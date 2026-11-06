Das Model Y bietet die große Heckklappe und den höheren Einstieg. Das Model 3 kostet weniger und fährt weiter. Entscheidend sind Platzbedarf und Version.

Das Tesla Model Y verlangt seinen Aufpreis vor allem für die große Heckklappe und den höheren Einstieg. Das Model 3 bietet als flache Limousine mehr Reichweite fürs Geld. Bei den Basismodellen liegen 3.000 Euro dazwischen, bei den Premium-Hecktrieblern 6.000 Euro. Wer selten sperriges Gepäck transportiert, bekommt im Model 3 das günstigere Auto mit größerem Aktionsradius.

Kurzvergleich: Platz gegen Reichweite

Unsere Empfehlung Für Pendler Tesla Model 3 Günstigerer Einstieg und höhere WLTP-Reichweite. Das Model Y lohnt vor allem für die höhere Sitzposition.

Für Familien Tesla Model Y Die große Heckklappe erleichtert das Verstauen von Kinderwagen und sperrigem Gepäck.

Für Vielfahrer Tesla Model 3 Der Premium-Hecktriebler bietet mehr WLTP-Reichweite zum niedrigeren Kaufpreis.

Für kleines Budget Tesla Model 3 Die Basis startet 3.000 Euro unter dem Model Y. Angebote jeweils mit passender Ausstattung vergleichen.

Die Modelle im Überblick Merkmal Tesla Model Y Tesla Model 3 Karosserie SUV Limousine Größenklasse Mittelklasse Mittelklasse Elektro-Versionen 5 Versionen 4 Versionen Leistung 299–460 PS 283–460 PS Reichweite (WLTP) 525–622 km 572–750 km Ladeleistung DC 175–250 kW 175–250 kW Listenpreis 39.990–62.990 € 36.990–58.490 € Auto-Abo ab 869 €/Monat 675 €/Monat Angebote Angebote Angebote Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot.

Verglichen werden die aktuell in Deutschland bestellbaren Facelift-Modelle. Das Model Y tritt als hoch bauendes SUV auf, das Model 3 als niedrige Sportlimousine. Beide gibt es als günstigeren Hecktriebler, als Premium-Versionen mit großer Batterie und als Performance. Die Bezeichnung „Standard“ steht in vielen Angeboten noch für die Basisversion.

Preise: Der SUV-Aufpreis hängt von der Version ab

Preise und Raten Merkmal Tesla Model Y Tesla Model 3 Listenpreis 39.990–62.990 € 36.990–58.490 € Versionen und Listenpreise Standard (299 PS): 39.990 € Premium Maximale Reichweite (299 PS): 50.990 € Premium Maximale Reichweite AWD (440 PS): 53.990 € Premium Maximale Reichweite AWD 7-Sitzer (440 PS): 55.490 € Performance AWD (460 PS): 62.990 € Standard (283 PS): 36.990 € Premium Maximale Reichweite (320 PS): 44.990 € Premium Maximale Reichweite AWD (440 PS): 49.990 € Performance AWD (460 PS): 58.490 € Auto-Abo ab 869 €/Monat 675 €/Monat Neuwagen-Angebote ab 40.970 € 37.970 € Gebrauchtwagen ab 32.200 € 27.200 € Angebote Angebote Angebote Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot.

Im deutschen Konfigurator vom 6. November 2026 startet das Model Y mit Hinterradantrieb bei 39.990 Euro, das Model 3 bei 36.990 Euro. Das sind Fahrzeugpreise inklusive Mehrwertsteuer, ohne Rabatte und Überführungskosten. Für den höheren Einstieg und die praktischere Karosserie verlangt Tesla hier 3.000 Euro mehr.

Bei „Premium Maximale Reichweite Hinterradantrieb“ stehen 50.990 gegen 44.990 Euro. Das Model 3 ist damit 6.000 Euro günstiger und fährt laut aktueller Konfiguration deutlich weiter. Ob das Model Y auch im Leasing oder Auto-Abo teurer ist, zeigen die aktuellen Angebote in den Tabellen.

Platz: Die Heckklappe entscheidet mehr als die Außenlänge

Platz und Maße Merkmal Tesla Model Y Tesla Model 3 Sitzplätze 5–7 5 Türen 5 4 Kofferraum 822–2.138 l 594 l Kofferraum (Rückbank umgeklappt)† 2.022 l – Frunk (vorne)† 116 l 88 l Länge† 4.790 mm 4.720 mm Breite (Spiegel eingeklappt)† 1.982 mm 1.933 mm Höhe† 1.624 mm 1.440 mm Radstand† 2.890 mm 2.875 mm Anhängelast (gebremst)† 1.600 kg 1.000 kg Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot. † Redaktionelle Angabe (bezogen auf Model Y Premium Maximale Reichweite (299 PS), Model 3 Premium Maximale Reichweite (320 PS)), Quellen unter dem Artikel.

Als Premium ist das Model Y nur sieben Zentimeter länger, aber gut 18 Zentimeter höher als das Model 3. Es misst 4,790 statt 4,720 Meter. Der höhere Aufbau erleichtert das Einsteigen und das Anschnallen von Kindern. Die große Heckklappe lässt sperriges Gepäck durch, das beim Model 3 an der kleineren Kofferraumöffnung scheitern kann.

