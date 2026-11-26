Kurzüberblick: SUV oder Reiselimousine?
Der VW ID.4 ist die günstigere Wahl für hohen Einstieg und kurze Außenmaße. Der ID.7 setzt auf flache Limousinenform und viel Beinfreiheit hinten. Sein Aufpreis kauft dir vor allem Reisequalitäten. Mehr Kofferraum bekommst du damit praktisch nicht.
Am deutlichsten zeigt sich die Nähe bei den Pro-Versionen: Beide fahren mit 77 kWh, 286 PS und Heckantrieb. Wir vergleichen den aktuell angebotenen ID.4 mit der ID.7-Limousine, nicht mit dem Tourer. In der VW-Übersicht stehen die günstigsten ID.4-Ausführungen inzwischen unter vorkonfigurierten Lagerfahrzeugen.
Unsere Empfehlung
Für Pendler
Kürzer und günstiger, während der ID.7 vor allem auf langen Autobahnstrecken reizt.
Für Vielfahrer
Als Pro S bietet er deutlich mehr Reichweitenreserve, verlangt dafür aber einen höheren Kaufpreis.
Für kleines Budget
Auch mit 77 kWh günstiger nach Liste, wobei aktuelle Angebote den Abstand verkürzen können.
|Merkmal
|VolkswagenVW ID.4
|VolkswagenVW ID.7
|Karosserie
|SUV
|Limousine
|Größenklasse
|Mittelklasse
|Mittelklasse
|Elektro-Versionen
|4 Versionen
|3 Versionen
|Leistung
|190–340 PS
|286–340 PS
|Reichweite (WLTP)
|436–572 km
|601–711 km
|Ladeleistung DC
|105–185 kW
|175–200 kW
|Listenpreis
|40.580–53.825 €
|54.505–63.835 €
|Leasing ab
|328 €/Monat
|379 €/Monat
|Auto-Abo ab
|559 €/Monat
|629 €/Monat
|Angebote
|Angebote
|Angebote
Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen der jeweils aktuellen Generation; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot.
Preis und Ausstattung: 7.680 Euro Abstand bei gleichem Akku
Der ID.4 Pure startet bei 40.580 Euro, der ID.7 Pro bei 54.505 Euro. Der Abstand von 13.925 Euro schrumpft auf 7.680 Euro, wenn du den ID.4 Pro für 46.825 Euro mit derselben Akkugröße wählst. Das sind deutsche Listenpreise inklusive Mehrwertsteuer, vor Rabatten und ohne Überführung. Im Handel können die Abstände anders ausfallen.
Beim ID.7 Pro gehören Head-up-Display, Sitzheizung und ACC zur Serie. Den ID.4 Pro führt VW zusätzlich mit Infotainment-Paket für 49.160 Euro. Dieser Unterschied zwischen Lagerausführung und Paketversion gehört beim konkreten Angebot auf den Tisch. Allein die Bezeichnung „Pro“ beschreibt noch keine identische Ausstattung.
Leasing und Auto-Abo können den Preisabstand verändern. Die Live-Tabelle zeigt die Mindestpreise, die angebotene Version kann vom Pro abweichen.
|Merkmal
|VolkswagenVW ID.4
|VolkswagenVW ID.7
|Listenpreis
|40.580–53.825 €
|54.505–63.835 €
|Versionen und Listenpreise
|Pure (190 PS): 40.580 € Pro (286 PS): 46.825 € Pro 4MOTION (299 PS): 49.510 € GTX 4MOTION (340 PS): 53.825 €
|Pro S (286 PS): 59.495 € Pro (286 PS): 54.505 € GTX 4MOTION (340 PS): 63.835 €
|Leasing ab
|328 €/Monat
|379 €/Monat
|Auto-Abo ab
|559 €/Monat
|629 €/Monat
|Neuwagen-Angebote ab
|47.390 €
|46.009 €
|Gebrauchtwagen ab
|42.980 €
|42.890 €
|Angebote
|Angebote
|Angebote
Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen der jeweils aktuellen Generation; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot.
Platz und Alltag: Die Länge steckt nicht im Kofferraum
Mit 4,584 Metern ist der ID.4 knapp 38 Zentimeter kürzer als der ID.7. Das erleichtert die Suche nach einer ausreichend langen Parklücke. Die höhere Karosserie des SUV passt zu dir, wenn du lieber aufrecht einsteigst, statt dich in eine flache Limousine zu setzen.
Beim Gepäck sind beide mit rund 530 Litern fast gleichauf. Die 1.565 Liter bietet der ID.4 erst mit umgeklappter Rückbank. Der ID.7 bietet hinter der Rückbank einen längeren Ladeboden, sein schräges Heck begrenzt aber hohe Ladung. Für eine große Hundebox ist deshalb die Form der Öffnung wichtiger als ein paar Liter auf dem Datenblatt.
