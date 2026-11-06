Nur 34 Neuzulassungen trennen ID.7 und Elroq im Oktober. In der Bilanz von Januar bis Oktober führt der Škoda vor dem Tesla Model Y.

Der VW ID.7 war im Oktober 2026 die meistzugelassene rein elektrische Modellreihe in Deutschland. Mit 3.576 Neuzulassungen liegt er nur 34 Fahrzeuge vor dem Škoda Elroq. Das zeigt die am 6. November veröffentlichte Modellauswertung des Kraftfahrt-Bundesamts. Über die ersten zehn Monate liegt dagegen der Elroq vorn.

Das sind die zehn stärksten BEV-Modellreihen im Oktober

Auf Rang drei folgt der batterieelektrische Anteil der Mercedes-Reihe GLK, GLC mit 3.429 Fahrzeugen. Das ist ausdrücklich nicht die Gesamtzahl dieser Baureihe: Über sämtliche Antriebe hinweg weist das KBA 6.310 Neuzulassungen aus. Die Tabelle unten berücksichtigt ausschließlich BEV.

Deutschland, Oktober 2026. Ausschließlich batterieelektrische Pkw. Modellreihen nach KBA-Zuordnung. Rang Modellreihe Oktober Januar bis Oktober 1 VW ID.7 3.576 26.048 2 Škoda Elroq 3.542 34.441 3 Mercedes GLK, GLC (BEV) 3.429 11.772 4 BMW X1 (BEV) 3.215 20.534 5 VW ID.4 und ID.5 3.188 21.772 6 Škoda Enyaq 2.882 27.226 7 VW ID.3 2.813 27.165 8 Cupra Tavascan 2.784 13.214 9 Mercedes CLA-Klasse (BEV) 2.772 20.231 10 Tesla Model Y 2.534 31.998

Die KBA-Gruppen sind nicht überall einzelne Verkaufsmodelle. ID.4 und ID.5 werden zusammengezählt und lassen sich mit dieser Datei nicht getrennt einordnen. Beim BMW X1 zählt ebenfalls nur die BEV-Spalte. Den Cupra Tavascan führt das KBA unter Seat. Bei GLK, GLC trennt die Statistik die elektrischen Zulassungen nicht nach Generation oder Ausführung.

Elroq führt im bisherigen Jahr vor dem Model Y

Von Januar bis Oktober kommt der Elroq auf 34.441 BEV-Neuzulassungen. Es folgen das Tesla Model Y mit 31.998 und der Enyaq mit 27.226. Der Vorsprung des Elroq auf das Model Y beträgt damit 2.443 Fahrzeuge. Der Oktober-Sieger ID.7 liegt kumuliert mit 26.048 auf Rang fünf, hinter dem ID.3 mit 27.165.

Insgesamt registrierte das KBA im Oktober 94.086 batterieelektrische Pkw. Den Anteil von 37 Prozent und die Entwicklung des Gesamtmarkts ordnet unser Bericht zum deutschen Automarkt im Oktober ein.

Quelle und Berechnung

KBA: FZ 10, Neuzulassungen nach Marken und Modellreihen, Oktober 2026, erschienen am 6. November 2026. Die Tabelle enthält ausschließlich BEV und ist nach Oktober-Zulassungen sortiert. Hybride einschließlich Plug-in-Hybride sind ausgeschlossen. Die Jahreswerte beziehen sich auf Januar bis Oktober, Differenzen sind eigene Berechnungen. Aussagen über private Kaufnachfrage oder Ursachen der Rangfolge lassen sich daraus allein nicht ableiten.