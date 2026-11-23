Der Enyaq bietet mehr Gepäckraum und Anhängelast auf weniger Länge. Der ID.7 hält mit viel Platz im Fond und bis zu 711 Kilometern WLTP dagegen. Mit gleich großem Akku schrumpft der Preisabstand auf 3.515 Euro.

Kurzüberblick: Der Enyaq packt mehr, der ID.7 fährt weiter

Der Skoda Enyaq bietet mehr Gepäckraum und Anhängelast fürs Geld, der VW ID.7 ist die flache Reiselimousine mit größerer Akkuoption. Beide nutzen den MEB-Baukasten des Volkswagen-Konzerns. Mit jeweils 77 kWh und Heckantrieb liegen ihre Reichweiten viel näher zusammen, als der Vergleich der Spitzenwerte vermuten lässt. Der große Abstand entsteht erst durch den 86-kWh-Akku des ID.7 Pro S.

Der ID.7 wirkt mit langem, flachem Dach und großer Schrägheckklappe fast wie ein Gran Turismo. Der Enyaq setzt auf aufrechte SUV-Proportionen und mehr Ladehöhe. Wir vergleichen die ID.7-Limousine mit dem Enyaq im aktuell angebotenen Modelljahr 2027.

Unsere Empfehlung Für Pendler Skoda Enyaq Gut 30 Zentimeter kürzer und günstiger. Für viele Pendelstrecken reicht schon der Enyaq 60.

Für Familien Skoda Enyaq Mehr Gepäckraum und als aktueller 85 bis zu zwei Tonnen Anhängelast. Bei viel Beinfreiheit hinten bleibt der ID.7 eine starke Alternative.

Für Vielfahrer VW ID.7 Vor allem als Pro S mit 86 kWh bietet er mehr Reichweitenreserve. Mit 77 kWh liegen die Normreichweiten deutlich näher zusammen.

Für kleines Budget Skoda Enyaq 11.015 Euro günstigerer Einstieg. Bei gleicher 77-kWh-Akkugröße bleiben 3.515 Euro Preisvorteil.

Die Modelle im Überblick Merkmal Volkswagen VW ID.7 Skoda Enyaq Karosserie Limousine SUV Größenklasse Mittelklasse Mittelklasse Elektro-Versionen 3 Versionen 4 Versionen Leistung 286–340 PS 190–340 PS Reichweite (WLTP) 601–711 km 455–580 km Ladeleistung DC 175–200 kW 105–165 kW Listenpreis 54.505–63.835 € 43.490–59.440 € Leasing ab – 310 €/Monat Auto-Abo ab 629 €/Monat 849 €/Monat Angebote Angebote Angebote Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen der jeweils aktuellen Generation; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot.

Preis und Ausstattung: Mit gleichem Akku sind es 3.515 Euro

Der ID.7 Pro startet bei 54.505 Euro mit 77 kWh, der Enyaq Essence 60 bei 43.490 Euro mit 58 kWh. Die 11.015 Euro Abstand erkaufst du beim Skoda also auch mit weniger Batterie und Leistung. Näher am VW liegt der Enyaq Selection 85 für 50.990 Euro. Beide haben dann 77 kWh und 286 PS, der ID.7 kostet 3.515 Euro mehr.

Zur Gegenleistung gehört beim VW ein serienmäßiges Augmented-Reality-Head-up-Display. Beim Enyaq Selection steckt es im 3.920 Euro teuren Advanced-Paket, das weitere Extras mitbringt. Wer genau diese Ausstattung möchte, kann den Skoda-Preisvorteil deshalb schnell aufbrauchen.

Verglichen sind deutsche Listenpreise inklusive Mehrwertsteuer, ohne Rabatte und Überführungskosten. Aktuelle Angebote können den Abstand verändern. Leasing- und Auto-Abo-Raten stehen laufend aktualisiert in den Tabellen.

Preise und Raten Merkmal Volkswagen VW ID.7 Skoda Enyaq Listenpreis 54.505–63.835 € 43.490–59.440 € Versionen und Listenpreise Pro S (286 PS): 59.495 € Pro (286 PS): 54.505 € GTX 4MOTION (340 PS): 63.835 € 60 (190 PS): 43.490 € 85 (286 PS): 50.990 € 85x (299 PS): 53.790 € RS (340 PS): 59.440 € Leasing ab – 310 €/Monat Auto-Abo ab 629 €/Monat 849 €/Monat Neuwagen-Angebote ab 46.009 € 35.009 € Gebrauchtwagen ab 42.890 € 26.490 € Angebote Angebote Angebote Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen der jeweils aktuellen Generation; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot.

Platz und Alltag: Mehr Kofferraum auf weniger Länge

Der Enyaq misst 4,66 Meter und bleibt damit gut 30 Zentimeter kürzer als der 4,96 Meter lange ID.7. Trotzdem bietet er laut Hersteller 585 statt 532 Liter Kofferraum. Bei umgelegter Rückbank stehen 1.710 den 1.586 Litern des VW gegenüber. Für sperriges Gepäck hilft außerdem das steilere Heck des Skoda.

Der ID.7 hält mit besonders viel Beinfreiheit hinten dagegen. Der ADAC fand im getesteten Pro reichlich Platz für lange Beine, kritisierte aber den schmalen mittleren Rücksitz. Seine große Heckklappe erleichtert das Beladen. Ein klassischer Limousinen-Kofferraum mit kleiner Öffnung ist das nicht.

