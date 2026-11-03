Porsche kündigt für den Taycan ein schnelleres Infotainment an. Die Einführung hängt vom Produktionszeitpunkt ab, ein deutscher Stichtag fehlt noch.

Porsche kündigt für den Taycan neue Infotainment-Hardware an. Sie soll Apps schneller starten und parallele Anwendungen flüssiger bedienen. Laut der Pressemitteilung vom 3. November wird die Technik schrittweise in neu produzierte Fahrzeuge eingeführt. Ein konkreter deutscher Produktionsstichtag fehlt noch.

Mehr Rechenleistung, neue Bedienoberfläche

Die neue Plattform des Porsche Communication Management, kurz PCM, bietet laut Hersteller bis zu fünfmal so viel Rechenleistung wie die Vorgängergeneration. Das soll vor allem Systemstarts und den Wechsel zwischen laufenden Apps beschleunigen.

Dazu kommt die bereits mit dem Cayenne Electric eingeführte Bedienoberfläche Porsche Digital Interaction. Ein drehbares 3D-Modell des eigenen Fahrzeugs öffnet ausgewählte Einstellungen. Widgets sind konfigurierbar, fünf Gestaltungsthemen stehen zur Wahl.

Ladeplanung und Sprachsteuerung

Die Navigation erhält eine neue 3D-Karte. Bei Elektroautos berücksichtigt der Charging Planner Ladestopps und die Vorkonditionierung der Batterie. Der KI-gestützte Voice Pilot soll außerdem mehrstufige Anfragen und Folgefragen verstehen.

Auch die Smartphone-Anbindung wird erweitert. Porsche nennt EV-Routing mit Batterie-Vorkonditionierung, schränkt die Verfügbarkeit aber auf ausgewählte Märkte ein. Ob diese Funktion in Deutschland zum jeweiligen Liefertermin bereitsteht, geht aus der Mitteilung nicht hervor.

Vor der Bestellung den Hardwarestand klären

Die Einführung hängt von Markt, Modell, Produktionszeitpunkt und Ausstattung ab. Eine Nachrüstung bestehender Taycan sagt Porsche in dieser Mitteilung nicht zu. Die angekündigten Software-Updates über Funk sind deshalb kein Nachweis für einen Hardwarewechsel bei vorhandenen Autos.

In unserer Mivodo-Prüfung vom 6. November 2026 ließ sich noch kein Privatleasingangebot mit ausdrücklich bestätigter neuer Infotainment-Hardware zuordnen. Eine Lieferzeit oder die Bezeichnung Neuwagen allein belegt diesen Ausstattungsstand nicht.

Unsere Einordnung

Für Käufer, die Navigation, Sprachsteuerung und Apps intensiv nutzen, kann der Hardwarestand bei der Wahl zwischen Lagerwagen und Neubestellung entscheidend sein. Lass dir bei einer Bestellung den konkreten PCM-Hardwarestand bestätigen. Mehr Reichweite oder höhere Ladeleistung verspricht Porsche mit dieser Ankündigung nicht.

Quelle

Porsche Newsroom: Neue Infotainment-Generation für 911, Taycan, Panamera und Cayenne, 3. November 2026. Geprüft am 6. November 2026.