VW zeigt den ID. Polo GTI Clubsport Concept mit 367 PS, 52-kWh-Akku und zwei Sitzen. Ein Serienstart der Rennstreckenstudie ist nicht angekündigt.

Volkswagen hat am 20. November den ID. Polo GTI Clubsport Concept vorgestellt. Die zweisitzige Studie bringt 270 kW (367 PS) an die Vorderachse und damit deutlich mehr Leistung als der bestellbare ID. Polo GTI. Eine Serienfertigung ist bislang nicht angekündigt. Öffentlich zu sehen sein soll das Einzelstück auf der Essen Motor Show vom 27. November bis 6. Dezember 2026.

141 PS mehr als im Serien-GTI

Als Antrieb dient der APP550, den VW sonst im Heck größerer Elektroautos wie dem ID.7 einsetzt. Für die Studie haben die Entwickler ihn vorn in den kleineren Polo eingebaut und mit einer elektronisch geregelten Vorderachsquersperre kombiniert. Das Drehmoment steigt gegenüber dem Serien-GTI von 290 auf 550 Newtonmeter.

Zum Vergleich nennt VW für den regulären ID. Polo GTI 166 kW (226 PS). Der Clubsport legt also um 141 PS zu. Mit Launch Control soll die Studie laut Hersteller in 4,7 Sekunden auf 100 km/h beschleunigen und 240 km/h erreichen. Das sind Angaben von Volkswagen, keine Ergebnisse eines unabhängigen Fahrtests.

52 kWh netto und stärkere Kühlung

Der NMC-Akku übernimmt die Zelltechnik des Serien-GTI und bietet 52 kWh nutzbare Kapazität. VW hat die Batteriesteuerung angepasst, das nutzbare Ladezustandsfenster erweitert und einen leistungsfähigeren Wärmetauscher eingebaut. Das soll den hohen Leistungsbedarf auf der Rennstrecke ermöglichen.

Zum Nachladen nennt VW bis zu 105 kW Gleichstromleistung. Eine Ladezeit von 10 auf 80 Prozent und eine WLTP-Reichweite veröffentlicht der Hersteller für die Studie nicht. Aus der gleichen Akkugröße lässt sich deshalb keine Reichweitenzusage des Serien-GTI auf den Clubsport übertragen.

Zwei Sitze, breitere Karosserie, Keramikbremsen

Die Karosserie ist insgesamt zehn Zentimeter breiter. Statt vier Seitentüren hat die Studie zwei. Ein großer Frontsplitter, ein neuer Diffusor und ein Karbonheckflügel sollen den Abtrieb erhöhen. Das Fahrwerk liegt 15 Millimeter tiefer als beim Serien-GTI. VW stimmt außerdem die adaptiven Dämpfer und die Vorderachsquersperre auf den Rennstreckeneinsatz ab und verbaut eine Keramikbremsanlage.

Fahrer und Beifahrer sitzen in Recaro-Rennschalensitzen mit Fünfpunktgurten. Ein Überrollbügel ersetzt die Rücksitzanlage. Kofferraumverkleidung und Infotainmentsystem entfallen. Der Umbau geht damit deutlich über einen stärkeren Motor und eine sportliche Ausstattungslinie hinaus.

Noch kein kaufbarer Clubsport

Einen Preis oder Bestelltermin nennt VW nicht. Bei unserer Mivodo-Prüfung am 20. November 2026 haben wir kein passendes Clubsport-Leasingangebot gefunden. Vorhandene Angebote für den ID. Polo GTI betreffen die Serienversion mit 166 kW.

Für sportlich interessierte E-Auto-Käufer zeigt die Studie vor allem, wie weit VW den kleinen Fronttriebler technisch verändern kann. Für eine Kaufentscheidung bleibt der reguläre GTI der konkrete Bezugspunkt. Der Clubsport tauscht Rücksitze, hintere Türen und Infotainment gegen eine konsequente Auslegung für die Rennstrecke. Ob daraus ein straßentaugliches Serienangebot entsteht und zu welchem Preis, bleibt offen.

Quellen

Volkswagen: Vorstellung und Einordnung der Studie, Antrieb, Batterie und Laden, Fahrwerk, Karosserie, Innenraum. Alle Herstellerinformationen vom 20. November 2026. Leasingprüfung über Mivodo am selben Tag.