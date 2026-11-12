VW startet die Serienfertigung des ID. Tiguan. Der elektrische Nachfolger von ID.4 und ID.5 kostet ab 42.695 Euro und soll Anfang 2027 zu den Kunden kommen.

Volkswagen hat am 12. November die Serienfertigung des ID. Tiguan in Emden gestartet. Der Nachfolger von ID.4 und ID.5 soll Anfang 2027 zu den Händlern und ersten Kunden kommen. Damit bestätigt VW den im Oktober angekündigten Zeitplan. Einen konkreten Liefermonat nennt der Hersteller weiterhin nicht.

Der deutsche Einstiegspreis liegt bei 42.695 Euro inklusive Mehrwertsteuer, zuzüglich Überführung und Zulassung. Der Vorverkauf läuft seit dem 13. Oktober. In den kommenden Wochen soll Emden die Produktion schrittweise erhöhen.

58 oder 77 kWh: Die Unterschiede beim Laden

Die Basis kombiniert einen 58-kWh-LFP-Akku mit Heckantrieb. Die stärkeren Varianten erhalten 77 kWh und NMC-Zellen. Beide Kapazitäten sind nutzbare Nettowerte. Die aktuelle deutsche Datentabelle nennt für den Life mit großem Akku bis zu 607 Kilometer WLTP-Reichweite.

Herstellerangaben für die derzeit aufgeführten Varianten Trend, Life und Style. Reichweite und Ladezeit hängen von Ausstattung und Bedingungen ab. Antrieb 58 kWh Heckantrieb 77 kWh Heckantrieb 77 kWh 4MOTION Leistung 140 kW (190 PS) 210 kW (286 PS) 220 kW (299 PS) WLTP kombiniert, je Ausstattung 416 bis 456 km 554 bis 607 km 520 bis 566 km DC maximal 105 kW 165 kW 165 kW DC 10 bis 80 Prozent ca. 26 Minuten ca. 29 Minuten ca. 29 Minuten AC maximal 11 kW 11 kW 11 kW Anhängelast gebremst bei 12 % 1.800 kg 2.000 kg 2.000 kg

Der kleine Akku braucht für denselben prozentualen Ladehub etwas weniger Zeit, nimmt dabei aber weniger Energie auf. Für häufige Langstrecken ist die 77-kWh-Version mit Heckantrieb deshalb die naheliegende Wahl. Der Allradantrieb bietet bei gleicher Batterie weniger Normreichweite.

Wieder Tasten und bis zu zwei Tonnen Anhängelast

Mit rund 4,62 Metern Länge bleibt der ID. Tiguan ein fünfsitziges Familien-SUV. Hinten stehen 534 Liter Stauraum bereit, unter der Fronthaube weitere 32 Liter für Ladekabel und Kleinteile. Die größere Batterie erhöht die zulässige gebremste Anhängelast von 1,8 auf 2,0 Tonnen.

Im Cockpit kehren physische Lenkrad- und Klimatasten zurück. Ein zusätzlicher Zwölf-Zoll-Bildschirm für den Beifahrer kostet Aufpreis. Trend, Life und Style stehen in den aktuellen technischen Daten, die sportlich gestaltete R-Line soll laut VW erst Anfang 2027 bestellbar sein.

Leasingbeispiel mit großem Akku

Am 12. November 2026 ist ein neuer ID. Tiguan Life mit 77 kWh und 286 PS über Mivodo für 462 Euro brutto monatlich im Privatleasing gelistet. Die geprüfte Kondition umfasst 48 Monate und 10.000 Kilometer pro Jahr, ohne Sonderzahlung. Hinzu kommen 900 Euro Überführung. Weitere verpflichtende Zusatzkosten sind im Angebot mit null ausgewiesen.

Über die Laufzeit ergeben sich damit 23.076 Euro oder 480,75 Euro pro Monat inklusive Überführung. Eine Förder-, Loyalitäts- oder Mitgliedschaftsbedingung ist in dieser Kondition nicht ausgewiesen. Die Karte lädt Live-Daten und kann später andere Konditionen anzeigen.

Günstiger als der Enyaq, stärker beim Ziehen

Der vergleichbare Škoda Enyaq 60 Essence kostet 43.490 Euro laut deutscher Preisliste vom 15. Oktober. Damit startet der ID. Tiguan 795 Euro günstiger. Beide haben 58 kWh nutzbare Batteriekapazität. Überführung kommt bei beiden hinzu.

Der Enyaq bietet mit 585 Litern den größeren hinteren Kofferraum. Dafür darf der ID. Tiguan mit kleinem Akku bei zwölf Prozent Steigung 1.800 statt 1.000 Kilogramm ziehen. Für Familien mit besonders viel Gepäck bleibt der Škoda attraktiv. Der VW ist vor allem für Anhänger- und Wohnwagennutzer ein überzeugendes Gegenangebot, sofern sie bis Anfang 2027 warten können.

Quellen