ID.4 und ID.7 fahren als Pro mit 77 kWh und 286 PS. Der ID.7 kostet 7.680 Euro mehr. Wir zeigen, wann seine Reisevorteile den Aufpreis wert sind.

Kurzüberblick: SUV oder Reiselimousine?

Der VW ID.4 ist die günstigere Wahl für hohen Einstieg und kurze Außenmaße. Der ID.7 setzt auf flache Limousinenform und viel Beinfreiheit hinten. Sein Aufpreis kauft dir vor allem Reisequalitäten. Mehr Kofferraum bekommst du damit praktisch nicht.

Am deutlichsten zeigt sich die Nähe bei den Pro-Versionen: Beide fahren mit 77 kWh, 286 PS und Heckantrieb. Wir vergleichen den aktuell angebotenen ID.4 mit der ID.7-Limousine, nicht mit dem Tourer. In der VW-Übersicht stehen die günstigsten ID.4-Ausführungen inzwischen unter vorkonfigurierten Lagerfahrzeugen.

Unsere Empfehlung Für Pendler VW ID.4 Kürzer und günstiger, während der ID.7 vor allem auf langen Autobahnstrecken reizt.

Für Vielfahrer VW ID.7 Als Pro S bietet er deutlich mehr Reichweitenreserve, verlangt dafür aber einen höheren Kaufpreis.

Für kleines Budget VW ID.4 Auch mit 77 kWh günstiger nach Liste, wobei aktuelle Angebote den Abstand verkürzen können.

Die Modelle im Überblick Merkmal Volkswagen VW ID.4 Volkswagen VW ID.7 Karosserie SUV Limousine Größenklasse Mittelklasse Mittelklasse Elektro-Versionen 4 Versionen 3 Versionen Leistung 190–340 PS 286–340 PS Reichweite (WLTP) 436–572 km 601–711 km Ladeleistung DC 105–185 kW 175–200 kW Listenpreis 40.580–53.825 € 54.505–63.835 € Leasing ab 328 €/Monat 379 €/Monat Auto-Abo ab 559 €/Monat 629 €/Monat Angebote Angebote Angebote Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen der jeweils aktuellen Generation; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot.

Preis und Ausstattung: 7.680 Euro Abstand bei gleichem Akku

Der ID.4 Pure startet bei 40.580 Euro, der ID.7 Pro bei 54.505 Euro. Der Abstand von 13.925 Euro schrumpft auf 7.680 Euro, wenn du den ID.4 Pro für 46.825 Euro mit derselben Akkugröße wählst. Das sind deutsche Listenpreise inklusive Mehrwertsteuer, vor Rabatten und ohne Überführung. Im Handel können die Abstände anders ausfallen.

Beim ID.7 Pro gehören Head-up-Display, Sitzheizung und ACC zur Serie. Den ID.4 Pro führt VW zusätzlich mit Infotainment-Paket für 49.160 Euro. Dieser Unterschied zwischen Lagerausführung und Paketversion gehört beim konkreten Angebot auf den Tisch. Allein die Bezeichnung „Pro“ beschreibt noch keine identische Ausstattung.

Leasing und Auto-Abo können den Preisabstand verändern. Die Live-Tabelle zeigt die Mindestpreise, die angebotene Version kann vom Pro abweichen.

Preise und Raten Merkmal Volkswagen VW ID.4 Volkswagen VW ID.7 Listenpreis 40.580–53.825 € 54.505–63.835 € Versionen und Listenpreise Pure (190 PS): 40.580 € Pro (286 PS): 46.825 € Pro 4MOTION (299 PS): 49.510 € GTX 4MOTION (340 PS): 53.825 € Pro S (286 PS): 59.495 € Pro (286 PS): 54.505 € GTX 4MOTION (340 PS): 63.835 € Leasing ab 328 €/Monat 379 €/Monat Auto-Abo ab 559 €/Monat 629 €/Monat Neuwagen-Angebote ab 47.390 € 46.009 € Gebrauchtwagen ab 42.980 € 42.890 € Angebote Angebote Angebote Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen der jeweils aktuellen Generation; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot.