Der ID.7 nutzt seinen 20 Zentimeter längeren Radstand vor allem für die Passagiere. Der ADAC lobt die enorme Beinfreiheit hinten, bemängelt aber den schmalen Mittelsitz. Für vier große Erwachsene ist das überzeugender als für drei Personen nebeneinander auf der Rückbank.
|Merkmal
|VolkswagenVW ID.4
|VolkswagenVW ID.7
|Sitzplätze
|5
|5
|Türen
|5
|5
|Kofferraum
|533–1.565 l
|532 l
|Länge†
|4.584 mm
|4.961 mm
|Radstand†
|2.771 mm
|2.971 mm
|Anhängelast (gebremst)†
|1.000 kg
|1.000 kg
Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen der jeweils aktuellen Generation; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot. † Redaktionelle Angabe (bezogen auf VW ID.4 Pro (286 PS), VW ID.7 Pro (286 PS)), Quellen unter dem Artikel.
Reichweite und Verbrauch: Mit 77 kWh nah beieinander
VW nennt für den vorkonfigurierten ID.4 Pro bis zu 572 Kilometer, für den ID.7 Pro bis zu 601 Kilometer nach WLTP. Diese 29 Kilometer allein rechtfertigen kaum den Aufpreis. Beide Werte hängen von der jeweiligen Ausführung ab.
Deutlich mehr Reserve bietet der ID.7 Pro S mit 86 kWh und bis zu 711 Kilometern. Er kostet 59.495 Euro. Einen entsprechend großen Akku gibt es beim ID.4 nicht. Für regelmäßige lange Autobahnetappen ist das der wichtigere Unterschied als das kleine Plus zwischen den beiden Pro-Modellen.
Im ADAC-Test der ID.7-Pro-Limousine mit 77 kWh und 20-Zoll-Rädern kamen 485 Kilometer bei 18,1 kWh pro 100 Kilometer inklusive Ladeverlusten heraus. Der im Januar 2025 veröffentlichte Test zeigt, was diese Antriebsversion im gemischten Testzyklus leistet. Er ist kein Winter-Autobahnwert.
|Merkmal
|VolkswagenVW ID.4
|VolkswagenVW ID.7
|Batterie
|58–77 kWh
|77–86 kWh
|Reichweite (WLTP)
|436–572 km
|601–711 km
|Verbrauch (WLTP)†
|15,4 kWh/100 km
|14,5 kWh/100 km
Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen der jeweils aktuellen Generation; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot. † Redaktionelle Angabe (bezogen auf VW ID.4 Pro (286 PS), VW ID.7 Pro (286 PS)), Quellen unter dem Artikel.
WLTP-Verbrauch in den Tabellen: jeweilige Untergrenze, beim ID.4 Pro mit Infotainment-Paket.
Laden und Langstrecke: Zwei Minuten entscheiden das Duell nicht
VW nennt für den ID.4 Pro 29 Minuten, für den ID.7 Pro 27 Minuten von 10 auf 80 Prozent. Mit warmem Akku liegen die Pausen damit nahe beieinander. Der ID.7 Pro S lädt seinen größeren Speicher in rund 28 Minuten. Seine Stärke ist die zusätzliche Energie für die nächste Etappe.
An der Wallbox laden beide mit 11 kW AC. Beim gebrauchten ID.4 lohnt der Blick auf den technischen Stand: Mit dem im Oktober 2023 vorgestellten Upgrade kamen der stärkere Pro-Antrieb und die Batterie-Vorkonditionierung vor dem Schnellladen. Ein früher Pro Performance ist damit nicht gleichzusetzen.
|Merkmal
|VolkswagenVW ID.4
|VolkswagenVW ID.7
|Ladeleistung DC (max.)
|105–185 kW
|175–200 kW
|Laden 10–80 % (DC)†
|29 min
|27 min
|Ladeleistung AC†
|11 kW
|11 kW
|Strom abgeben (V2L)
|ja
|ja
|Haus/Netz versorgen (V2H/V2G)
|ja
|ja
Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen der jeweils aktuellen Generation; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot. † Redaktionelle Angabe (bezogen auf VW ID.4 Pro (286 PS), VW ID.7 Pro (286 PS)), Quellen unter dem Artikel.
Komfort und Bedienung: Der ID.7 verlangt trotzdem Kompromisse
Der ADAC bescheinigt dem getesteten ID.7 Pro gute Geräuschdämmung und komfortable Federung. Der Testwagen hatte allerdings das optionale adaptive Fahrwerk. Wer gerade deshalb zum ID.7 greift, sollte dieses Extra bei der Probefahrt im Blick behalten.
