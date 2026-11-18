Gleicher großer Akku, gleiche Ladezeit. Der Enyaq kostet weniger und zieht mehr, der Tavascan bietet fünf Jahre Fahrzeuggarantie. Was entscheidet den Vergleich?

Kurzüberblick: Mehr Nutzwert beim Skoda, mehr Charakter beim Cupra

Der Cupra Tavascan und der Skoda Enyaq teilen sich die MEB-Plattform, treten aber völlig unterschiedlich auf. Beim Cupra bekommst du Coupéform und auffällige Kupferakzente, beim Skoda die geradlinigere SUV-Karosserie. Mit großem Akku haben beide 77 kWh und 286 PS. Der Enyaq 85 kostet weniger und zieht mehr, der Tavascan bietet die längere Fahrzeuggarantie.

Für Familie und Anhänger hat der Enyaq damit die stärkeren Argumente. Gefällt dir der Cupra deutlich besser, musst du dafür aber keinen langsameren Ladestopp hinnehmen. Wir vergleichen die aktuellen deutschen Ausführungen, beim Enyaq das Modelljahr 2027.

Unsere Empfehlung Für Pendler Skoda Enyaq Als 60 günstigerer Einstieg mit gleich großem Akku. Der Tavascan kann mit dem konkreten Angebot und seinem Design überzeugen.

Für Familien Skoda Enyaq 45 Liter mehr Kofferraum. Als 85 des Modelljahrs 2027 doppelte Anhängelast gegenüber dem Tavascan Endurance.

Für kleines Budget Skoda Enyaq Niedrigere Listenpreise. Bei längerer Haltedauer eine Anschlussgarantie mitrechnen, Cupra bietet fünf Jahre serienmäßig.

Die Modelle im Überblick Merkmal Cupra Tavascan Skoda Enyaq Karosserie SUV SUV Größenklasse Kompaktklasse Mittelklasse Elektro-Versionen 3 Versionen 4 Versionen Leistung 190–340 PS 190–340 PS Reichweite (WLTP) 441–557 km 455–580 km Ladeleistung DC 105–135 kW 105–165 kW Listenpreis 49.900–58.950 € 43.490–59.440 € Leasing ab 299 €/Monat 310 €/Monat Auto-Abo ab 929 €/Monat 849 €/Monat Angebote Angebote Angebote Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen der jeweils aktuellen Generation; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot.

Preise: Der Abstand schrumpft mit dem großen Akku

Der Tavascan startet mit 58 kWh bei 49.900 Euro, der Enyaq 60 Essence mit ebenfalls 58 kWh bei 43.490 Euro. Bei den 77-kWh-Hecktrieblern liegen Tavascan Endurance und Enyaq 85 Selection mit 54.400 und 50.990 Euro näher zusammen. Der Cupra-Aufpreis beträgt hier 3.410 Euro. Das sind deutsche Listenpreise inklusive Mehrwertsteuer, ohne Rabatte und Überführung. Im Handel kann der Abstand anders aussehen.

Der Enyaq 85 Selection hat die Wärmepumpe serienmäßig. Beim Tavascan Endurance steckt sie im 1.500 Euro teuren Winter Pack samt beheizbarer Frontscheibe und Vordersitzen. Mit diesem Paket liegt der Cupra 4.910 Euro über dem Skoda, dessen Ausstattung damit aber nicht in jedem Detail identisch ist.

Preise und Raten Merkmal Cupra Tavascan Skoda Enyaq Listenpreis 49.900–58.950 € 43.490–59.440 € Versionen und Listenpreise 58 kWh (190 PS): 49.900 € Endurance 77 kWh (286 PS): 54.400 € VZ 77 kWh (340 PS): 58.950 € 60 (190 PS): 43.490 € 85 (286 PS): 50.990 € 85x (299 PS): 53.790 € RS (340 PS): 59.440 € Leasing ab 299 €/Monat 310 €/Monat Auto-Abo ab 929 €/Monat 849 €/Monat Neuwagen-Angebote ab 37.927 € 38.633 € Gebrauchtwagen ab 40.620 € 26.860 € Angebote Angebote Angebote Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen der jeweils aktuellen Generation; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot.

