Kurzüberblick: Mehr Nutzwert beim Skoda, mehr Charakter beim Cupra
Der Cupra Tavascan und der Skoda Enyaq teilen sich die MEB-Plattform, treten aber völlig unterschiedlich auf. Beim Cupra bekommst du Coupéform und auffällige Kupferakzente, beim Skoda die geradlinigere SUV-Karosserie. Mit großem Akku haben beide 77 kWh und 286 PS. Der Enyaq 85 kostet weniger und zieht mehr, der Tavascan bietet die längere Fahrzeuggarantie.
Für Familie und Anhänger hat der Enyaq damit die stärkeren Argumente. Gefällt dir der Cupra deutlich besser, musst du dafür aber keinen langsameren Ladestopp hinnehmen. Wir vergleichen die aktuellen deutschen Ausführungen, beim Enyaq das Modelljahr 2027.
Unsere Empfehlung
Für Pendler
Als 60 günstigerer Einstieg mit gleich großem Akku. Der Tavascan kann mit dem konkreten Angebot und seinem Design überzeugen.
Für Familien
45 Liter mehr Kofferraum. Als 85 des Modelljahrs 2027 doppelte Anhängelast gegenüber dem Tavascan Endurance.
Für kleines Budget
Niedrigere Listenpreise. Bei längerer Haltedauer eine Anschlussgarantie mitrechnen, Cupra bietet fünf Jahre serienmäßig.
|Merkmal
|CupraTavascan
|SkodaEnyaq
|Karosserie
|SUV
|SUV
|Größenklasse
|Kompaktklasse
|Mittelklasse
|Elektro-Versionen
|3 Versionen
|4 Versionen
|Leistung
|190–340 PS
|190–340 PS
|Reichweite (WLTP)
|441–557 km
|455–580 km
|Ladeleistung DC
|105–135 kW
|105–165 kW
|Listenpreis
|49.900–58.950 €
|43.490–59.440 €
|Leasing ab
|299 €/Monat
|310 €/Monat
|Auto-Abo ab
|929 €/Monat
|849 €/Monat
|Angebote
|Angebote
|Angebote
Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen der jeweils aktuellen Generation; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot.
Preise: Der Abstand schrumpft mit dem großen Akku
Der Tavascan startet mit 58 kWh bei 49.900 Euro, der Enyaq 60 Essence mit ebenfalls 58 kWh bei 43.490 Euro. Bei den 77-kWh-Hecktrieblern liegen Tavascan Endurance und Enyaq 85 Selection mit 54.400 und 50.990 Euro näher zusammen. Der Cupra-Aufpreis beträgt hier 3.410 Euro. Das sind deutsche Listenpreise inklusive Mehrwertsteuer, ohne Rabatte und Überführung. Im Handel kann der Abstand anders aussehen.
Der Enyaq 85 Selection hat die Wärmepumpe serienmäßig. Beim Tavascan Endurance steckt sie im 1.500 Euro teuren Winter Pack samt beheizbarer Frontscheibe und Vordersitzen. Mit diesem Paket liegt der Cupra 4.910 Euro über dem Skoda, dessen Ausstattung damit aber nicht in jedem Detail identisch ist.
|Merkmal
|CupraTavascan
|SkodaEnyaq
|Listenpreis
|49.900–58.950 €
|43.490–59.440 €
|Versionen und Listenpreise
|58 kWh (190 PS): 49.900 € Endurance 77 kWh (286 PS): 54.400 € VZ 77 kWh (340 PS): 58.950 €
|60 (190 PS): 43.490 € 85 (286 PS): 50.990 € 85x (299 PS): 53.790 € RS (340 PS): 59.440 €
|Leasing ab
|299 €/Monat
|310 €/Monat
|Auto-Abo ab
|929 €/Monat
|849 €/Monat
|Neuwagen-Angebote ab
|37.927 €
|38.633 €
|Gebrauchtwagen ab
|40.620 €
|26.860 €
|Angebote
|Angebote
|Angebote
Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen der jeweils aktuellen Generation; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot.
Platz: 45 Liter mehr im Heck, doppelte Anhängelast
Mit 4,64 Metern beim Tavascan und 4,66 Metern beim Enyaq beanspruchen beide praktisch dieselbe Parklücke. Der Skoda bietet laut Hersteller 585 statt 540 Liter Kofferraum. Der Tavascan ist also kein unpraktisches Modeauto, doch sperriges Gepäck passt eher unter das aufrechtere Skoda-Heck.
