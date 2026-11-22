Der ID. Polo bietet mehr Kofferraum auf weniger Länge. Der ID.3 Neo punktet mit Platz im Fond und größeren Akkus. Für rund 34.000 Euro stehen Polo Life mit großem Akku und ID.3 Trend zur Wahl.

Kurzüberblick: Der größere VW ist nicht automatisch praktischer

Der ID. Polo stellt die übliche Größenordnung auf den Kopf: mehr Kofferraum bei 21 Zentimetern weniger Länge als der ID.3 Neo. Wer hauptsächlich allein oder zu zweit fährt und viel Gepäck mitnimmt, bekommt im kleineren VW erstaunlich viel Nutzwert. Der ID.3 lohnt sich eher für mehr Beinfreiheit hinten oder deutlich größere Akkus.

Optisch bleibt der Polo ein klassischer Kleinwagen mit ausgeprägter Motorhaube. Der ID.3 hat die weiter nach vorn gezogene Kabine und wirkt höher gebaut. Verglichen werden hier der neue Elektro-Polo und der 2026 überarbeitete ID.3 Neo.

Unsere Empfehlung Für Pendler VW ID. Polo Günstigerer Einstieg und 21 Zentimeter weniger Länge. Der 52-kWh-Polo überschneidet sich preislich mit dem ID.3 Trend.

Für Vielfahrer VW ID.3 Mit 79 kWh deutlich mehr Reichweitenreserve. Der Basis-ID.3 hat diesen Vorteil gegenüber dem großen Polo-Akku nicht.

Für kleines Budget VW ID. Polo 9.000 Euro weniger Listenpreis zwischen den Basismodellen. Dafür hat der Polo den kleineren Akku.

Die Modelle im Überblick Merkmal Volkswagen VW ID. Polo Volkswagen VW ID.3 Karosserie Kleinwagen Kompaktwagen Größenklasse Kleinwagen Kompaktklasse Elektro-Versionen 4 Versionen 4 Versionen Leistung 116–226 PS 170–326 PS Reichweite (WLTP) 331–454 km 418–631 km Ladeleistung DC 105 kW 100–183 kW Listenpreis 24.995–39.995 € 33.995–44.995 € Leasing ab 263,55 €/Monat 279 €/Monat Auto-Abo ab – 399 €/Monat Angebote Angebote Angebote Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen der jeweils aktuellen Generation; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot.

Preis und Ausstattung: Bei 34.000 Euro treffen sie sich

Der ID. Polo Trend beginnt bei 24.995 Euro mit 37 kWh und 116 PS. Der ID.3 Neo Trend kostet 33.995 Euro mit 50 kWh und 170 PS. Die 9.000 Euro Aufpreis kaufen also auch mehr Batterie und Leistung, nicht nur das größere Auto.

Interessanter ist das Duell Polo Life mit 52 kWh für 33.795 Euro gegen ID.3 Trend für 33.995 Euro. Für 200 Euro weniger bietet der Polo 211 PS und unter anderem ACC sowie eine Rückfahrkamera. Wer den ID.3 ebenfalls als Life nimmt, startet mit 50 kWh bei 36.225 Euro. Bei diesem Budget ist der große Polo-Akku deshalb eine ernsthafte Alternative zum Basis-ID.3.

Das sind deutsche Listenpreise inklusive Mehrwertsteuer, ohne Rabatte und Überführungskosten. Händlerangebote können den Abstand verschieben. Die aktuellen Leasing- und verfügbaren Auto-Abo-Raten findest du in den Live-Tabellen.