Platz: 45 Liter mehr im Heck, doppelte Anhängelast

Mit 4,64 Metern beim Tavascan und 4,66 Metern beim Enyaq beanspruchen beide praktisch dieselbe Parklücke. Der Skoda bietet laut Hersteller 585 statt 540 Liter Kofferraum. Der Tavascan ist also kein unpraktisches Modeauto, doch sperriges Gepäck passt eher unter das aufrechtere Skoda-Heck.

Die abfallende Dachlinie kostet den Cupra Kopffreiheit hinten. Im ADAC-Test des Endurance fanden dort Menschen bis etwa 1,85 Meter ausreichend Platz über dem Kopf. Beim aktuellen Enyaq kommt ein 21-Liter-Frunk fürs Ladekabel dazu. Den gibt es erst mit dem Modelljahr 2027, nicht in jedem ähnlich aussehenden Facelift-Lagerwagen.

Der größere Abstand zeigt sich am Haken: Der Enyaq 85 des Modelljahrs 2027 darf bei zwölf Prozent Steigung 2.000 kg statt 1.000 kg beim Tavascan Endurance ziehen. Für einen schwereren Wohnwagen ist der Skoda deshalb die deutlich passendere Wahl. Beim Cupra erhöht erst der aktuelle VZ mit Allrad die Anhängelast auf 1.800 kg.

Platz und Maße Merkmal Cupra Tavascan Skoda Enyaq Sitzplätze 5 5 Türen 5 5 Kofferraum 540 l 585–1.710 l Kofferraum (Rückbank umgeklappt)† – 1.710 l Frunk (vorne)† – 21 l Länge† 4.644 mm 4.658 mm Radstand† 2.766 mm 2.766 mm Anhängelast (gebremst)† 1.000 kg 2.000 kg Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen der jeweils aktuellen Generation; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot. † Redaktionelle Angabe (bezogen auf Tavascan Endurance 77 kWh (286 PS), Enyaq 85 (286 PS)), Quellen unter dem Artikel.

Reichweite: Das Coupédach verschafft keinen Vorsprung

Laut deutscher Preisliste erreicht der Tavascan Endurance je nach Ausstattung 472 bis 557 Kilometer WLTP, der Enyaq 85 547 bis 581 Kilometer. Die ähnlich großen Akkus machen aus dem flacheren Cupra also keinen Langstreckensieger. Große Räder und Ausstattung können mehr ausmachen als der Abstand zwischen den Bestwerten.

Der ADAC ermittelte beim früheren Tavascan Endurance mit 77 kWh eine Testreichweite von 465 Kilometern und 18,5 kWh pro 100 Kilometer inklusive Ladeverlusten. Der Testwert gilt für die bis Mai 2026 angebotene Ausführung.

Reichweite und Verbrauch Merkmal Cupra Tavascan Skoda Enyaq Batterie 58–77 kWh 58–77 kWh Reichweite (WLTP) 441–557 km 455–580 km Wärmepumpe† optional Serie Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen der jeweils aktuellen Generation; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot. † Redaktionelle Angabe (bezogen auf Tavascan Endurance 77 kWh (286 PS), Enyaq 85 (286 PS)), Quellen unter dem Artikel.

Laden: Gleiche Pause trotz unterschiedlicher Spitzenleistung

135 kW beim Tavascan Endurance stehen 165 kW beim Enyaq 85 gegenüber. Trotzdem nennen beide Hersteller 29 Minuten von zehn auf 80 Prozent. Die höhere Spitze des Skoda bedeutet hier keinen kürzeren angegebenen Ladestopp. Auch die kleinen 58-kWh-Versionen liegen mit jeweils 26 Minuten gleichauf.

