Das Model 3 fährt weiter, der Seal bietet ein Instrumentendisplay und längere Garantie. Warum der aktuelle BYD-Rabatt den Preisvergleich verändert.

Kurzüberblick: Reichweite gegen Ausstattung und Garantie

Das Tesla Model 3 ist die stärkere Wahl für lange Strecken. Der BYD Seal hält mit mehr vertrauten Bedienelementen und längerer Garantie dagegen. Preislich liegen sie im November viel näher zusammen, als die Listenpreise vermuten lassen. Der rabattierte Seal Design kostet sogar weniger als das Model 3 Premium mit großem Akku. Entscheidend ist, ob du lieber mehr Reichweite oder mehr Ausstattung fürs Geld bekommst.

Tesla setzt auf schlichte Flächen und ein fast leeres Cockpit, BYD auf eine markantere Front. Hier vergleichen wir die deutschen Modelle, beim Seal das Modelljahr 2026.

Unsere Empfehlung Für Vielfahrer Tesla Model 3 Premium mit Hinterradantrieb: mehr Reichweite und integrierte Ladeplanung für häufige lange Strecken.

Die Modelle im Überblick Merkmal Tesla Model 3 BYD Seal Karosserie Limousine Limousine Größenklasse Mittelklasse Mittelklasse Elektro-Versionen 4 Versionen 3 Versionen Leistung 283–460 PS 231–530 PS Reichweite (WLTP) 572–750 km 460–570 km Ladeleistung DC 175–250 kW 110–150 kW Listenpreis 36.990–58.490 € 47.990–53.990 € Leasing ab 449 €/Monat 423,50 €/Monat Auto-Abo ab 675 €/Monat – Angebote Angebote Angebote Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen der jeweils aktuellen Generation; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot.

Preis und Ausstattung: Der Rabatt dreht den Vergleich

Das Model 3 beginnt bei 36.990 Euro, der Seal Comfort bei 47.990 Euro. Bei den großen Akkus stehen 44.990 Euro für das Tesla Model 3 Premium Maximale Reichweite mit Hinterradantrieb und 49.990 Euro für den Seal Design gegenüber. Das sind deutsche Listenpreise inklusive Mehrwertsteuer, ohne Rabatte und Überführung.

Bis 28. November 2026 nennt BYD bei teilnehmenden Händlern 11.000 Euro Black-Weeks-Nachlass auf den Comfort und 10.000 Euro auf den Design. Damit kosten sie 36.990 beziehungsweise 39.990 Euro vor staatlicher Förderung, jeweils zuzüglich Überführung. Der werbewirksame Einstiegspreis von 30.990 Euro enthält dagegen bereits die maximale Förderung. Er gilt nicht für jeden Käufer.

Im Seal Design gehören belüftete Vordersitze, 360-Grad-Kamera und Apple CarPlay sowie Android Auto dazu. Beim Tesla gibt es die Sitzbelüftung erst im Premium. Der bringt außerdem einen Bildschirm und Sitzheizung im Fond mit, unterstützt aber weder CarPlay noch Android Auto. Wer diese Extras möchte, sollte den Seal Design deshalb mit dem Premium vergleichen, nicht bloß mit dem billigsten Tesla.

Preise und Raten Merkmal Tesla Model 3 BYD Seal Listenpreis 36.990–58.490 € 47.990–53.990 € Versionen und Listenpreise Standard (283 PS): 36.990 € Premium Maximale Reichweite (320 PS): 44.990 € Premium Maximale Reichweite AWD (440 PS): 49.990 € Performance AWD (460 PS): 58.490 € Comfort (231 PS): 47.990 € Design (313 PS): 49.990 € Excellence AWD (530 PS): 53.990 € Leasing ab 449 €/Monat 423,50 €/Monat Auto-Abo ab 675 €/Monat – Neuwagen-Angebote ab 37.970 € 36.740 € Gebrauchtwagen ab 27.200 € 36.880 € Angebote Angebote Angebote Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen der jeweils aktuellen Generation; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot.

