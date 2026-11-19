Raval und ID. Polo teilen Akkus und Kofferraumgröße. VW punktet bei Bedienung und Einstiegspreis, Cupra bei der Garantie. Was den Ausschlag gibt.

Kurzüberblick: Geschmack und Bedienung entscheiden

Der Cupra Raval und der VW ID. Polo sind technisch nahe Verwandte. Mit 52-kWh-Akku bieten beide 211 PS, 441 Liter Kofferraum und praktisch identische Ladezeiten. Du kaufst mit dem Cupra also keinen grundsätzlich leistungsfähigeren Elektro-Kleinwagen. Seine stärksten Argumente sind der kantige, sportliche Auftritt mit Kupferakzenten und die längere Fahrzeuggarantie. Der VW setzt auf zurückhaltendes Design und mehr klassische Bedienelemente.

Bei den vergleichbaren 211-PS-Versionen beträgt der Listenpreisabstand knapp 1.000 Euro. Ein gutes Händlerangebot kann deshalb wichtiger sein als der Markenunterschied. Nur beim günstigsten Einstieg setzt sich der VW deutlicher ab.

Unsere Empfehlung Für kleines Budget VW ID. Polo Der Trend ist mit 24.995 Euro der günstigste aktuell angebotene Einstieg. Bei gleicher Batterieklasse schrumpft der Preisabstand.

Die Katalogtabellen enthalten auch den angekündigten Raval mit 116 PS. In Cupras deutscher Preisliste vom 28. Oktober beginnt das Angebot dagegen beim Raval Plus mit 135 PS.

Die Modelle im Überblick Merkmal Cupra Raval Volkswagen VW ID. Polo Karosserie Kleinwagen Kleinwagen Größenklasse Kleinwagen Kleinwagen Elektro-Versionen 4 Versionen 4 Versionen Leistung 116–226 PS 116–226 PS Reichweite (WLTP) 328–445 km 331–454 km Ladeleistung DC 50–105 kW 105 kW Listenpreis 25.950–39.990 € 24.995–39.995 € Leasing ab 264 €/Monat 263,55 €/Monat Auto-Abo ab 729 €/Monat – Angebote Angebote Angebote Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen der jeweils aktuellen Generation; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot.

Preis und Ausstattung: Vergleichbare Versionen liegen eng zusammen

Der ID. Polo Trend mit 37 kWh und 116 PS startet bei 24.995 Euro. Der Raval Plus kostet 29.850 Euro, hat aber bereits 135 PS. Der passendere VW-Gegner ist deshalb der ID. Polo Life mit 37 kWh und 135 PS für 29.195 Euro. Hier bleiben 655 Euro Abstand.

Mit großem Akku stehen 34.790 Euro für den Raval Endurance den 33.795 Euro des ID. Polo Life mit 52 kWh gegenüber. Beide leisten 211 PS. Diese Listenpreise enthalten Mehrwertsteuer, aber weder Rabatte noch Überführungskosten. Der VW-Konfigurator zeigt teils bereits Aktionspreise, die du nicht mit ungekürzten Cupra-Listenpreisen vergleichen solltest.

Beim ID. Polo Life gehören ACC, Rückfahrkamera und Parksensoren vorn und hinten dazu. Der Raval VZ für 39.990 Euro geht in eine andere Richtung: adaptive Dämpfer und sportliche Sitze statt zusätzlicher Batteriekapazität. Die aktuellen Leasing- und Auto-Abo-Angebote stehen in den Tabellen. Beim kleinen Listenpreisabstand können sie die Reihenfolge drehen.

Preise und Raten Merkmal Cupra Raval Volkswagen VW ID. Polo Listenpreis 25.950–39.990 € 24.995–39.995 € Versionen und Listenpreise 37 kWh (116 PS): 25.950 € 37 kWh Plus (135 PS): 29.850 € 52 kWh Endurance (211 PS): 34.790 € 52 kWh VZ (226 PS): 39.990 € 37 kWh (116 PS): 24.995 € 37 kWh (135 PS): 29.195 € 52 kWh (211 PS): 33.795 € GTI 52 kWh (226 PS): 39.995 € Leasing ab 264 €/Monat 263,55 €/Monat Auto-Abo ab 729 €/Monat – Neuwagen-Angebote ab 26.872 € 22.995 € Gebrauchtwagen ab 31.450 € 36.990 € Angebote Angebote Angebote Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen der jeweils aktuellen Generation; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot.

Platz und Alltag: Der Cupra-Look kostet keinen Kofferraum

Gleich große Kofferräume auf rund 4,05 Metern Länge machen beide erstaunlich brauchbar für Einkäufe und Wochenendgepäck. Beim ID. Polo weist der ADAC allerdings darauf hin, dass ein optionaler Subwoofer einen Teil des großen Unterfachs belegt.

Im Fond bleibt das Kleinwagenformat spürbar. Der ADAC beschreibt beim ID. Polo für etwa 1,80 Meter große Mitfahrer noch ordentliche Platzverhältnisse, aber eine angewinkelte Beinhaltung. Beim Raval nennt der Fahrbericht ebenfalls knapperen Knieraum. Für regelmäßig große Mitfahrer ist keiner der beiden ein klarer Raumgewinn.

Wer einen Anhänger braucht, sollte die Batterieversion beachten. Mit 52 kWh dürfen beide bis zu 1.200 Kilogramm gebremst ziehen. Bei 37 kWh hat dagegen der Raval Plus mit 750 statt 500 Kilogramm einen Vorteil gegenüber dem ID. Polo.