Beim Anhänger ist der aktuelle Enyaq 85 klar im Vorteil: 2.000 statt 1.000 Kilogramm bei zwölf Prozent Steigung gegenüber dem ID.7 Pro. Die höhere Skoda-Freigabe gehört zum Modelljahr 2027. Ältere Enyaq 85 dürfen nicht automatisch genauso viel ziehen. Hinzu kommt beim neuen Modelljahr ein 21-Liter-Frunk, in dem das Ladekabel unabhängig vom Urlaubsgepäck erreichbar bleibt.

Platz und Maße Merkmal Volkswagen VW ID.7 Skoda Enyaq Sitzplätze 5 5 Türen 5 5 Kofferraum 532 l 585–1.710 l Kofferraum (Rückbank umgeklappt)† 1.586 l 1.710 l Frunk (vorne)† – 21 l Länge† 4.961 mm 4.658 mm Anhängelast (gebremst)† 1.000 kg 2.000 kg Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen der jeweils aktuellen Generation; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot. † Redaktionelle Angabe (bezogen auf VW ID.7 Pro (286 PS), Enyaq 85 (286 PS)), Quellen unter dem Artikel.

Reichweite und Verbrauch: Erst der Pro S setzt sich deutlich ab

VW nennt für den ID.7 Pro bis zu 601 Kilometer WLTP. Der Enyaq 85 erreicht laut Oktober-Preisliste bis zu 581 Kilometer. Bei gleicher Akkugröße ist das ein überschaubarer Abstand. Deutlich größer wird die Reserve mit dem ID.7 Pro S und bis zu 711 Kilometern aus 86 kWh. Diese Akkuoption fehlt dem Enyaq.

Für den ID.7 Pro ermittelte der ADAC im Ecotest 485 Kilometer und 18,1 kWh je 100 Kilometer inklusive Ladeverlusten. Das betrifft den damaligen 77-kWh-Testwagen mit 20-Zoll-Rädern. Für den aktuellen Enyaq 85 des Modelljahres 2027 liegt in den hier verwendeten Tests kein entsprechender Messwert vor.

Reichweite und Verbrauch Merkmal Volkswagen VW ID.7 Skoda Enyaq Batterie 77–86 kWh 58–77 kWh Reichweite (WLTP) 601–711 km 455–580 km Wärmepumpe† – Serie Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen der jeweils aktuellen Generation; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot. † Redaktionelle Angabe (bezogen auf VW ID.7 Pro (286 PS), Enyaq 85 (286 PS)), Quellen unter dem Artikel.

Laden: Zwei Minuten entscheiden dieses Duell nicht

Die aktuelle VW-Datentabelle nennt für den ID.7 Pro 27 Minuten von 10 auf 80 Prozent, Skoda für den Enyaq 85 29 Minuten. An der heimischen Wallbox laden beide mit bis zu 11 kW. Bei den 77-kWh-Versionen ergibt sich daraus kein grundlegend anderer Reiserhythmus.

Laden Merkmal Volkswagen VW ID.7 Skoda Enyaq Ladeleistung DC (max.) 175–200 kW 105–165 kW Laden 10–80 % (DC)† 27 min 29 min Ladeleistung AC† 11 kW 11 kW Strom abgeben (V2L) ja ja Haus/Netz versorgen (V2H/V2G) ja ja Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen der jeweils aktuellen Generation; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot. † Redaktionelle Angabe (bezogen auf VW ID.7 Pro (286 PS), Enyaq 85 (286 PS)), Quellen unter dem Artikel.

Komfort und Bedienung: Auf die Ausstattung des Testwagens achten

Beim ID.7 Pro lobt der ADAC den hohen Federungskomfort mit optionalen adaptiven Dämpfern. Auch beim Enyaq 85x Sportline des Testjahres 2025 empfiehlt der Club das optionale DCC gegenüber dem strafferen Sportfahrwerk.

Ein ID.7-Detail kann im Alltag nerven: Die Luftausströmer werden über den Bildschirm verstellt. Der ADAC kritisiert den zusätzlichen Bedienweg. Beim Enyaq wiederum ist für Softwarevergleiche das Modelljahr entscheidend. Mit Modelljahr 2027 kam eine neue Infotainment-Infrastruktur auf Android-Basis. Aussagen aus älteren Enyaq-Tests beschreiben dieses System nicht.

Garantie und Kosten: Kein Vorteil für den teureren VW

Beide bieten zwei Jahre Fahrzeuggarantie. Wer drei oder vier Jahre least, hat ohne Verlängerung bei keinem der beiden die gesamte Vertragsdauer abgedeckt. Die Batterie ist separat für acht Jahre oder 160.000 Kilometer abgesichert, einschließlich einer Mindestkapazität von 70 Prozent. Der Aufpreis des ID.7 kauft hier keine längere Laufzeit.

Laufende Kosten und Garantie Merkmal Volkswagen VW ID.7 Skoda Enyaq Fahrzeuggarantie† 2 Jahre. Anschlussgarantie optional. 2 Jahre. Anschlussgarantie optional. Batteriegarantie† 8 Jahre oder 160.000 km. Mindestens 70 % der ursprünglichen nutzbaren Kapazität. 8 Jahre oder 160.000 km. Mindestens 70 % der ursprünglichen nutzbaren Kapazität. Annahmen: 35 ct/kWh Strompreis (Mischung aus Laden zu Hause und unterwegs), 15.000 km pro Jahr. Verbrauch: Praxiswert, sonst WLTP. Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen der jeweils aktuellen Generation; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot. † Redaktionelle Angabe (bezogen auf VW ID.7 Pro (286 PS), Enyaq 85 (286 PS)), Quellen unter dem Artikel.

Fazit: Der Enyaq für Gepäck, der ID.7 für lange Etappen