Tesla nennt im Handbuch für den fünfsitzigen Model Y Premium 822 Liter hinter der Rückbank, für das Model 3 594 Liter. Hinzu kommen 116 beziehungsweise 88 Liter im Frunk. Die beworbenen 2.138 Liter des Model Y enthalten dagegen den Frunk und den Laderaum bei umgeklappter Rückbank. Sie sind kein sinnvoller Vergleichswert zu den 682 Litern Gesamtstauraum des Model 3 mit fünf Insassen.

Auch beim Anhänger hat das SUV einen konkreten Vorteil: Die optionalen Kupplungen der hier verglichenen Hecktriebler erlauben 1.600 Kilogramm beim Model Y und 1.000 Kilogramm beim Model 3. Für einen schwereren Wohnwagen kann das wichtiger sein als die Reichweite ohne Anhänger.

Reichweite: Das Model 3 nutzt den Preisvorteil doppelt

Reichweite und Verbrauch Merkmal Tesla Model Y Tesla Model 3 Batterie 60–79 kWh 60–79 kWh Reichweite (WLTP) 525–622 km 572–750 km Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot.

Die aktuellen Basiskonfigurationen mit 18-Zoll-Rädern nennt Tesla mit 525 Kilometern beim Model Y und 572 Kilometern beim Model 3 nach WLTP. Bei den Premium-Hecktrieblern stehen 603 Kilometer mit 19-Zoll-Rädern gegen 750 Kilometer mit 18-Zoll-Rädern. Damit ist der Abstand gerade bei den teureren Versionen groß. Andere Räder und Ausführungen verändern die Werte.

Der ADAC erreichte mit dem Model Y Standard im Test von August 2026 438 Kilometer und maß 16,4 kWh pro 100 Kilometer inklusive Ladeverlusten.

Laden: 175 kW in der Basis, 250 kW im Premium

Laden Merkmal Tesla Model Y Tesla Model 3 Ladeleistung DC (max.) 175–250 kW 175–250 kW Strom abgeben (V2L) – nein Haus/Netz versorgen (V2H/V2G) – nein Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot.

Die Basisversionen laden laut Tesla mit bis zu 175 kW, die Premium-Versionen mit bis zu 250 kW. Beide nutzen Supercharger und planen Ladestopps in der Navigation. Das Model Y kauft dir mit seinem höheren Preis also keine grundsätzlich höhere Ladeleistung.

Beim getesteten Model Y Standard fiel die Leistung laut ADAC ab etwa 30 Prozent Ladestand deutlich. Bis 80 Prozent lagen im Mittel 107,1 kW an. Wer regelmäßig lange Autobahnetappen fährt, sollte die günstige Basis deshalb nicht allein nach ihrer kurzen Leistungsspitze beurteilen.

Ausstattung: Basis und Premium genau auseinanderhalten

Beim Model 3 bietet die Basis beheizte Textilsitze, Premium zusätzlich belüftete Vordersitze. Beide Premium-Modelle haben einen Touchscreen für die Rückbank. Beim günstigeren Model Y fehlt dieser laut ADAC.

Die Bedienung bleibt bei beiden stark auf den zentralen Touchscreen ausgerichtet. Der ADAC kritisiert beim aktuellen Model Y besonders die Menüwege für Klima und Gangwahl. Ein Wechsel zum Model 3 löst diese grundsätzliche Bedienfrage nicht.

Garantie und Kosten: Beim Leasing zählt die Kilometergrenze

Laufende Kosten und Garantie Merkmal Tesla Model Y Tesla Model 3 Fahrzeuggarantie† 4 Jahre oder 80.000 km, je nachdem, was zuerst eintritt. 4 Jahre oder 80.000 km, je nachdem, was zuerst eintritt. Batteriegarantie† Premium LR: 8 Jahre oder 192.000 km. Mindestens 70 % Batteriekapazität. Premium LR: 8 Jahre oder 192.000 km. Mindestens 70 % Batteriekapazität. Wartung† Innenraumfilter alle 2 Jahre. Weitere Wartung nach Tesla-Vorgaben. Innenraumfilter alle 2 Jahre. Weitere Wartung nach Tesla-Vorgaben. Annahmen: 35 ct/kWh Strompreis (Mischung aus Laden zu Hause und unterwegs), 15.000 km pro Jahr. Verbrauch: Praxiswert, sonst WLTP. Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot. † Redaktionelle Angabe (bezogen auf Model Y Premium Maximale Reichweite (299 PS), Model 3 Premium Maximale Reichweite (320 PS)), Quellen unter dem Artikel.

Beide haben vier Jahre oder 80.000 Kilometer Fahrzeuggarantie, je nachdem, was zuerst eintritt. Ein Neuwagenleasing über 36 oder 48 Monate passt damit zeitlich in die Garantie. Bei 30.000 Kilometern pro Jahr erreichst du die Kilometergrenze jedoch schon vor Ablauf von drei Jahren. Das Model Y bietet hier keinen längeren Schutz als das Model 3.

Für Batterie und Antrieb gelten acht Jahre, bei den Basis-Hecktrieblern bis 160.000 Kilometer und bei Premium Long Range sowie Performance bis 192.000 Kilometer. Tesla sichert mindestens 70 Prozent Batteriekapazität zu.

Bei der Wartung liegen beide eng zusammen. Tesla empfiehlt den Innenraumfilter alle zwei Jahre und in Regionen mit Streusalz eine jährliche Bremsenreinigung beziehungsweise nach 20.000 Kilometern.

Fazit: Brauchst du die große Heckklappe?