Der ID.4 bietet 150 Liter mehr Kofferraum. Der ID.3 Neo bleibt kompakter und fährt mit großem Akku nach Norm weiter. Welcher passt besser zu deinem Alltag?

Kurzüberblick: Mehr Kofferraum oder mehr Reichweite?

Der VW ID.4 lohnt sich vor allem für mehr Gepäck und die höhere SUV-Sitzposition. Der ID.3 Neo bleibt die kompaktere Wahl und kommt mit großem Akku nach Norm sogar weiter. Wer selten den Kofferraum füllt, bekommt mit dem SUV deshalb nicht automatisch das bessere Elektroauto.

Wir vergleichen den ID.3 Neo von 2026 mit den aktuellen ID.4-Versionen. Bei VW läuft der ID.4 inzwischen als Lagerfahrzeug. Seine konkrete Ausstattung hängt daher vom verfügbaren Auto ab.

Unsere Empfehlung Für Pendler VW ID.3 Kompaktere Außenmaße und niedrigerer Einstiegspreis, größere Akkus bei Bedarf.

Für Familien VW ID.4 150 Liter mehr Kofferraum erleichtern Fahrten mit Kinderwagen und Reisegepäck.

Für Vielfahrer VW ID.3 Mit 79 kWh mehr Normreichweite bei ähnlich langer Ladepause. Viel Gepäck spricht für den ID.4.

Für kleines Budget VW ID.3 Trend als günstiger Einstieg. Bei 58 kWh entscheidet der geringe Abstand stärker über Ausstattung und Angebot.

Die Modelle im Überblick Merkmal Volkswagen VW ID.3 Volkswagen VW ID.4 Karosserie Kompaktwagen SUV Größenklasse Kompaktklasse Mittelklasse Elektro-Versionen 4 Versionen 4 Versionen Leistung 170–326 PS 190–340 PS Reichweite (WLTP) 418–631 km 436–572 km Ladeleistung DC 100–183 kW 105–185 kW Listenpreis 33.995–44.995 € 40.580–53.825 € Leasing ab 237 €/Monat 328 €/Monat Auto-Abo ab 399 €/Monat 559 €/Monat Angebote Angebote Angebote Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen der jeweils aktuellen Generation; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot.

Preis und Ausstattung: Mit gleichem Akku schrumpft der Abstand

Der ID.3 Neo Trend mit 50 kWh startet bei 33.995 Euro, der vorkonfigurierte ID.4 Pure mit 58 kWh bei 40.580 Euro. Die 6.585 Euro Abstand bezahlen also nicht nur die größere Karosserie, sondern auch mehr Batterie und 190 statt 170 PS.

Mit jeweils 58 kWh und 190 PS wird es enger: Der ID.3 Neo Life kostet 39.195 Euro, der ID.4 Pure bleibt bei 40.580 Euro. Dann trennen sie nur 1.385 Euro, allerdings bei unterschiedlichen Ausstattungslinien. Beim ID.3 Life gehören laut ADAC Navigation mit Ladeplanung und eine induktive Ladeschale zur Serie. Beim ID.4 kostet der Pure mit Infotainment-Paket 42.915 Euro.

Die Listenpreise enthalten Mehrwertsteuer, aber keine Rabatte oder Überführungskosten. Gerade bei den ID.4-Lagerfahrzeugen kann das Händlerangebot den Abstand verschieben. Aktuelle Leasing- und Auto-Abo-Raten stehen in der Tabelle.

Preise und Raten Merkmal Volkswagen VW ID.3 Volkswagen VW ID.4 Listenpreis 33.995–44.995 € 40.580–53.825 € Versionen und Listenpreise Neo 50 kWh (170 PS): 33.995 € Neo 58 kWh (190 PS): 39.195 € Neo 79 kWh (231 PS): 44.995 € GTI 79 kWh (326 PS) Pure (190 PS): 40.580 € Pro (286 PS): 46.825 € Pro 4MOTION (299 PS): 49.510 € GTX 4MOTION (340 PS): 53.825 € Leasing ab 237 €/Monat 328 €/Monat Auto-Abo ab 399 €/Monat 559 €/Monat Neuwagen-Angebote ab 29.927 € 45.905 € Gebrauchtwagen ab 19.587 € 40.411 € Angebote Angebote Angebote Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen der jeweils aktuellen Generation; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot.