Platz und Maße Merkmal Cupra Raval Volkswagen VW ID. Polo Sitzplätze 5 5 Türen 5 5 Kofferraum 441 l 441 l Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen der jeweils aktuellen Generation; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot.

Reichweite und Verbrauch: Die Akkugröße zählt mehr als das Logo

Beim Raval Endurance stehen bis zu 445 Kilometer WLTP, beim ID. Polo Life mit 52 kWh bis zu 454 Kilometer. Neun Kilometer Normunterschied liefern keinen überzeugenden Grund für einen Markenwechsel. Der Sprung vom 37- zum 52-kWh-Akku ist für längere Fahrten wesentlich relevanter.

Beim ID. Polo mit 211 PS zeigte der Bordcomputer während der ADAC-Testfahrt 13,8 kWh pro 100 Kilometer ohne Ladeverluste. Das ist ein günstiges Indiz für den Verbrauch, aber kein gemessener Winter- oder Autobahnwert. Ein direkt vergleichbarer Messwert für den Raval Endurance liegt in den herangezogenen Tests nicht vor.

Reichweite und Verbrauch Merkmal Cupra Raval Volkswagen VW ID. Polo Batterie 37–52 kWh 37–52 kWh Reichweite (WLTP) 328–445 km 331–454 km Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen der jeweils aktuellen Generation; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot.

Laden und Langstrecke: Beim großen Akku Gleichstand

Für die 52-kWh-Versionen nennen Cupra und Volkswagen rund 24 Minuten von 10 auf 80 Prozent. Beide erreichen bis zu 105 kW DC. Die veröffentlichten Herstellerwerte ergeben damit keinen Ladezeitvorteil für eines der Autos.

Auch zu Hause gibt es 11 kW AC bei beiden.

Laden Merkmal Cupra Raval Volkswagen VW ID. Polo Ladeleistung DC (max.) 50–105 kW 105 kW Laden 10–80 % (DC)† 24 min 24 min Ladeleistung AC† 11 kW 11 kW Strom abgeben (V2L) je nach Version je nach Version Haus/Netz versorgen (V2H/V2G) nein – Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen der jeweils aktuellen Generation; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot. † Redaktionelle Angabe (bezogen auf Raval 52 kWh Endurance (211 PS), VW ID. Polo 52 kWh (211 PS)), Quellen unter dem Artikel.

Komfort und Bedienung: VW hat die praktischeren Regler

Der ID. Polo bietet Klimatasten und einen Lautstärke-Drehregler. Beim Raval bleiben dafür Touchflächen unter dem Bildschirm. Beide haben wieder physische Lenkradtasten. Gerade wenn du die Temperatur unterwegs häufig verstellst, ist der VW-Unterschied greifbarer als neun Kilometer zusätzliche Normreichweite.

Der ADAC lobt beim ID. Polo mit 211 PS die harmonische Federung. Beim getesteten Raval VZ überzeugen präzise Lenkung und agiles Kurvenverhalten. Dessen Sperrdifferenzial und adaptive Dämpfer gehören allerdings zur sportlichen Topversion. Daraus lässt sich kein pauschaler Fahrdynamiksieg des günstigeren Endurance ableiten.

Laufende Kosten und Garantie: Cupra deckt längere Haltedauern ab

Cupra gibt fünf Jahre Fahrzeuggarantie bis 150.000 Kilometer, die ersten zwei Jahre ohne Kilometerlimit. VW bietet serienmäßig zwei Jahre. Bei einem Neuwagenleasing über 36 oder 48 Monate deckt Cupra damit auch die späteren Vertragsjahre zeitlich ab. Beim VW brauchst du dafür eine passende Anschlussgarantie, deren Preis zum Fahrzeugangebot gehört.

Für die Antriebsbatterie gilt bei beiden acht Jahre oder 160.000 Kilometer mit mindestens 70 Prozent Restenergieinhalt. Bei bidirektionaler Nutzung zählt zusätzlich eine aus der abgegebenen Energie berechnete virtuelle Distanz zur Kilometergrenze. Das betrifft die kleinen Akkus beider Modelle.

Bei frühen Fahrzeugen ist außerdem der Stand der Gurt-Rückrufe relevant. Der ADAC nennt für den ID. Polo den Code 69G1 und für betroffene Raval den Code 69C8. Lass dir bei einem Lager- oder Vorführwagen vor Übergabe bestätigen, dass eine für seine Fahrgestellnummer erforderliche Maßnahme erledigt wurde.

Laufende Kosten und Garantie Merkmal Cupra Raval Volkswagen VW ID. Polo Fahrzeuggarantie† 5 Jahre bis 150.000 km, erste 2 Jahre ohne Kilometerlimit 2 Jahre, Anschlussgarantie gegen Aufpreis Batteriegarantie† 8 Jahre oder 160.000 km, mindestens 70 %. Bei BiDi zählt auch die virtuelle Distanz. 8 Jahre oder 160.000 km, mindestens 70 %. Bei BiDi zählt auch die virtuelle Distanz. Annahmen: 35 ct/kWh Strompreis (Mischung aus Laden zu Hause und unterwegs), 15.000 km pro Jahr. Verbrauch: Praxiswert, sonst WLTP. Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen der jeweils aktuellen Generation; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot. † Redaktionelle Angabe (bezogen auf Raval 52 kWh Endurance (211 PS), VW ID. Polo 52 kWh (211 PS)), Quellen unter dem Artikel.

Fazit: Kein technischer Sieger, aber klare Unterschiede im Alltag