Beim Infotainment ist „ID.4 gegen ID.7“ auch eine Frage des Baujahrs. Das ID.4-Upgrade von 2023 brachte eine neue Softwaregeneration und beleuchtete Touchslider. Kritik an frühen ID.4-Systemen lässt sich deshalb nicht pauschal auf die späteren Fahrzeuge übertragen.
Auch der ID.7 ist kein Muster für einfache Bedienung. Der ADAC kritisiert die per Bildschirm verstellbaren Luftausströmer und die Umschaltung zwischen vorderen und hinteren Fensterhebern. Der höhere Preis erspart dir solche Eigenheiten nicht.
Laufende Kosten und Garantie: Gleiche Absicherung
Die aktuellen VW-Daten nennen für den ID.4 Pro mit Infotainment-Paket 15,4 bis 17,6 kWh, für den ID.7 Pro 14,5 bis 17,2 kWh pro 100 Kilometer nach WLTP. Der ID.7 kann also sparsamer fahren. Bei den WLTP-Untergrenzen spart er mit 15.000 Kilometern und 35 Cent pro kWh aber nur rund 47 Euro Strom im Jahr. Den Kaufpreisaufschlag holst du damit nicht herein.
Bei beiden endet die Neuwagengarantie nach zwei Jahren. Ein Leasingvertrag über 36 oder 48 Monate reicht darüber hinaus. Eine passende Anschlussgarantie ist deshalb bei beiden gleich relevant.
Für die Hochvoltbatterie gelten separat acht Jahre oder 160.000 Kilometer, je nachdem, was zuerst erreicht wird. Die Kapazitätsgarantie greift unter 70 Prozent des ursprünglichen nutzbaren Energieinhalts. Der ID.7 bietet hier trotz seines höheren Preises keinen längeren Schutz.
|Merkmal
|VolkswagenVW ID.4
|VolkswagenVW ID.7
|Verbrauch (Rechenbasis)†
|15,4 kWh/100 km (WLTP)
|14,5 kWh/100 km (WLTP)
|Stromkosten pro 100 km†
|5,39 €
|5,08 €
|Stromkosten pro Jahr (15.000 km)†
|809 €
|761 €
|Fahrzeuggarantie†
|2 Jahre. Anschlussgarantie optional.
|2 Jahre. Anschlussgarantie optional.
|Batteriegarantie†
|8 Jahre oder 160.000 km. Kapazitätsgarantie bei weniger als 70 %.
|8 Jahre oder 160.000 km. Kapazitätsgarantie bei weniger als 70 %.
Annahmen: 35 ct/kWh Strompreis (Mischung aus Laden zu Hause und unterwegs), 15.000 km pro Jahr. Verbrauch: Praxiswert, sonst WLTP. Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen der jeweils aktuellen Generation; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot. † Redaktionelle Angabe (bezogen auf VW ID.4 Pro (286 PS), VW ID.7 Pro (286 PS)), Quellen unter dem Artikel.
Fazit: Für den ID.7 müssen die Reisevorteile zählen
Für PendlerVW ID.4
Der ID.4 Pure spart Geld und Stellplatzlänge, wenn seine Reichweite zu deinem Arbeitsweg passt. Für tägliche lange Autobahnstrecken gewinnt der ID.7 an Reiz. Bei kurzen Wegen bleibt viel von seinem Reisevorteil ungenutzt.
Für Familien
Der ID.4 erleichtert den hohen Einstieg, der ID.7 bietet großen Mitfahrern mehr Beinfreiheit. Beim Gepäck gibt es keinen klaren Sieger. Kinderwagen oder Hundebox entscheiden eher über die passende Karosserie als das nominelle Kofferraumvolumen.
Für Vielfahrer auf der LangstreckeVW ID.7
Der ID.7 Pro S ist die stärkere Wahl, wenn du seine große Batterie regelmäßig nutzt. Zwischen den beiden Pro-Versionen mit 77 kWh fällt der Reichweitenvorteil deutlich kleiner aus. Dann müssen auch Sitzkomfort und Ausstattung den Aufpreis tragen.
Für kleines BudgetVW ID.4
Der ID.4 bleibt nach Liste günstiger, auch beim Vergleich der Pro-Versionen. Ein stark rabattierter ID.7 oder ein gutes Leasingangebot kann die Entscheidung drehen. Für die nominelle Mehrreichweite allein lohnt der Aufpreis kaum.
Wann ein anderes Auto besser passt
Wenn du die lange Ladefläche ohne das schräge Limousinenheck möchtest, gehört der ID.7 Tourer auf die Liste. Für einen schweren Anhänger reichen die beiden hier verglichenen Pro-Hecktriebler mit jeweils 1.000 Kilogramm gebremster Anhängelast bei zwölf Prozent Steigung nicht aus.