Platz und Alltag: 150 Liter mehr sind das stärkste SUV-Argument

VW nennt 533 Liter beim ID.4 und 383 Liter beim ID.3 Neo. Mit umgeklappter Rückbank stehen 1.565 gegen 1.336 Liter bereit. Für Kinderwagen plus Reisegepäck ist der ID.4 damit die überzeugendere Wahl.

Der Platzgewinn kostet Stellfläche: 4,58 statt 4,27 Meter Länge bedeuten knapp 32 Zentimeter mehr Auto. Die Innenraumbreite hinten wächst laut VW dagegen nur um fünf Zentimeter. Wer meist allein fährt, schleppt vor allem zusätzlichen Gepäckraum mit.

Auch der kleinere VW bietet laut ADAC viel Beinfreiheit im Fond. Eher begrenzt die abfallende Dachlinie die Kopffreiheit. Der ADAC kritisiert beim Neo außerdem die 77 Zentimeter hohe Ladekante. Das erschwert das Einladen schwerer Taschen.

Platz und Maße Merkmal Volkswagen VW ID.3 Volkswagen VW ID.4 Sitzplätze 4–5 5 Türen 5 5 Kofferraum 383 l 533–1.565 l Kofferraum (Rückbank umgeklappt)† 1.336 l – Länge† 4.265 mm 4.584 mm Höhe† 1.561 mm 1.634 mm Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen der jeweils aktuellen Generation; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot. † Redaktionelle Angabe (bezogen auf VW ID.3 Neo 79 kWh (231 PS), VW ID.4 Pro (286 PS)), Quellen unter dem Artikel.

Reichweite und Verbrauch: Der größere VW fährt nicht weiter

Mit 58 kWh erreicht der ID.3 Neo je nach Ausstattung bis zu 494 Kilometer WLTP. Der vorkonfigurierte ID.4 Pure kommt auf 436 Kilometer. Bei gleicher Akkugröße spricht die Normreichweite damit für den Kompakten.

Mit großem Akku bleibt es dabei: Bis zu 631 Kilometer beim Neo mit 79 kWh stehen bis zu 574 Kilometern beim ID.4 Pro mit Infotainment-Paket und 77 kWh gegenüber. Der vorkonfigurierte Pro ohne dieses Paket ist mit 572 Kilometern angegeben. Wer Reichweite sucht, muss also nicht zum SUV greifen.

Der ADAC ermittelte für den ID.3 Neo Life mit 50 kWh eine rechnerische Reichweite von 326 Kilometern bei 17,3 kWh pro 100 Kilometer inklusive Ladeverlusten. Das ist ein Ergebnis der kleinen Batterie, kein Winterwert und kein direkter Test gegen den aktuellen ID.4.

Reichweite und Verbrauch Merkmal Volkswagen VW ID.3 Volkswagen VW ID.4 Batterie 50–79 kWh 58–77 kWh Reichweite (WLTP) 418–631 km 436–572 km Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen der jeweils aktuellen Generation; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot.

Laden und Langstrecke: Gleicher Ladestopp trotz anderer Spitzenleistung

Beim großen Akku nennt VW für den Neo 183 kW, für den ID.4 Pro mit Infotainment-Paket 165 kW. Trotzdem brauchen beide unter optimalen Bedingungen rund 29 Minuten von 10 auf 80 Prozent. Die höhere Spitze allein verkürzt hier die Pause nicht.

Mit 58 kWh liegen beide bei 105 kW und etwa 26 Minuten. An der Wallbox laden sie mit 11 kW. Der kleine Neo mit 50 kWh benötigt laut VW rund 24 Minuten am Schnelllader, nimmt dabei aber weniger Energie auf.