Beide bieten Batterievorkonditionierung für den Schnellladestopp. Beim Tavascan lobte der ADAC die Anzeige, wie lange der Akku noch bis zur idealen Ladetemperatur braucht. Zu Hause laden beide mit bis zu 11 kW Wechselstrom.

Laden Merkmal Cupra Tavascan Skoda Enyaq Ladeleistung DC (max.) 105–135 kW 105–165 kW Laden 10–80 % (DC)† 29 min 29 min Ladeleistung AC† 11 kW 11 kW Batterie-Vorkonditionierung† Serie Serie Strom abgeben (V2L) nein ja Haus/Netz versorgen (V2H/V2G) nein ja Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen der jeweils aktuellen Generation; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot. † Redaktionelle Angabe (bezogen auf Tavascan Endurance 77 kWh (286 PS), Enyaq 85 (286 PS)), Quellen unter dem Artikel.

Alltag: Sportlicher Auftritt heißt nicht automatisch härtere Federung

Der ADAC beschrieb den getesteten Tavascan Endurance als agil und mit DCC angenehm komfortabel. Auch beim Enyaq 85x Sportline von 2025 lobten die Tester das optionale adaptive Fahrwerk, besonders auf langen Autobahnetappen. Wer Komfort sucht, sollte deshalb auf Fahrwerk und Radgröße des konkreten Angebots schauen. Die Cupra-Optik allein ist kein Grund, ihn auszuschließen.

Bei Enyaq-Lagerwagen lohnt der Blick auf das Modelljahr auch wegen der Bedienung. Das neue Android-basierte Infotainment und One-Pedal-Fahren gehören zur überarbeiteten Bordelektronik des Modelljahrs 2027. Sie kommen nicht per einfachem Softwareupdate in alle älteren Facelift-Fahrzeuge.

Kosten und Garantie: Cupra punktet bei drei bis fünf Jahren Haltedauer

Cupra gibt für deutsche Neuwagen fünf Jahre Fahrzeuggarantie bis 150.000 km, die ersten zwei Jahre ohne Kilometergrenze. Skoda bietet serienmäßig zwei Jahre. Bei 36 oder 48 Monaten Leasing deckt Cupra damit auch die späteren Vertragsjahre ab, sofern die Kilometergrenze nicht erreicht ist. Beim Enyaq lässt sich eine Anschlussgarantie auf bis zu fünf Jahre und 150.000 km hinzubuchen.

Für die Antriebsbatterie gelten bei beiden acht Jahre oder 160.000 km mit mindestens 70 Prozent Restkapazität. Die längere Cupra-Fahrzeuggarantie ist also kein längerer Schutzzeitraum für den Akku.

Laufende Kosten und Garantie Merkmal Cupra Tavascan Skoda Enyaq Fahrzeuggarantie† 5 Jahre oder 150.000 km. Erste 2 Jahre ohne Kilometergrenze. 2 Jahre ohne Kilometergrenze. Anschlussgarantie optional. Batteriegarantie† 8 Jahre oder 160.000 km. Mindestens 70 % der ursprünglichen nutzbaren Kapazität. 8 Jahre oder 160.000 km. Mindestens 70 % der ursprünglichen nutzbaren Kapazität. Annahmen: 35 ct/kWh Strompreis (Mischung aus Laden zu Hause und unterwegs), 15.000 km pro Jahr. Verbrauch: Praxiswert, sonst WLTP. Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen der jeweils aktuellen Generation; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot. † Redaktionelle Angabe (bezogen auf Tavascan Endurance 77 kWh (286 PS), Enyaq 85 (286 PS)), Quellen unter dem Artikel.

Die Live-Tabellen zeigen die aktuellen Leasing- und Auto-Abo-Angebote. Ein günstiges Tavascan-Angebot kann den Skoda-Preisvorteil aufheben, seine geringere Anhängelast bleibt.

Fazit: Der Enyaq rechnet sich leichter, der Tavascan muss dir besser gefallen