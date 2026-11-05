BYD stellt die zweite Generation des Seal 07 EV mit kurzen Ladezeiten und bis zu 775 Kilometern CLTC-Reichweite vor. Ein Deutschlandstart ist noch offen.

Der neue BYD Seal 07 EV soll seinen Akku in neun Minuten von 10 auf 97 Prozent laden können. Der Hersteller hat die zweite Generation der Elektrolimousine am 5. November 2026 in China vorgestellt. Das Ladeversprechen zielt damit auf kurze Stopps mit anschließend nahezu vollem Akku. Eine Einführung in Deutschland ist bislang nicht bestätigt.

Fünf Minuten bis 70 Prozent

Für das kleinere Ladefenster von 10 auf 70 Prozent nennt BYD fünf Minuten. BYD nennt beide Zeiten auf der chinesischen Modellseite. BYD verweist dabei auf eigene Versuchsdaten und nationale Normen. Welche Säulenleistung und Batterietemperatur für diese Zeiten nötig sind, geht aus der veröffentlichten Modellgrafik nicht hervor.

Zum Vergleich nennt BYD für den aktuell in Deutschland angebotenen Seal 150 kW DC-Ladeleistung und 26 Minuten von 30 auf 80 Prozent. Das sind ein anderes Fahrzeug und ein anderes Ladefenster. Die neun Minuten des chinesischen Seal 07 EV sind deshalb keine neue Ladeangabe für den deutschen Seal.

Bis zu 775 Kilometer nach chinesischer Norm

Für die neue Elektrolimousine bewirbt BYD eine maximale Reichweite von 775 Kilometern nach CLTC. Das ist kein WLTP-Wert und keine gemessene Alltagsreichweite. Ein europäischer Vergleichswert liegt für diese Generation noch nicht vor.

Daneben zeigt die Modellübersicht das Fahrwerkssystem DiSus-M mit magnetorheologischen Dämpfern. Ob es bei allen Varianten serienmäßig ist oder an eine bestimmte Ausstattung gebunden wird, bleibt in den zugänglichen Angaben offen. Batteriegröße, Motorleistungen und AC-Ladedaten lassen sich daraus ebenfalls nicht verlässlich zuordnen.

Deutschlandstart, Preise und Leasing bleiben offen

Für Deutschland gibt es noch keinen bestätigten Bestelltermin, Marktstart oder Bruttopreis des neuen Seal 07 EV. Auch bei Mivodo ließ sich am 7. November 2026 kein passendes Leasingangebot für diese neue chinesische Generation verifizieren. Die dort verfügbaren Angebote für den europäischen Seal beziehen sich auf andere Versionen.

Für Vielfahrer wäre vor allem das Laden bis fast 100 Prozent in kurzer Zeit interessant. Noch fehlt aber die entscheidende Verbindung aus europäischer Fahrzeugversion, geeigneter Ladeinfrastruktur und Preis. Wer heute eine Limousine sucht, sollte den China-Neuling deshalb noch nicht als konkret bestellbare Alternative zum deutschen Seal einplanen.

Quellen

BYD: Vorstellung am 5. November 2026 · BYD China: zweite Generation Seal 07 EV · BYD: technische Modellübersicht · BYD Deutschland: aktueller Seal