Leapmotor kommt im Oktober auf 3.549 neue Elektroautos und liegt damit vor BYD und MG. Über die ersten zehn Monate bleibt BYD jedoch knapp vorn.

Im Oktober 2026 wurden in Deutschland 3.549 reine Elektroautos von Leapmotor neu zugelassen. Damit liegt die Marke vor BYD mit 2.361 und MG mit 1.988 batterieelektrischen Pkw. Über die ersten zehn Monate ist die Reihenfolge zwischen Leapmotor und BYD allerdings noch umgekehrt.

Anlass ist die deutsche Leapmotor-Meldung vom 13. November. Der Abgleich mit der bereits am 6. November veröffentlichten KBA-Modelltabelle bestätigt den starken Oktober: Leapmotor erreicht Rang acht der BEV-Marken nach KBA-Zuordnung und rund 3,8 Prozent aller neuen Elektroautos dieses Monats.

Im Jahresverlauf trennen BYD und Leapmotor nur 39 Autos

Deutschland 2026. Ausgewählte Marken, ausschließlich batterieelektrische Pkw-Neuzulassungen. MG wird beim KBA als MG Roewe geführt. Marke BEV im Oktober BEV Januar bis Oktober Leapmotor 3.549 18.677 BYD 2.361 18.716 MG Roewe 1.988 10.508

Von Januar bis Oktober bleibt BYD mit 39 Fahrzeugen Vorsprung knapp vor Leapmotor. Die insgesamt 19.705 Leapmotor-Zulassungen laut KBA umfassen auch andere Antriebe und gehören deshalb nicht in den BEV-Vergleich.

SUV und Kleinwagen tragen rund 71 Prozent zum Elektro-Ergebnis bei

Die wichtigsten Modelle für Leapmotor sind im Oktober der B10 mit 1.457 BEV-Zulassungen und der T03 mit 1.048. Zusammen stellen das kompakte SUV und der Kleinwagen rund 71 Prozent der rein elektrischen Neuzulassungen der Marke.

In den insgesamt 1.503 B10-Neuzulassungen stecken auch 46 Plug-in-Hybride. Ebenso umfassen die 3.661 Oktober-Zulassungen der gesamten Marke mehr als die hier verglichenen 3.549 BEV.

Ein aktuelles Leasingbeispiel für den T03

Für den T03 Design führt Mivodo am 14. November 2026 ein Neuwagenleasing für Privatkunden zu 177 Euro brutto monatlich. Die geprüfte Kondition läuft 48 Monate mit 5.000 Kilometern pro Jahr.

Die Sonderzahlung beträgt 0 Euro, die Überführung 1.295 Euro brutto. Zusätzliche Zulassungskosten sind nicht beziffert. Der Preisstand gilt für die genannten Vertragsdaten. Die Live-Karte kann später andere Konditionen zeigen.

Was der Oktober über Leapmotors Position aussagt

BYD und Leapmotor liegen über zehn Monate praktisch gleichauf. Ob hinter Leapmotors starkem Oktober vor allem Privatkäufer, Flotten oder Händlerzulassungen stehen, lässt sich aus dieser Modelltabelle ebenso wenig ableiten wie die Wirkung einzelner Leasingangebote.

Quellen und Berechnung

KBA: FZ 10 für Oktober 2026, veröffentlicht am 6. November, am 14. November erneut abgerufen. Auswertung des Tabellenblatts FZ 10.1, BEV-Spalten für Oktober und Januar bis Oktober. Marktanteil, Modellanteil und Differenz sind eigene Berechnungen. Leapmotor: Deutschland-Meldung vom 13. November. Leasingdaten: Mivodo und das oben eingebundene T03-Angebot, Stand 14. November 2026.