Beim Leasing kann die Rangfolge anders ausfallen als beim Kauf. Die aktuellen Leasing- und Auto-Abo-Angebote findest du direkt in der Tabelle, der BYD-Kaufrabatt lässt sich nicht pauschal auf diese Verträge übertragen.

Platz und Alltag: Beim Seal auf das Modelljahr achten

Der Seal ist mit 4,80 Metern rund acht Zentimeter länger als das Model 3. Für Familien ist die Änderung zum Modelljahr 2026 wichtiger: BYD vergrößert den hinteren Kofferraum auf 485 Liter statt bisher 400 Liter, den Frunk auf 72 Liter. Ein günstiger Lagerwagen des alten Modelljahrs bietet diesen zusätzlichen Stauraum nicht.

Tesla nennt 682 Liter Gesamtstauraum, also einschließlich vorderem Gepäckfach. Das ist nicht direkt mit dem hinteren Kofferraum des Seal vergleichbar. Bei beiden begrenzt die kleine Öffnung unter dem separaten Kofferraumdeckel den Transport sperriger Sachen. Ein Kinderwagen muss dort hindurchpassen, auch wenn das Volumen auf dem Papier reicht.

Platz und Maße Merkmal Tesla Model 3 BYD Seal Sitzplätze 5 5 Türen 4 5 Kofferraum 594 l 400 l Frunk (vorne)† – 72 l Länge† 4.720 mm 4.800 mm Höhe† – 1.460 mm Radstand† – 2.920 mm Anhängelast (gebremst)† 1.000 kg – Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen der jeweils aktuellen Generation; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot. † Redaktionelle Angabe (bezogen auf Model 3 Premium Maximale Reichweite (320 PS), Seal Design (313 PS)), Quellen unter dem Artikel.

Reichweite und Verbrauch: Teslas deutlichster Vorsprung

Schon das kleine Model 3 kommt auf 572 Kilometer WLTP, der Seal Comfort auf 460 Kilometer. Bei den großen Akkus wächst der Abstand: 750 Kilometer für den Tesla Premium mit Hinterradantrieb stehen 570 Kilometern für den Seal Design gegenüber. Für häufige lange Etappen ist der Tesla-Aufpreis damit wesentlich besser begründet als für den täglichen Arbeitsweg mit eigener Wallbox.

Der ADAC ermittelte rechnerische Reichweiten von 446 Kilometern bei 15,8 kWh je 100 Kilometer für das Basismodell und 585 Kilometern bei 15,9 kWh für den Premium. Die Verbrauchswerte enthalten Ladeverluste. Das sind Ergebnisse im gemischten Testbetrieb, keine Winter-Autobahnreichweiten.

Reichweite und Verbrauch Merkmal Tesla Model 3 BYD Seal Batterie 60–79 kWh 61,4–82,5 kWh Reichweite (WLTP) 572–750 km 460–570 km Verbrauch (WLTP)† 13,6 kWh/100 km 16,6 kWh/100 km Wärmepumpe† Serie Serie Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen der jeweils aktuellen Generation; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot. † Redaktionelle Angabe (bezogen auf Model 3 Premium Maximale Reichweite (320 PS), Seal Design (313 PS)), Quellen unter dem Artikel.

Laden und Langstrecke: Nicht von der Spitzenleistung blenden lassen

Das Model 3 Premium kann laut Tesla mit bis zu 250 kW laden, der Seal Design mit 150 kW. Im ADAC-Test brauchte der Premium aber 34 Minuten von 10 auf 80 Prozent. Im Test erreichte er höchstens 195 kW. Für die volle Tesla-Spitze sind besonders hohe Ströme nötig. BYD nennt für denselben Ladehub 37 Minuten. Das ist eine Herstellerangabe und kein direkt vergleichbarer Messwert.

Beim kleinen Tesla maß der ADAC dagegen nur 24 Minuten für 10 auf 80 Prozent. Die große Batterie kauft dir also vor allem längere Etappen zwischen den Stopps. Tesla plant Ladestopps automatisch und temperiert den Akku bei einem Schnelllader als Navigationsziel vor. An der heimischen Wallbox laden beide Baureihen mit bis zu 11 kW.

