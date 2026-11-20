Epiq und ID. Cross bieten je 475 Liter Kofferraum. Der Skoda startet günstiger, der VW hat den besseren Lautstärkeregler. Entscheidend ist die Ausstattung.

Kurzüberblick: Gleiche Technik, der Preis hängt an der Ausstattung

Der Skoda Epiq und der VW ID. Cross bieten je 475 Liter Kofferraum, Frontantrieb und zwei nahezu identische Batteriegrößen. Der VW kauft dir deshalb nicht automatisch mehr Platz oder Reichweite. Der Epiq startet günstiger, spart als Easy aber beim Schnellladen. Mit großem Akku schrumpft sein Preisvorteil deutlich, sobald du die Ausstattung angleichst.

Optisch stehen kantige T-Leuchten und eine markante Front beim Epiq dem runderen, ruhigeren Auftritt des ID. Cross gegenüber. Im Alltag setzt der VW mit seinem Lautstärke-Drehregler einen konkreten Gegenpunkt zum Touchslider des Skoda. Bei den stärkeren Versionen entscheiden deshalb vor allem Ausstattung, Bedienung und das aktuelle Angebot.

Unsere Empfehlung Für Pendler Skoda Epiq Der Epiq 40 Essence kostet fast so viel wie der ID. Cross Trend, bietet aber mehr Leistung und ähnlich schnelles DC-Laden.

Für kleines Budget Skoda Epiq Der Easy spart 2.095 Euro beim Einstieg, begrenzt das Schnellladen aber auf 50 kW.

Die Modelle im Überblick Merkmal Skoda Epiq Volkswagen VW ID. Cross Karosserie SUV SUV Größenklasse Kleinwagen Kleinwagen Elektro-Versionen 3 Versionen 3 Versionen Leistung 116–211 PS 116–211 PS Reichweite (WLTP) 325–441 km 313–427 km Ladeleistung DC 50–105 kW 88–105 kW Listenpreis 25.900–32.100 € 27.995–36.525 € Leasing ab 257,08 €/Monat 276 €/Monat Angebote Angebote Angebote Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen der jeweils aktuellen Generation; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot.

Preis und Ausstattung: Aus 4.425 Euro können 925 Euro werden

Der Epiq 35 Easy kostet 25.900 Euro, der ID. Cross Trend 27.995 Euro. Beide leisten 116 PS. Fast zum Preis des VW gibt es jedoch schon den Epiq 40 Essence für 27.900 Euro mit 135 PS. Er lädt zudem schneller als der Easy. Damit ist der mittlere Epiq die spannendere Alternative, wenn du nicht nur den niedrigsten Einstiegspreis suchst.

Mit großem Akku stehen 32.100 Euro für den Epiq 55 Essence den 36.525 Euro für den ID. Cross Life mit 52 kWh gegenüber. Beide haben 211 PS. Der VW bringt aber bereits 18-Zoll-Aluräder, Rückfahrkamera und Zweizonen-Klimaautomatik mit. Beim Skoda passt die höhere Linie Selection besser dazu. Sie kostet 35.600 Euro und enthält zusätzlich beheizbare Vordersitze und ein beheizbares Lenkrad. Der Abstand zum VW beträgt dann nur noch 925 Euro.

Das sind deutsche Listenpreise inklusive Mehrwertsteuer, ohne Rabatte und Überführungskosten. Händlerangebote können den Abstand verändern. Aktuelle Leasingraten und verfügbare Auto-Abo-Angebote werden in den Tabellen laufend aktualisiert.

Preise und Raten Merkmal Skoda Epiq Volkswagen VW ID. Cross Listenpreis 25.900–32.100 € 27.995–36.525 € Versionen und Listenpreise Epiq 35 Easy (116 PS): 25.900 € Epiq 40 (135 PS): 27.900 € Epiq 55 (211 PS): 32.100 € 37 kWh (116 PS): 27.995 € 37 kWh (135 PS): 31.925 € 52 kWh (211 PS): 36.525 € Leasing ab 257,08 €/Monat 276 €/Monat Neuwagen-Angebote ab 24.151 € 26.780 € Gebrauchtwagen ab – 36.900 € Angebote Angebote Angebote Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen der jeweils aktuellen Generation; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot.

Platz und Alltag: Kein größerer Kofferraum fürs VW-Geld

Mit rund 4,17 Metern beim Epiq und 4,15 Metern beim ID. Cross benötigen beide ähnlich wenig Parkraum. Auch bei umgeklappter Rückbank herrscht mit rund 1.345 Litern Gleichstand. Beim VW stecken bereits 102 Liter des Normalvolumens im Fach unter dem Ladeboden. Die 475 Liter sind also nicht komplett als hoher, zusammenhängender Laderaum verfügbar.

Der ADAC fand im Epiq 55 ausreichend Bein- und Kopffreiheit für normal große Erwachsene. Auch beim ersten Sitzcheck des ID. Cross fiel das Platzangebot hinten positiv auf. Für den Familienalltag liefern diese Eindrücke keinen klaren Raumvorteil für eines der Autos. Der variable Boden des Epiq erleichterte den ADAC-Testern das Einladen schwerer Gegenstände.

Die deutsche Preisliste bietet die abnehmbare Anhängerkupplung erst ab Selection an. Der günstige Essence ist damit nicht die passende Preisreferenz für einen Epiq mit Anhänger. Mit großem Akku dürfen beide Modelle bis zu 1.200 Kilogramm gebremst ziehen.