Preise und Raten Merkmal Volkswagen VW ID. Polo Volkswagen VW ID.3 Listenpreis 24.995–39.995 € 33.995–44.995 € Versionen und Listenpreise 37 kWh (116 PS): 24.995 € 37 kWh (135 PS): 29.195 € 52 kWh (211 PS): 33.795 € GTI 52 kWh (226 PS): 39.995 € Neo 50 kWh (170 PS): 33.995 € Neo 58 kWh (190 PS): 39.195 € Neo 79 kWh (231 PS): 44.995 € GTI 79 kWh (326 PS) Leasing ab 263,55 €/Monat 279 €/Monat Auto-Abo ab – 399 €/Monat Neuwagen-Angebote ab 22.870 € 29.265 € Gebrauchtwagen ab 36.990 € 21.990 € Angebote Angebote Angebote Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen der jeweils aktuellen Generation; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot.

Platz und Alltag: Kofferraum für den Polo, Fond für den ID.3

VW nennt 441 Liter im Polo gegenüber 383 Litern im ID.3. Der Polo verdankt das auch seinem Frontantrieb, der den Raum unter dem Gepäckboden freihält. Sein großes Unterfach ist praktisch für Kabel und kleinere Taschen. Für einen Kinderwagen zählt die nutzbare Fläche oberhalb des Unterfachs. Der ADAC weist zudem darauf hin, dass der optionale Subwoofer einen Teil dieses Stauraums belegt.

Mit umgelegter Rückbank dreht sich das Verhältnis: 1.336 Liter im ID.3 stehen 1.243 Litern im Polo gegenüber. Bei regelmäßigen Fahrten mit Erwachsenen hinten ist der ID.3 ebenfalls die bessere Ausgangsbasis. Der ADAC lobt seine Beinfreiheit, während im Polo bei Großgewachsenen die Knie höher stehen und der Beinraum knapper wird.

Auch beim Anhänger gewinnt nicht das größere Auto. Der ID.3 Neo darf weiterhin keinen Anhänger ziehen. Für den Polo nennt VW mit optionaler Kupplung bis zu 1.200 Kilogramm bei acht Prozent Steigung. Wer gelegentlich einen Anhänger braucht, findet diese Möglichkeit also ausgerechnet beim Kleinwagen.

Platz und Maße Merkmal Volkswagen VW ID. Polo Volkswagen VW ID.3 Sitzplätze 5 4–5 Türen 5 5 Kofferraum 441 l 383 l Kofferraum (Rückbank umgeklappt)† 1.243 l 1.336 l Länge† 4.053 mm 4.265 mm Anhängelast (gebremst)† – 0 kg Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen der jeweils aktuellen Generation; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot. † Redaktionelle Angabe (bezogen auf VW ID. Polo 52 kWh (211 PS), VW ID.3 Neo 50 kWh (170 PS)), Quellen unter dem Artikel.

Reichweite und Verbrauch: Der Polo schlägt den Basis-ID.3 auf dem Papier

Mit 52 kWh erreicht der Polo laut aktueller deutscher VW-Übersicht bis zu 454 Kilometer WLTP. Der ähnlich teure ID.3 Trend mit 50 kWh kommt auf maximal 418 Kilometer. Mehr Außenlänge bedeutet bei diesen beiden Versionen keine größere Reichweite.

Der ID.3 setzt sich erst mit seinen größeren Batterien ab. VW nennt bis zu 494 Kilometer mit 58 kWh und 631 Kilometer mit 79 kWh. Für häufige lange Etappen ist vor allem der 79-kWh-Akku das entscheidende Argument. Für tägliche Pendelstrecken bleibt der Polo mit 37 kWh und bis zu 334 Kilometern WLTP der günstigere Einstieg.

Reichweite und Verbrauch Merkmal Volkswagen VW ID. Polo Volkswagen VW ID.3 Batterie 37–52 kWh 50–79 kWh Reichweite (WLTP) 331–454 km 418–631 km Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen der jeweils aktuellen Generation; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot.

