Der Epiq bietet mehr Kofferraum, der ID. Polo den günstigeren Einstieg und schnelleres Laden in der Basisversion. Mit 52 kWh entscheidet vor allem die Ausstattung.

Kurzüberblick: Mehr Kofferraum oder günstigerer Einstieg?

Skoda Epiq und VW ID. Polo teilen sich die MEB+-Technik mit Frontantrieb und 37 oder 52 kWh nutzbarer Batterie. Der Epiq setzt auf kantigen SUV-Auftritt und mehr Kofferraum, der Polo auf klassische Kleinwagenform und kompaktere Außenmaße. Mit großem Akku sind die Ladezeiten identisch. Den Unterschied machen eher Ausstattung, Bedienung und dein konkretes Angebot.

Beim Basismodell lohnt genaueres Hinsehen: Der Polo ist 905 Euro günstiger und lädt schneller, der Epiq bringt dafür schon die automatische Distanzregelung ACC mit.

Unsere Empfehlung Für Familien Skoda Epiq 475 statt 441 Liter Kofferraum geben dem Epiq mehr Reserven fürs Gepäck. Dafür ist er knapp zwölf Zentimeter länger.

Für kleines Budget VW ID. Polo Der Polo Trend startet 905 Euro günstiger und lädt mit bis zu 88 statt 50 kW beim Epiq Easy.

Die Modelle im Überblick Merkmal Skoda Epiq Volkswagen VW ID. Polo Karosserie SUV Kleinwagen Größenklasse Kleinwagen Kleinwagen Elektro-Versionen 3 Versionen 4 Versionen Leistung 116–211 PS 116–226 PS Reichweite (WLTP) 325–441 km 331–454 km Ladeleistung DC 50–105 kW 105 kW Listenpreis 25.900–32.100 € 24.995–39.995 € Leasing ab 257,08 €/Monat 263,55 €/Monat Angebote Angebote Angebote Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen der jeweils aktuellen Generation; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot.

Preis und Ausstattung: Der Abstand wechselt mit der Version

Der ID. Polo Trend mit 116 PS startet bei 24.995 Euro, der Epiq 35 Easy mit ebenfalls 116 PS bei 25.900 Euro. Beim VW ist ACC ab Life serienmäßig. Skoda packt es bereits in den Easy, begrenzt dort aber die Schnellladeleistung auf 50 kW.

Mit 52-kWh-Akku und 211 PS dreht sich die Reihenfolge: Der Epiq 55 Essence kostet 32.100 Euro, der Polo Life 33.795 Euro. Allerdings gehören Rückfahrkamera und Parksensoren vorn beim Polo Life dazu. Beim Epiq Essence stecken sie im Technikpaket für 1.090 Euro. Damit schrumpft sein Preisvorteil auf 605 Euro.

Das sind Listenpreise inklusive Mehrwertsteuer, ohne Rabatte und Überführung. Händlerangebote können die Reihenfolge verändern. Die aktuellen Angebotsraten findest du in den Tabellen.

Preise und Raten Merkmal Skoda Epiq Volkswagen VW ID. Polo Listenpreis 25.900–32.100 € 24.995–39.995 € Versionen und Listenpreise Epiq 35 Easy (116 PS): 25.900 € Epiq 40 (135 PS): 27.900 € Epiq 55 (211 PS): 32.100 € 37 kWh (116 PS): 24.995 € 37 kWh (135 PS): 29.195 € 52 kWh (211 PS): 33.795 € GTI 52 kWh (226 PS): 39.995 € Leasing ab 257,08 €/Monat 263,55 €/Monat Neuwagen-Angebote ab 23.440 € 22.870 € Gebrauchtwagen ab – 36.990 € Angebote Angebote Angebote Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen der jeweils aktuellen Generation; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot.

Platz und Alltag: 34 Liter mehr, aber auch mehr Auto

Der Epiq bietet 475 statt 441 Liter Kofferraum. Dafür ist er mit rund 4,17 Metern knapp zwölf Zentimeter länger als der Polo. Für Einkauf und Urlaubsgepäck hat der Skoda die bessere Ausgangslage, in einer kurzen Parklücke der VW.

Der ADAC fand bei beiden Testwagen ein tiefes Fach unter dem Ladeboden. Beim Polo verkleinert der optionale Subwoofer diesen Stauraum zusätzlich. Für sperriges Gepäck sind die 475 beziehungsweise 441 Liter deshalb nicht als durchgehend nutzbarer Raum zu verstehen.

Platz und Maße Merkmal Skoda Epiq Volkswagen VW ID. Polo Sitzplätze 5 5 Türen 5 5 Kofferraum 475–1.345 l 441 l Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen der jeweils aktuellen Generation; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot.