Laden Merkmal Volkswagen VW ID.3 Volkswagen VW ID.4 Ladeleistung DC (max.) 100–183 kW 105–185 kW Laden 10–80 % (DC)† 29 min 29 min Ladeleistung AC† 11 kW 11 kW Strom abgeben (V2L) ja ja Haus/Netz versorgen (V2H/V2G) – ja Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen der jeweils aktuellen Generation; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot. † Redaktionelle Angabe (bezogen auf VW ID.3 Neo 79 kWh (231 PS), VW ID.4 Pro (286 PS)), Quellen unter dem Artikel.

Komfort und Bedienung: Der Modellstand zählt mehr als die Größe

Der Neo ersetzt die alten Touchflächen durch fühlbare Lenkradtasten, eine Klimatastenleiste und vier Fensterheberschalter. Im ADAC-Test vom November 2026 arbeitete sein Infotainment flüssig und stabil. Wer wegen der früheren ID.3-Bedienung gezögert hat, sollte den Neo deshalb neu beurteilen.

Beim ID.4 brachte VW 2026 ebenfalls Innovision und neue Lenkradtasten. Ein älterer Lagerwagen hat diese Änderungen nicht automatisch. Lass dir am angebotenen Fahrzeug den Softwarestand und das Cockpit zeigen. Ein günstiger Preis kann auch für einen älteren Technikstand gelten.

Auch die Stromabgabe hängt daran: VW nennt Vehicle-to-Load mit bis zu 3,6 kW ab ID. Software 6. Für die Versorgung des Hauses ist zusätzlich eine kompatible bidirektionale Wallbox nötig. Ein älterer ID.4 und ein aktueller Neo lassen sich bei diesen Funktionen nicht allein nach dem Modellnamen beurteilen.

Laufende Kosten und Garantie: Mehr Kaufpreis bringt keinen längeren Schutz

Beide haben zwei Jahre Fahrzeuggarantie. Bei 36 oder 48 Monaten Neuwagenleasing bleiben ohne Anschlussabsicherung ein oder zwei Vertragsjahre außerhalb dieser Garantie. Bei einem bereits zugelassenen ID.4 läuft die Frist schon, auch wenn er beim Händler kaum gefahren wurde.

Die Hochvoltbatterie ist für acht Jahre oder 160.000 Kilometer abgesichert, je nachdem, was zuerst erreicht wird. Die gesonderte Energieinhaltsgarantie greift unter 70 Prozent des ursprünglichen Nettoenergieinhalts. Infotainment und Klimaanlage fallen nicht unter diesen längeren Batterieschutz.

Beim Service gibt es ebenfalls keinen Größenbonus: VW verlangt für beide die Inspektion nach Anzeige, spätestens alle zwei Jahre ohne Kilometergrenze. Bremsflüssigkeit und Innenraumfilter gehören dazu.

Laufende Kosten und Garantie Merkmal Volkswagen VW ID.3 Volkswagen VW ID.4 Fahrzeuggarantie† 2 Jahre, Anschlussgarantie optional 2 Jahre, Anschlussgarantie optional Batteriegarantie† 8 Jahre oder 160.000 km, mindestens 70 % des ursprünglichen Nettoenergieinhalts 8 Jahre oder 160.000 km, mindestens 70 % des ursprünglichen Nettoenergieinhalts Wartung† Spätestens alle 2 Jahre, ohne Kilometergrenze Spätestens alle 2 Jahre, ohne Kilometergrenze Annahmen: 35 ct/kWh Strompreis (Mischung aus Laden zu Hause und unterwegs), 15.000 km pro Jahr. Verbrauch: Praxiswert, sonst WLTP. Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen der jeweils aktuellen Generation; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot. † Redaktionelle Angabe (bezogen auf VW ID.3 Neo 79 kWh (231 PS), VW ID.4 Pro (286 PS)), Quellen unter dem Artikel.

Fazit: Den ID.4 für Platz kaufen, nicht für Reichweite