Platz und Alltag: Die Länge steckt nicht im Kofferraum

Mit 4,584 Metern ist der ID.4 knapp 38 Zentimeter kürzer als der ID.7. Das erleichtert die Suche nach einer ausreichend langen Parklücke. Die höhere Karosserie des SUV passt zu dir, wenn du lieber aufrecht einsteigst, statt dich in eine flache Limousine zu setzen.

Beim Gepäck sind beide mit rund 530 Litern fast gleichauf. Die 1.565 Liter bietet der ID.4 erst mit umgeklappter Rückbank. Der ID.7 bietet hinter der Rückbank einen längeren Ladeboden, sein schräges Heck begrenzt aber hohe Ladung. Für eine große Hundebox ist deshalb die Form der Öffnung wichtiger als ein paar Liter auf dem Datenblatt.

Der ID.7 nutzt seinen 20 Zentimeter längeren Radstand vor allem für die Passagiere. Der ADAC lobt die enorme Beinfreiheit hinten, bemängelt aber den schmalen Mittelsitz. Für vier große Erwachsene ist das überzeugender als für drei Personen nebeneinander auf der Rückbank.

Platz und Maße Merkmal Volkswagen VW ID.4 Volkswagen VW ID.7 Sitzplätze 5 5 Türen 5 5 Kofferraum 533–1.565 l 532 l Länge† 4.584 mm 4.961 mm Radstand† 2.771 mm 2.971 mm Anhängelast (gebremst)† 1.000 kg 1.000 kg Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen der jeweils aktuellen Generation; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot. † Redaktionelle Angabe (bezogen auf VW ID.4 Pro (286 PS), VW ID.7 Pro (286 PS)), Quellen unter dem Artikel.

Reichweite und Verbrauch: Mit 77 kWh nah beieinander

VW nennt für den vorkonfigurierten ID.4 Pro bis zu 572 Kilometer, für den ID.7 Pro bis zu 601 Kilometer nach WLTP. Diese 29 Kilometer allein rechtfertigen kaum den Aufpreis. Beide Werte hängen von der jeweiligen Ausführung ab.

Deutlich mehr Reserve bietet der ID.7 Pro S mit 86 kWh und bis zu 711 Kilometern. Er kostet 59.495 Euro. Einen entsprechend großen Akku gibt es beim ID.4 nicht. Für regelmäßige lange Autobahnetappen ist das der wichtigere Unterschied als das kleine Plus zwischen den beiden Pro-Modellen.

Im ADAC-Test der ID.7-Pro-Limousine mit 77 kWh und 20-Zoll-Rädern kamen 485 Kilometer bei 18,1 kWh pro 100 Kilometer inklusive Ladeverlusten heraus. Der im Januar 2025 veröffentlichte Test zeigt, was diese Antriebsversion im gemischten Testzyklus leistet. Er ist kein Winter-Autobahnwert.

Reichweite und Verbrauch Merkmal Volkswagen VW ID.4 Volkswagen VW ID.7 Batterie 58–77 kWh 77–86 kWh Reichweite (WLTP) 436–572 km 601–711 km Verbrauch (WLTP)† 15,4 kWh/100 km 14,5 kWh/100 km Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen der jeweils aktuellen Generation; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot. † Redaktionelle Angabe (bezogen auf VW ID.4 Pro (286 PS), VW ID.7 Pro (286 PS)), Quellen unter dem Artikel.

WLTP-Verbrauch in den Tabellen: jeweilige Untergrenze, beim ID.4 Pro mit Infotainment-Paket.

Laden und Langstrecke: Zwei Minuten entscheiden das Duell nicht

VW nennt für den ID.4 Pro 29 Minuten, für den ID.7 Pro 27 Minuten von 10 auf 80 Prozent. Mit warmem Akku liegen die Pausen damit nahe beieinander. Der ID.7 Pro S lädt seinen größeren Speicher in rund 28 Minuten. Seine Stärke ist die zusätzliche Energie für die nächste Etappe.

An der Wallbox laden beide mit 11 kW AC. Beim gebrauchten ID.4 lohnt der Blick auf den technischen Stand: Mit dem im Oktober 2023 vorgestellten Upgrade kamen der stärkere Pro-Antrieb und die Batterie-Vorkonditionierung vor dem Schnellladen. Ein früher Pro Performance ist damit nicht gleichzusetzen.

