Black Week: Die besten E-Auto Deals ab 148 €

Traditionsgemäß gibt es Ende November große Rabattschlachten bei den großen Online-Händlern und Einzelhandelsketten. Das Prinzip des Black Friday bzw. mittlerweile einer gesamten Woche voller attraktiver Angebote, die sich dann Black Week nennt, gibt es in immer mehr Branchen. So gibt es mittlerweile auch Black Week Auto Deals unter anderem für Leasing und Auto-Abos.

Das Vergleichsportal Mivodo fasst auf der Aktionsseite zur Black Week die besten Deals zusammen. Wir haben die besten Aktionen hier im Artikel für euch zusammengestellt. Alle gezeigten Angebote gelten für Privatkunden oder Privat- und Gewerbekunden.

Fiat 500e ab 148 € pro Monat

Der kleine kultige Italiener ist in der elektrischen Version erheblich teurer als die klassische Verbrenner Variante. Doch dank des Umweltbonus, der auch im kommenden Jahr trotz Reduzierung für E-Autos noch gezahlt wird, lassen sich im Leasing relativ attraktive Raten erzielen. So gibt es den 500 Elektro in einem Angebot ab 148 Euro inkl. 4.500 Euro Umweltbonus, die zunächst als Sonderzahlung vorgestreckt werden müssen. Die Laufzeit beträgt 24 Monate und es sind 5.000km pro Jahr frei. Letzteres ist nicht allzu viel, aber könnte einigen ausreichen für ein Stadtauto. Bei Bedarf kann man diese auch bei Anfrage erhöhen.

Zum Fiat 500e Angebot

Nissan Leaf für 329 € im All-Inclusive Abo

Der Preis mag auf den ersten Blick nicht der attraktivste sein, wenn man bedenkt, dass es auf der selben Seite Leasing Angebote ab 249 Euro für den Leaf gibt. Allerdings handelt es sich um ein Auto-Abo, das alle Leistungen wie Versicherung, Wartung, jahreszeitgerechte Bereifung, Steuern und mehr bereits enthält. Der Nutzer muss nur noch die Stromkosten fürs Laden bezahlen. Weiterhin ist auch die Lieferzeit von nur 1 Monat sehr attraktiv. So könnte man noch vor Weihnachten das E-Auto in Empfang nehmen.

Um den Preis von 329 Euro pro Monat zu erzielen, muss folgender Gutschein verwendet werden:

BW-NISSAN40

Das Angebot gilt nur vom 22.11 bis 25.11.2022!

Zum Nissan Leaf Angebot

Tesla Model Y All-Inclusive für 919 Euro + Gutschein

Nachdem es im Sommer immer wieder so aussah als würden die Preise bei Tesla immer weiter steigen und die Lieferzeiten auch nach Hinten immer länger werden, sieht es jetzt bei Tesla wieder besser aus. Viele Anbieter haben derzeit einige Model Y auf Lager und somit sinken die Preise wieder. Der Anbieter HUK Autowelt bietet das Model Y Long Range zur Black Week für 919 Euro über 6 Monate mit 1.500km pro Monat an. Obendrein gibt es auch noch einen Gutschein über 200 Euro auf die erste Rate, was einem Rabatt von etwa 33 Euro auf die monatliche Rate über den Gesamtzeitraum entspricht.

Folgender Gutschein Code muss beim Bestellen angegeben werden: TESLA200

Zum Tesla Model Y Abo

Weitere Deals folgen

Die Black Week hat gerade erst begonnen und auch der Höhepunkt mit dem Black Friday am 25.11 steht noch aus. Wir werden hier auf dem Blog natürlich über Aktualisierungen und weitere attraktive Deals für E-Autos und Plugin-Hybride berichten.

Passende Fahrzeuge