Platz und Maße Merkmal Skoda Epiq Volkswagen VW ID. Cross Sitzplätze 5 5 Türen 5 5 Kofferraum 475–1.345 l 475–1.345 l Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen der jeweils aktuellen Generation; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot.

Reichweite und Verbrauch: Der große Akku macht den Unterschied

Der Epiq Easy erreicht laut Preisliste bis zu 325 Kilometer WLTP, der ID. Cross Trend bis zu 324 Kilometer. Mit großem Akku stehen beim Epiq bis zu 441 Kilometer den 427 Kilometern des ID. Cross Life gegenüber. Diese kleinen Normabstände rechtfertigen keinen grundsätzlichen Langstreckensieger.

Wichtiger ist der Wechsel von rund 37 auf 52 kWh nutzbarer Batterie. Wer häufig längere Etappen fährt, bekommt damit bei beiden mehr Reserve. Der Epiq 40 gewinnt gegenüber dem Easy vor allem Leistung und Ladetempo, kaum Reichweite.

Reichweite und Verbrauch Merkmal Skoda Epiq Volkswagen VW ID. Cross Batterie 37–52 kWh 37–52 kWh Reichweite (WLTP) 325–441 km 313–427 km Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen der jeweils aktuellen Generation; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot.

Laden: Der Easy spart am falschen Ende, wenn du oft unterwegs lädst

Der Epiq 35 Easy bleibt bei maximal 50 kW DC. Der ID. Cross Trend liegt mit rund 90 kW deutlich darüber. Wer regelmäßig am Schnelllader steht, erhält hier einen handfesten Gegenwert für den VW-Aufpreis. Allerdings bietet bereits der ähnlich teure Epiq 40 rund 90 kW und laut Skoda etwa 23 Minuten von 10 auf 80 Prozent.

Bei den großen Akkus herrscht Gleichstand mit 105 kW und rund 24 Minuten von 10 auf 80 Prozent. Beim kurzen Ladestopp der ADAC-Testfahrt hielt der Epiq 55 seine hohe Ladeleistung vergleichsweise lange. An der Wallbox laden beide Modelle mit bis zu 11 kW AC.

Laden Merkmal Skoda Epiq Volkswagen VW ID. Cross Ladeleistung DC (max.) 50–105 kW 88–105 kW Laden 10–80 % (DC)† 24 min 24 min Ladeleistung AC† 11 kW 11 kW Strom abgeben (V2L) ja ja Haus/Netz versorgen (V2H/V2G) ja – Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen der jeweils aktuellen Generation; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot. † Redaktionelle Angabe (bezogen auf Epiq Epiq 55 (211 PS), VW ID. Cross 52 kWh (211 PS)), Quellen unter dem Artikel.

Komfort und Bedienung: Der VW punktet mit dem Drehregler

Der ID. Cross hat Klimatasten und einen Lautstärke-Drehregler in der Mittelkonsole. Beim Epiq öffnen feste Tasten wichtige Funktionen, die Lautstärke läuft am Bildschirm aber über einen Touchslider. Genau dessen fehlende Rückmeldung kritisierte der ADAC. Die Lautstärketasten am Lenkrad sind dort die bessere Alternative.

Beim Federungskomfort des Epiq 55 fiel das ADAC-Urteil sehr positiv aus, auch über Kopfsteinpflaster und Schlaglöcher. Den ID. Cross beschrieb der Club ebenfalls als komfortabel und präzise gelenkt. Diese VW-Fahreindrücke stammen allerdings vom noch getarnten 211-PS-Prototyp.

Garantie und Kosten: Der VW-Aufpreis verlängert den Schutz nicht

Beide Hersteller geben zwei Jahre Fahrzeuggarantie. Bei 36 oder 48 Monaten Neuwagenleasing bleibt damit ohne Zusatzschutz ein Teil der Vertragslaufzeit außerhalb dieser Garantie. Eine passende Anschlussgarantie gehört bei beiden ins Angebot, wenn du auch diese Jahre abdecken möchtest.

Für die Antriebsbatterie gelten grundsätzlich acht Jahre oder 160.000 Kilometer und mindestens 70 Prozent nutzbarer Restkapazität. Beim ID. Cross zählt bei bidirektionaler Nutzung zusätzlich eine aus der abgegebenen Energie berechnete virtuelle Distanz zur Kilometergrenze. Die längere Batteriegarantie schützt nicht zugleich die übrige Fahrzeugelektronik.

Laufende Kosten und Garantie Merkmal Skoda Epiq Volkswagen VW ID. Cross Fahrzeuggarantie† 2 Jahre, Anschlussgarantie optional 2 Jahre, Anschlussgarantie optional Batteriegarantie† 8 Jahre oder 160.000 km, mindestens 70 % nutzbare Restkapazität 8 Jahre oder 160.000 km, mindestens 70 %. Bei BiDi zählt auch die virtuelle Distanz. Annahmen: 35 ct/kWh Strompreis (Mischung aus Laden zu Hause und unterwegs), 15.000 km pro Jahr. Verbrauch: Praxiswert, sonst WLTP. Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen der jeweils aktuellen Generation; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot. † Redaktionelle Angabe (bezogen auf Epiq Epiq 55 (211 PS), VW ID. Cross 52 kWh (211 PS)), Quellen unter dem Artikel.

Fazit: Der Epiq spart, der ID. Cross bedient sich anders