IM Motors startet den LS8 NEO in China mit 93 oder 103 kWh und 800-Volt-Technik. Europa soll 2027 folgen. Deutsche Preise und WLTP-Daten fehlen noch.

Laut Pressemitteilung von IM Motors hat der Hersteller den LS8 NEO am 5. November 2026 in China auf den Markt gebracht. Das große batterieelektrische SUV kombiniert 800-Volt-Technik mit zwei Akkugrößen und wahlweise fünf oder sechs Sitzen. Für Europa ist die Baureihe 2027 angekündigt. Einen deutschen Bestellstart oder Europreis nennt der Hersteller bislang nicht.

Zwei Akkus, bis zu sechs Sitzplätze

Die beiden China-Versionen heißen 93 Max+ und 103 Max+. In beiden arbeitet ein 300 kW starker Heckantrieb mit 500 Nm Drehmoment. Der kleinere Akku nutzt Lithium-Eisenphosphat, der größere eine ternäre Lithium-Batterie. IM nennt 93 beziehungsweise 103 kWh, ohne in der Konfiguration eine getrennte Netto- und Bruttokapazität auszuweisen.

Mit 5,085 Metern Länge und 3,06 Metern Radstand gehört der LS8 NEO zu den großen Familien-SUV. Er bietet fünf Sitzplätze, optional sind sechs Sitze möglich. Diese Angaben gelten für die chinesische Ausführung.

800 Volt und Reichweiten nach chinesischer Norm

IM nennt 684 beziehungsweise 752 Kilometer nach CLTC. Die chinesischen Normwerte sind nicht direkt mit WLTP-Reichweiten vergleichbar. WLTP-Angaben für eine europäische Ausführung fehlen bislang.

Chinesische Herstellerangaben für 21-Zoll-Räder. Akkukapazität ohne getrennte Netto- und Bruttoangabe. Reichweiten nach CLTC, keine WLTP-Werte. China-Version 93 Max+ 103 Max+ Batterie laut Hersteller 93 kWh, LFP 103 kWh, ternäres Lithium CLTC-Reichweite 684 km 752 km Schnellladen 10 bis 80 % 20,3 Minuten 16,8 Minuten

Nach den Herstellerwerten lädt die Version mit dem größeren Akku schneller: Sie benötigt 16,8 Minuten von 10 auf 80 Prozent, die 93-kWh-Version 20,3 Minuten. Die Werte gelten unter den Prüfbedingungen des Herstellers. Maximale AC- und DC-Ladeleistungen nennt die Konfiguration nicht.

China-Start zu Einführungskonditionen

Zum Marktstart wirbt IM mit 239.800 Yuan als Einstieg zu Einführungskonditionen. Der chinesische Aktionspreis erlaubt noch keinen Preisvergleich mit in Deutschland angebotenen SUV. Ein deutscher Verkaufspreis steht aus.

Bei Mivodo haben wir für den IM LS8 NEO keine passenden Privatleasingangebote gefunden. Stand: 6. November 2026.

Hyundai IONIQ 9 zeigt die Konkurrenz in Europa

Der in Deutschland angebotene Hyundai IONIQ 9 nutzt ebenfalls 800-Volt-Technik und bietet serienmäßig sieben, optional sechs Sitze. Damit deckt er auch Familien ab, die mehr als die bisher für den LS8 NEO genannten sechs Sitzplätze benötigen.

Unsere Einordnung: Viel Auto, hoher Platzbedarf

Große Akkus, ein kräftiger Heckantrieb und die Sechssitz-Option machen den LS8 NEO zu einem Kandidaten für Familien, die viel Platz suchen und ein Fahrzeug über fünf Meter Länge unterbringen können. Für enge Stellplätze ist dieses Format dagegen ein deutlicher Nachteil.

Quellen und Bildnachweis

IM Motors: Marktstart am 5. November, Mitteilung vom 6. November 2026, Vorverkauf und Europa-Pläne, 30. Oktober 2026, BEV-Konfiguration des LS8 NEO. Vergleich: Hyundai IONIQ 9, deutsche Modellseite. Daten geprüft am 6. November 2026.

Titelbild: KI-generierte Illustration.