Laden Merkmal Tesla Model 3 BYD Seal Ladeleistung DC (max.) 175–250 kW 110–150 kW Ladeleistung AC† 11 kW 11 kW Batterie-Vorkonditionierung† Serie – Strom abgeben (V2L) nein ja Haus/Netz versorgen (V2H/V2G) nein nein Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen der jeweils aktuellen Generation; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot. † Redaktionelle Angabe (bezogen auf Model 3 Premium Maximale Reichweite (320 PS), Seal Design (313 PS)), Quellen unter dem Artikel.

Komfort und Bedienung: Der Seal ist vertrauter, nicht automatisch einfacher

Der Seal hat ein eigenes Instrumentendisplay und einen Fahrstufenwähler auf der Mittelkonsole. Im Tesla läuft selbst der Blick auf die Geschwindigkeit über den mittleren Bildschirm. Wer diese Reduktion mag, bekommt ein sehr aufgeräumtes Cockpit. Wer klassische Bedienelemente sucht, fühlt sich im BYD eher zu Hause.

Der ADAC lobte beim Seal Design im Test von Januar 2025 Federung, Geräuschkomfort und Verarbeitung, kritisierte aber verschachtelte Menüs, Übersetzungen und die Abstimmung der Assistenten. Diese Kritik beschreibt den damaligen Softwarestand. Die Modellpflege 2026 allein belegt noch keine vollständige Behebung.

Auch beim aktuellen Model 3 beanstandet der ADAC die ablenkungsintensive Bedienung sowie einen wenig harmonischen Abstandsregler und Lenkassistenten.

Laufende Kosten und Garantie: Der Seal lohnt einen längeren Blick

Bei den großen Hinterradantriebs-Versionen stehen 13,6 kWh WLTP beim Tesla und 16,6 kWh beim BYD je 100 Kilometer gegenüber. Mit 15.000 Kilometern im Jahr und 35 Cent pro kWh sind das rund 158 Euro Unterschied pro Jahr. Der aktuelle Preisnachlass beim Seal wiegt damit deutlich schwerer als dieser rechnerische Stromkostenvorteil des Tesla.

BYD bietet eine Grundgarantie von sechs Jahren bis 150.000 Kilometer, Tesla von vier Jahren bis 80.000 Kilometer. Bei 36 oder 48 Monaten und weniger als 80.000 Kilometern bleiben beide innerhalb dieser Grenzen. Bei fünf Jahren oder höherer Fahrleistung bietet BYD die längere Abdeckung, jeweils nach den Garantiebedingungen.

Für die Batterie gelten eigene Grenzen: BYD nennt acht Jahre bis 250.000 Kilometer, Tesla acht Jahre bis 160.000 Kilometer beim Basismodell beziehungsweise 192.000 Kilometer beim Premium mit großer Batterie. Wer viel fährt und länger behält, profitiert beim Seal besonders von der höheren Kilometergrenze.

Laufende Kosten und Garantie Merkmal Tesla Model 3 BYD Seal Verbrauch (Rechenbasis)† 13,6 kWh/100 km (WLTP) 16,6 kWh/100 km (WLTP) Stromkosten pro 100 km† 4,76 € 5,81 € Stromkosten pro Jahr (15.000 km)† 714 € 872 € Fahrzeuggarantie† 4 Jahre oder 80.000 km 6 Jahre oder 150.000 km Grundgarantie Batteriegarantie† Premium: 8 Jahre oder 192.000 km, mindestens 70 % Restkapazität 8 Jahre oder 250.000 km Annahmen: 35 ct/kWh Strompreis (Mischung aus Laden zu Hause und unterwegs), 15.000 km pro Jahr. Verbrauch: Praxiswert, sonst WLTP. Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen der jeweils aktuellen Generation; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot. † Redaktionelle Angabe (bezogen auf Model 3 Premium Maximale Reichweite (320 PS), Seal Design (313 PS)), Quellen unter dem Artikel.

Fazit: Dein Fahrprofil entscheidet, der Rabatt zählt mit