.841 € 38.633 € Gebrauchtwagen ab 57.950 € 26.400 € Angebote Angebote Angebote Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen der jeweils aktuellen Generation; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot.

Laut aktuellen deutschen Preislisten startet der Peaq 60 Selection bei 49.900 Euro, der Enyaq 60 Essence bei 43.490 Euro. Der Vergleich derselben Ausstattungslinie fällt enger aus: Gegenüber dem Enyaq 60 Selection für 46.290 Euro beträgt der Peaq-Aufpreis 3.610 Euro. Beide Selection bringen eine Wärmepumpe mit.

Für den Peaq 90 Selection mit großem Akku werden 57.900 Euro fällig. Der Enyaq 85 Selection kostet 50.990 Euro, also 6.910 Euro weniger. Die dritte Sitzreihe kostet beim Peaq zusätzlich 990 Euro. Diese Listenpreise enthalten Mehrwertsteuer, aber keine Rabatte und Überführungskosten. Im Handel können die Abstände anders ausfallen.

Bei Leasing und Auto-Abo lohnt sich deshalb der Blick auf die konkrete Version. Ein günstiger Peaq 60 ersetzt beim Reichweitenvergleich keinen Peaq 90.

Platz und Alltag: Sieben Sitze und 935 Liter gibt es nicht gleichzeitig

Platz und Maße Merkmal Skoda Peaq Skoda Enyaq Sitzplätze 5–7 5 Türen 5 5 Kofferraum 299–2.150 l 585–1.710 l Frunk (vorne)† 37 l 21 l Länge† 4.874 mm 4.658 mm Radstand† 2.965 mm 2.766 mm Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen der jeweils aktuellen Generation; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot. † Redaktionelle Angabe (bezogen auf Peaq 90 (286 PS), Enyaq 85 (286 PS)), Quellen unter dem Artikel.

Mit 4,874 statt 4,658 Metern braucht der Peaq knapp 22 Zentimeter mehr Stellfläche. Sein Radstand wächst gegenüber dem Enyaq um fast 20 Zentimeter auf 2,965 Meter. Im Peaq lässt sich die zweite Reihe längs verschieben, ihre Lehnenneigung ist einstellbar. Das hilft, den Platz zwischen Mitfahrern und Gepäck aufzuteilen.

Als Fünfsitzer bietet der Peaq 935 Liter, der Enyaq 585 Liter Kofferraum. Sind beim siebensitzigen Peaq alle Plätze aufgestellt, bleiben 299 Liter hinter Reihe drei. Für sieben Personen samt Urlaubsgepäck wird es damit eng. Die Kofferraumspannen in der Tabelle umfassen unterschiedliche Sitzkonfigurationen und umgeklappte Lehnen.

Das Ladekabel kann beim Peaq in den 37-Liter-Frunk, beim aktuellen Enyaq in ein 21-Liter-Fach unter der Haube. So bleibt es auch erreichbar, wenn hinten der Kinderwagen liegt.

Reichweite: Erst der Peaq 90 setzt sich ab

Reichweite und Verbrauch Merkmal Skoda Peaq Skoda Enyaq Batterie 59–86 kWh 58–77 kWh Reichweite (WLTP) 456–642 km 455–580 km Wärmepumpe† Serie Serie Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen der jeweils aktuellen Generation; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot. † Redaktionelle Angabe (bezogen auf Peaq 90 (286 PS), Enyaq 85 (286 PS)), Quellen unter dem Artikel.

Bei den kleinen Akkus liegen beide eng zusammen: 59 kWh im Peaq 60, 58 kWh im Enyaq 60, jeweils nutzbar. Die Preislisten nennen maximal 456 beziehungsweise 455 Kilometer nach WLTP. Wer hier den Peaq wählt, bezahlt hauptsächlich für Platz.

Der Peaq 90 hat dagegen 86 statt 77 kWh nutzbare Kapazität. Seine WLTP-Spitze liegt bei 642 Kilometern, die des Enyaq 85 laut Oktober-Preisliste bei 581 Kilometern. Ausstattung und Räder verändern diese Werte. Der größere Akku ist das stärkere Argument für den Peaq auf Reisen, nicht seine identische Motorleistung.

Die AUTO ZEITUNG ermittelte beim Peaq 90x Sportline als Siebensitzer 402 Kilometer Testreichweite bei 21,4 kWh pro 100 Kilometer. Das Ergebnis gilt für den Allradler mit großer Batterie.