Die abfallende Dachlinie kostet den Cupra Kopffreiheit hinten. Im ADAC-Test des Endurance fanden dort Menschen bis etwa 1,85 Meter ausreichend Platz über dem Kopf. Beim aktuellen Enyaq kommt ein 21-Liter-Frunk fürs Ladekabel dazu. Den gibt es erst mit dem Modelljahr 2027, nicht in jedem ähnlich aussehenden Facelift-Lagerwagen.
Der größere Abstand zeigt sich am Haken: Der Enyaq 85 des Modelljahrs 2027 darf bei zwölf Prozent Steigung 2.000 kg statt 1.000 kg beim Tavascan Endurance ziehen. Für einen schwereren Wohnwagen ist der Skoda deshalb die deutlich passendere Wahl. Beim Cupra erhöht erst der aktuelle VZ mit Allrad die Anhängelast auf 1.800 kg.
|Merkmal
|CupraTavascan
|SkodaEnyaq
|Sitzplätze
|5
|5
|Türen
|5
|5
|Kofferraum
|540 l
|585–1.710 l
|Kofferraum (Rückbank umgeklappt)†
|–
|1.710 l
|Frunk (vorne)†
|–
|21 l
|Länge†
|4.644 mm
|4.658 mm
|Radstand†
|2.766 mm
|2.766 mm
|Anhängelast (gebremst)†
|1.000 kg
|2.000 kg
Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen der jeweils aktuellen Generation; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot. † Redaktionelle Angabe (bezogen auf Tavascan Endurance 77 kWh (286 PS), Enyaq 85 (286 PS)), Quellen unter dem Artikel.
Reichweite: Das Coupédach verschafft keinen Vorsprung
Laut deutscher Preisliste erreicht der Tavascan Endurance je nach Ausstattung 472 bis 557 Kilometer WLTP, der Enyaq 85 547 bis 581 Kilometer. Die ähnlich großen Akkus machen aus dem flacheren Cupra also keinen Langstreckensieger. Große Räder und Ausstattung können mehr ausmachen als der Abstand zwischen den Bestwerten.
Der ADAC ermittelte beim früheren Tavascan Endurance mit 77 kWh eine Testreichweite von 465 Kilometern und 18,5 kWh pro 100 Kilometer inklusive Ladeverlusten. Der Testwert gilt für die bis Mai 2026 angebotene Ausführung.
|Merkmal
|CupraTavascan
|SkodaEnyaq
|Batterie
|58–77 kWh
|58–77 kWh
|Reichweite (WLTP)
|441–557 km
|455–580 km
|Wärmepumpe†
|optional
|Serie
Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen der jeweils aktuellen Generation; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot. † Redaktionelle Angabe (bezogen auf Tavascan Endurance 77 kWh (286 PS), Enyaq 85 (286 PS)), Quellen unter dem Artikel.
Laden: Gleiche Pause trotz unterschiedlicher Spitzenleistung
135 kW beim Tavascan Endurance stehen 165 kW beim Enyaq 85 gegenüber. Trotzdem nennen beide Hersteller 29 Minuten von zehn auf 80 Prozent. Die höhere Spitze des Skoda bedeutet hier keinen kürzeren angegebenen Ladestopp. Auch die kleinen 58-kWh-Versionen liegen mit jeweils 26 Minuten gleichauf.
Beide bieten Batterievorkonditionierung für den Schnellladestopp. Beim Tavascan lobte der ADAC die Anzeige, wie lange der Akku noch bis zur idealen Ladetemperatur braucht. Zu Hause laden beide mit bis zu 11 kW Wechselstrom.
|Merkmal
|CupraTavascan
|SkodaEnyaq
|Ladeleistung DC (max.)
|105–135 kW
|105–165 kW
|Laden 10–80 % (DC)†
|29 min
|29 min
|Ladeleistung AC†
|11 kW
|11 kW
|Batterie-Vorkonditionierung†
|Serie
|Serie
|Strom abgeben (V2L)
|nein
|ja
|Haus/Netz versorgen (V2H/V2G)
|nein
|ja
Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen der jeweils aktuellen Generation; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot. † Redaktionelle Angabe (bezogen auf Tavascan Endurance 77 kWh (286 PS), Enyaq 85 (286 PS)), Quellen unter dem Artikel.