Laden: Ähnliche Pause bei ähnlicher Akkugröße

Für den Polo mit 52 kWh und den ID.3 mit 50 kWh nennt VW jeweils rund 24 Minuten von 10 auf 80 Prozent. Auch an der Wallbox sind beide mit 11 kW gleichauf. Der ID.3 mit 79 kWh benötigt laut VW 29 Minuten für denselben prozentualen Ladehub, nimmt dabei aber erheblich mehr Energie auf. Sein Langstreckenvorteil liegt damit in längeren Etappen zwischen den Stopps, nicht in einer kürzeren einzelnen Pause.

Laden Merkmal Volkswagen VW ID. Polo Volkswagen VW ID.3 Ladeleistung DC (max.) 105 kW 100–183 kW Laden 10–80 % (DC)† 24 min 24 min Ladeleistung AC† 11 kW 11 kW Strom abgeben (V2L) je nach Version ja Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen der jeweils aktuellen Generation; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot. † Redaktionelle Angabe (bezogen auf VW ID. Polo 52 kWh (211 PS), VW ID.3 Neo 50 kWh (170 PS)), Quellen unter dem Artikel.

Komfort und Bedienung: Beide setzen auf richtige Tasten

Der günstigere Polo wirkt beim Fahren nicht zwangsläufig wie der Verzichtskandidat. Der ADAC lobt beim 211-PS-Polo die harmonische Federung. Beim getesteten ID.3 Neo Life mit 50 kWh beschreibt er dagegen ein straffes Serienfahrwerk, das grobe Unebenheiten spürbar durchreicht. Die höhere Fahrzeugklasse allein garantiert hier keinen besseren Komfort.

Beide bieten physische Lenkrad- und Klimatasten. Beim ID.3 Neo meldet der ADAC außerdem ein zügiges, stabiles Infotainment im Test. Die früheren Bedienprobleme des ID.3 lassen sich deshalb nicht pauschal auf den Neo übertragen. Ein konkreter Polo-Nachteil bleiben die versteckten hinteren Türöffner, die der ADAC als umständlich beschreibt.

Garantie und Kosten: Gleiche Laufzeit, ein Detail beim Stromabgeben

Beide VW haben zwei Jahre Fahrzeuggarantie. Bei einem Leasingvertrag über 36 oder 48 Monate bleibt damit ohne Zusatzschutz ein Teil der Laufzeit außerhalb dieser Garantie. VW bietet für beide eine optionale Anschlussgarantie, hier verschafft der teurere ID.3 keinen grundsätzlichen Vorteil.

Für die Batterie gelten acht Jahre oder 160.000 Kilometer und eine Kapazitätsgrenze von 70 Prozent. Ein Unterschied steckt im Kleingedruckten: Beim Polo zählt bidirektional abgegebene Energie als virtuelle Fahrstrecke zur Garantie-Laufleistung. Der ID.3 ist in den deutschen Bedingungen ausdrücklich von dieser Regel ausgenommen. Das ist vor allem relevant, wenn du regelmäßig externe Geräte aus der Fahrzeugbatterie versorgst.

Laufende Kosten und Garantie Merkmal Volkswagen VW ID. Polo Volkswagen VW ID.3 Fahrzeuggarantie† 2 Jahre, Anschlussgarantie optional 2 Jahre, Anschlussgarantie optional Batteriegarantie† 8 Jahre oder 160.000 km, mindestens 70 %. Bei BiDi zählt auch die virtuelle Distanz. 8 Jahre oder 160.000 km, mindestens 70 %. Von der BiDi-Regel zur virtuellen Distanz ausgenommen. Annahmen: 35 ct/kWh Strompreis (Mischung aus Laden zu Hause und unterwegs), 15.000 km pro Jahr. Verbrauch: Praxiswert, sonst WLTP. Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen der jeweils aktuellen Generation; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot. † Redaktionelle Angabe (bezogen auf VW ID. Polo 52 kWh (211 PS), VW ID.3 Neo 50 kWh (170 PS)), Quellen unter dem Artikel.

Fazit: Der Polo spart Platz und Geld, der ID.3 schafft Reichweitenreserve