Laden: Größerer Akku, ähnlich lange Pause

Laden Merkmal Skoda Peaq Skoda Enyaq Ladeleistung DC (max.) 160–199 kW 105–165 kW Laden 10–80 % (DC)† 28 min 29 min Strom abgeben (V2L) ja ja Haus/Netz versorgen (V2H/V2G) ja ja Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen der jeweils aktuellen Generation; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot. † Redaktionelle Angabe (bezogen auf Peaq 90 (286 PS), Enyaq 85 (286 PS)), Quellen unter dem Artikel.

Škoda nennt für den Peaq 90 28 Minuten von zehn auf 80 Prozent, für den aktuellen Enyaq 85 29 Minuten. Dabei lädt der Peaq mehr Energie nach. Auch die AUTO ZEITUNG maß beim Peaq 90x 28 Minuten. Die höhere DC-Spitze von 199 statt 165 kW verkürzt die Pause also kaum, hilft aber beim Nachladen des größeren Akkus.

Bei den 60ern sind es laut Hersteller 27 Minuten im Peaq und 26 im Enyaq. Für kurze Tagesstrecken liefert das teurere Modell damit keinen Ladezeitvorteil.

Komfort und Bedienung: Der Peaq bringt Klimaregler zurück

Der Peaq kombiniert einen 13,6-Zoll-Bildschirm im Hochformat mit physischen Klimareglern. Beim Enyaq sitzen die wichtigsten Klimafunktionen im unteren Bereich des Touchscreens. Wer Temperatur und Gebläse lieber ertastet, findet im Peaq einen konkreten Bedienvorteil.

Die AUTO ZEITUNG lobt beim Peaq 90x Sportline Ruhe und Federungskomfort mit optionalem DCC, bemängelt aber wenig Rückmeldung beim Fahren. Auch der vom ADAC getestete Enyaq 85x federt mit DCC sehr komfortabel. Der Peaq ist damit keine Pflichtwahl für bequemes Reisen. Seine zusätzlichen Sitz- und Raumoptionen sind der stärkere Grund für den Wechsel.

Beim Enyaq lohnt sich der Blick aufs Modelljahr statt nur auf die Erstzulassung. Die neue Android-basierte Infotainmentgeneration ist an die überarbeitete Bordelektronik des Modelljahrs 2027 gebunden. Ein früherer Lagerwagen bekommt diese Hardware nicht durch ein Softwareupdate.

Kosten und Garantie: Der Aufpreis verlängert den Schutz nicht

Laufende Kosten und Garantie Merkmal Skoda Peaq Skoda Enyaq Fahrzeuggarantie† 2 Jahre. Anschlussgarantie bis 5 Jahre und maximal 150.000 km optional. 2 Jahre. Anschlussgarantie bis 5 Jahre und maximal 150.000 km optional. Batteriegarantie† 8 Jahre oder 160.000 km. Mindestens 70 % der ursprünglichen nutzbaren Kapazität. 8 Jahre oder 160.000 km. Mindestens 70 % der ursprünglichen nutzbaren Kapazität. Annahmen: 35 ct/kWh Strompreis (Mischung aus Laden zu Hause und unterwegs), 15.000 km pro Jahr. Verbrauch: Praxiswert, sonst WLTP. Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen der jeweils aktuellen Generation; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot. † Redaktionelle Angabe (bezogen auf Peaq 90 (286 PS), Enyaq 85 (286 PS)), Quellen unter dem Artikel.

Beide haben zwei Jahre Herstellergarantie. Bei einem Leasing über 36 oder 48 Monate bleibt ohne Anschlussgarantie eine Lücke. Škoda bietet die Verlängerung beim Neuwagenkauf bis auf fünf Jahre und maximal 150.000 Kilometer an. Der teurere Peaq ist serienmäßig nicht länger abgesichert.

Für die Hochvoltbatterie gelten bei beiden acht Jahre oder 160.000 Kilometer, je nachdem, was zuerst erreicht wird. Mindestens 70 Prozent der ursprünglichen nutzbaren Kapazität sind dabei zugesichert. Der größere Peaq-Akku ändert an diesen Grenzen nichts.

Fazit: Brauchst du Reihe drei oder deutlich mehr Gepäckraum?