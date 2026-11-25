Der VW ID. Cross R-Line ist mit 135 PS bestellbar. Der Vorverkauf der 226-PS-Version beginnt erst in der zweiten Märzhälfte 2027.

Der VW ID. Cross R-Line ist seit dem 25. November in Deutschland bestellbar: 99 kW (135 PS), 37 kWh nutzbare Batterie und 37.225 Euro brutto. Zur unverbindlichen Preisempfehlung kommen Überführung und Zulassung hinzu.

314 Kilometer Reichweite, Matrixlicht serienmäßig

Die WLTP-Reichweite beträgt bis zu 314 Kilometer. Serienmäßig sind 19-Zoll-Leichtmetallräder, Sportkomfortsitze, LED-Matrix-Scheinwerfer, Abstandstempomat ACC, Rückfahrkamera, schlüsselloser Zugang und Progressivlenkung.

Die 37-kWh-Batterie ist bereits aus Trend, Life und Style bekannt. Sie lädt laut den bisherigen technischen Angaben mit 11 kW an Wechselstrom und bis zu 90 kW an Gleichstrom. Für den Ladestand von 10 auf 80 Prozent nennt VW rund 23 Minuten unter passenden Bedingungen. Der neue R-Line-Bestellstart bringt damit keine angekündigte Verbesserung der Ladeleistung gegenüber den anderen 37-kWh-Versionen.

Vorverkauf mit 226 PS im März

Für die zweite Märzhälfte 2027 ist der Vorverkauf mit 166 kW (226 PS), 52 kWh nutzbarer Batterie und bis zu 428 Kilometern WLTP angekündigt. Preis und Auslieferungstermin sind offen.

Dieses Topmodell erhält Vorderachsquersperre und adaptive Dämpfer samt 15 Millimetern Tieferlegung. Das zusätzliche Fahrprogramm „Traction“ soll laut VW Antrieb und Sperre auf wechselnden Grip abstimmen.

Škoda bietet die ähnliche Sportline günstiger

Ein naheliegender Konkurrent ist der Škoda Epiq Sportline 40. Er kombiniert ebenfalls 99 kW mit 37 kWh nutzbarer Batterie. Die deutsche Preisempfehlung beträgt 36.000 Euro inklusive Mehrwertsteuer ab Importlager, ebenfalls zuzüglich Überführung und Zulassung. Der reine Listenpreisabstand zum VW beträgt damit 1.225 Euro. Matrixlicht, 19-Zoll-Räder und elektrisch einstellbare Sportsitze gehören beim Škoda zur Serie.

Leasing und Einordnung

Bei Mivodo haben wir am 25. November 2026 noch kein passendes Leasingangebot für den ID. Cross R-Line gefunden.

Wer Sportoptik und umfangreiche Licht- und Komfortausstattung sucht, kann den R-Line bereits berücksichtigen. Für häufige längere Fahrten bleibt der kleine Akku sein begrenzender Faktor. Fahrdynamisch orientierte Käufer sollten vor einer Entscheidung den Preis der angekündigten stärkeren Version abwarten.

Quellen

Volkswagen: R-Line-Bestellstart vom 25. November, aktueller deutscher Konfigurator und Preisbasis der Modellseite · Volkswagen: Batterie und Ladetechnik und Bestellstart der 37-kWh-Versionen vom 19. Oktober · Škoda Epiq Sportline: aktuelle Modellseite, deutsche Preisliste, Stand 29. Oktober 2026 und Bestellstart mit Batterieangaben · Mehr zum früheren Bestellstart der 37-kWh-Versionen bei Mein-Elektroauto