Alltag: Sportlicher Auftritt heißt nicht automatisch härtere Federung
Der ADAC beschrieb den getesteten Tavascan Endurance als agil und mit DCC angenehm komfortabel. Auch beim Enyaq 85x Sportline von 2025 lobten die Tester das optionale adaptive Fahrwerk, besonders auf langen Autobahnetappen. Wer Komfort sucht, sollte deshalb auf Fahrwerk und Radgröße des konkreten Angebots schauen. Die Cupra-Optik allein ist kein Grund, ihn auszuschließen.
Bei Enyaq-Lagerwagen lohnt der Blick auf das Modelljahr auch wegen der Bedienung. Das neue Android-basierte Infotainment und One-Pedal-Fahren gehören zur überarbeiteten Bordelektronik des Modelljahrs 2027. Sie kommen nicht per einfachem Softwareupdate in alle älteren Facelift-Fahrzeuge.
Kosten und Garantie: Cupra punktet bei drei bis fünf Jahren Haltedauer
Cupra gibt für deutsche Neuwagen fünf Jahre Fahrzeuggarantie bis 150.000 km, die ersten zwei Jahre ohne Kilometergrenze. Skoda bietet serienmäßig zwei Jahre. Bei 36 oder 48 Monaten Leasing deckt Cupra damit auch die späteren Vertragsjahre ab, sofern die Kilometergrenze nicht erreicht ist. Beim Enyaq lässt sich eine Anschlussgarantie auf bis zu fünf Jahre und 150.000 km hinzubuchen.
Für die Antriebsbatterie gelten bei beiden acht Jahre oder 160.000 km mit mindestens 70 Prozent Restkapazität. Die längere Cupra-Fahrzeuggarantie ist also kein längerer Schutzzeitraum für den Akku.
|Merkmal
|CupraTavascan
|SkodaEnyaq
|Fahrzeuggarantie†
|5 Jahre oder 150.000 km. Erste 2 Jahre ohne Kilometergrenze.
|2 Jahre ohne Kilometergrenze. Anschlussgarantie optional.
|Batteriegarantie†
|8 Jahre oder 160.000 km. Mindestens 70 % der ursprünglichen nutzbaren Kapazität.
|8 Jahre oder 160.000 km. Mindestens 70 % der ursprünglichen nutzbaren Kapazität.
Annahmen: 35 ct/kWh Strompreis (Mischung aus Laden zu Hause und unterwegs), 15.000 km pro Jahr. Verbrauch: Praxiswert, sonst WLTP. Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen der jeweils aktuellen Generation; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot. † Redaktionelle Angabe (bezogen auf Tavascan Endurance 77 kWh (286 PS), Enyaq 85 (286 PS)), Quellen unter dem Artikel.
Die Live-Tabellen zeigen die aktuellen Leasing- und Auto-Abo-Angebote. Ein günstiges Tavascan-Angebot kann den Skoda-Preisvorteil aufheben, seine geringere Anhängelast bleibt.
Fazit: Der Enyaq rechnet sich leichter, der Tavascan muss dir besser gefallen
Für PendlerEnyaq
Der Enyaq 60 ist der günstigere Einstieg mit gleich großem Akku. Für den Tavascan sprechen dein Geschmack und ein entsprechend gutes Angebot, nicht ein grundsätzlicher Technikvorsprung.
Für FamilienEnyaq
Der Enyaq bietet mehr Gepäckraum und als 85 deutlich mehr Anhängelast. Im Tavascan solltest du vor allem prüfen, ob große Mitfahrer hinten genug Kopffreiheit haben.
Für Vielfahrer auf der Langstrecke
Enyaq 85 und Tavascan Endurance laden laut Hersteller gleich schnell von zehn auf 80 Prozent. Der Skoda hat etwas höhere WLTP-Bestwerte und die Wärmepumpe bereits an Bord. Beim Cupra lohnt das Winter Pack.
Für kleines BudgetEnyaq
Nach Liste spricht der Preis für den Enyaq, besonders als 60 Essence. Wer drei bis fünf Jahre fahren will, sollte beim Skoda die gewünschte Anschlussgarantie in den Angebotsvergleich aufnehmen.
Wann ein anderes Auto besser passt
Du willst vor allem die Coupéform, aber lieber den Skoda-Innenraum? Dann ist der Enyaq Coupé die naheliegende Alternative. Für sieben Sitze reicht keines der beiden hier verglichenen Autos.