Laden Merkmal Volkswagen VW ID.4 Volkswagen VW ID.7 Ladeleistung DC (max.) 105–185 kW 175–200 kW Laden 10–80 % (DC)† 29 min 27 min Ladeleistung AC† 11 kW 11 kW Strom abgeben (V2L) ja ja Haus/Netz versorgen (V2H/V2G) ja ja Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen der jeweils aktuellen Generation; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot. † Redaktionelle Angabe (bezogen auf VW ID.4 Pro (286 PS), VW ID.7 Pro (286 PS)), Quellen unter dem Artikel.

Komfort und Bedienung: Der ID.7 verlangt trotzdem Kompromisse

Der ADAC bescheinigt dem getesteten ID.7 Pro gute Geräuschdämmung und komfortable Federung. Der Testwagen hatte allerdings das optionale adaptive Fahrwerk. Wer gerade deshalb zum ID.7 greift, sollte dieses Extra bei der Probefahrt im Blick behalten.

Beim Infotainment ist „ID.4 gegen ID.7“ auch eine Frage des Baujahrs. Das ID.4-Upgrade von 2023 brachte eine neue Softwaregeneration und beleuchtete Touchslider. Kritik an frühen ID.4-Systemen lässt sich deshalb nicht pauschal auf die späteren Fahrzeuge übertragen.

Auch der ID.7 ist kein Muster für einfache Bedienung. Der ADAC kritisiert die per Bildschirm verstellbaren Luftausströmer und die Umschaltung zwischen vorderen und hinteren Fensterhebern. Der höhere Preis erspart dir solche Eigenheiten nicht.

Laufende Kosten und Garantie: Gleiche Absicherung

Die aktuellen VW-Daten nennen für den ID.4 Pro mit Infotainment-Paket 15,4 bis 17,6 kWh, für den ID.7 Pro 14,5 bis 17,2 kWh pro 100 Kilometer nach WLTP. Der ID.7 kann also sparsamer fahren. Bei den WLTP-Untergrenzen spart er mit 15.000 Kilometern und 35 Cent pro kWh aber nur rund 47 Euro Strom im Jahr. Den Kaufpreisaufschlag holst du damit nicht herein.

Bei beiden endet die Neuwagengarantie nach zwei Jahren. Ein Leasingvertrag über 36 oder 48 Monate reicht darüber hinaus. Eine passende Anschlussgarantie ist deshalb bei beiden gleich relevant.

Für die Hochvoltbatterie gelten separat acht Jahre oder 160.000 Kilometer, je nachdem, was zuerst erreicht wird. Die Kapazitätsgarantie greift unter 70 Prozent des ursprünglichen nutzbaren Energieinhalts. Der ID.7 bietet hier trotz seines höheren Preises keinen längeren Schutz.

Laufende Kosten und Garantie Merkmal Volkswagen VW ID.4 Volkswagen VW ID.7 Verbrauch (Rechenbasis)† 15,4 kWh/100 km (WLTP) 14,5 kWh/100 km (WLTP) Stromkosten pro 100 km† 5,39 € 5,08 € Stromkosten pro Jahr (15.000 km)† 809 € 761 € Fahrzeuggarantie† 2 Jahre. Anschlussgarantie optional. 2 Jahre. Anschlussgarantie optional. Batteriegarantie† 8 Jahre oder 160.000 km. Kapazitätsgarantie bei weniger als 70 %. 8 Jahre oder 160.000 km. Kapazitätsgarantie bei weniger als 70 %. Annahmen: 35 ct/kWh Strompreis (Mischung aus Laden zu Hause und unterwegs), 15.000 km pro Jahr. Verbrauch: Praxiswert, sonst WLTP. Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen der jeweils aktuellen Generation; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot. † Redaktionelle Angabe (bezogen auf VW ID.4 Pro (286 PS), VW ID.7 Pro (286 PS)), Quellen unter dem Artikel.

Fazit: Für den ID.7 müssen die Reisevorteile zählen