Reichweite und Verbrauch: Der große Akku zählt mehr als das Logo

Mit 52 kWh erreicht der Epiq 55 laut Hersteller bis zu 441 Kilometer, der Polo mit 211 PS 454 Kilometer WLTP-Reichweite. Die 13 Kilometer Unterschied sind zu klein, um daraus einen klaren Langstreckenvorteil abzuleiten. Für häufige Fernfahrten ist der Sprung vom 37- auf den 52-kWh-Akku die wichtigere Entscheidung.

Die Einstiegsmodelle mit 116 PS kommen auf 325 Kilometer beim Epiq laut Preisliste und 334 Kilometer beim Polo. Die WLTP-Werte sind keine Autobahnreichweiten.

Reichweite und Verbrauch Merkmal Skoda Epiq Volkswagen VW ID. Polo Batterie 37–52 kWh 37–52 kWh Reichweite (WLTP) 325–441 km 331–454 km Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen der jeweils aktuellen Generation; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot.

Laden: Der günstigste Epiq fällt zurück

Der Epiq 35 Easy lädt mit maximal 50 kW, der Polo mit kleinem Akku laut aktueller technischer Tabelle mit bis zu 88 kW. VW nennt für 10 auf 80 Prozent 23 Minuten. Wenn du häufig unterwegs nachladen musst, spricht das gegen den Basis-Epiq.

Beim Epiq 40 nennt Skoda ebenfalls 23 Minuten, beim Epiq 55 sind es 24 Minuten. Der Polo mit 52 kWh braucht auch 24 Minuten. Die großen Akkus laden bei beiden mit maximal 105 kW.

An einer passenden Wallbox laden beide Baureihen mit bis zu 11 kW AC. Wer überwiegend zu Hause lädt, profitiert im Alltag kaum vom höheren DC-Tempo des kleinen Polo.

Laden Merkmal Skoda Epiq Volkswagen VW ID. Polo Ladeleistung DC (max.) 50–105 kW 105 kW Laden 10–80 % (DC)† 24 min 24 min Ladeleistung AC† 11 kW 11 kW Strom abgeben (V2L) ja je nach Version Haus/Netz versorgen (V2H/V2G) ja – Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen der jeweils aktuellen Generation; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot. † Redaktionelle Angabe (bezogen auf Epiq Epiq 55 (211 PS), VW ID. Polo 52 kWh (211 PS)), Quellen unter dem Artikel.

Komfort und Bedienung: Tasten machen den Unterschied

Der ADAC lobt bei Epiq 55 und 211-PS-Polo den Federungskomfort.

Konkreter wird der Unterschied im Cockpit. Der Polo bietet Klimatasten und einen Lautstärkedrehregler. Beim Epiq kritisiert der ADAC den Lautstärke-Slider am Display und empfiehlt die Tasten am Lenkrad. Der Drehregler ist ein Bedienvorteil für alle, die die Lautstärke direkt am Gerät ändern möchten.

Kosten und Garantie: Kein Vorteil bei längeren Leasingverträgen

Beide Hersteller geben zwei Jahre Fahrzeuggarantie. Ein Leasingvertrag über 36 oder 48 Monate läuft damit länger als die serienmäßige Deckung. Für beide lohnt sich deshalb der Blick auf die angebotene Anschlussgarantie, sofern sie nicht schon im Vertrag steckt.

Für die Hochvoltbatterie gelten jeweils acht Jahre oder 160.000 Kilometer und mindestens 70 Prozent Restkapazität. Diese längere Absicherung gilt für die Batterie, nicht für Display, Klimaanlage oder andere Fahrzeugtechnik. Bei VW zählt beim bidirektionalen Laden zusätzlich eine virtuelle Laufleistung mit.

Laufende Kosten und Garantie Merkmal Skoda Epiq Volkswagen VW ID. Polo Fahrzeuggarantie† 2 Jahre, Anschlussgarantie optional 2 Jahre, Anschlussgarantie optional Batteriegarantie† 8 Jahre oder 160.000 km, mindestens 70 % nutzbare Restkapazität 8 Jahre oder 160.000 km, mindestens 70 %. Bei BiDi zählt auch die virtuelle Distanz. Annahmen: 35 ct/kWh Strompreis (Mischung aus Laden zu Hause und unterwegs), 15.000 km pro Jahr. Verbrauch: Praxiswert, sonst WLTP. Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen der jeweils aktuellen Generation; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot. † Redaktionelle Angabe (bezogen auf Epiq Epiq 55 (211 PS), VW ID. Polo 52 kWh (211 PS)), Quellen unter dem Artikel.

Fazit: Gleiche Technik, andere Prioritäten