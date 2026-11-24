Elli nennt Preis und Startmonat für sein deutsches V2G-Angebot. Die Wallbox kostet 1.995 Euro plus Installation. Der Bonus ist Stromguthaben, Einspeisen folgt später.

Elli will sein deutsches Vehicle-to-Grid-Angebot (V2G) im Dezember 2026 starten. Die DC-Wallbox kostet 1.995 Euro inklusive Mehrwertsteuer und Versand, zuzüglich Installation. Das gilt für ausgewählte Elektroautos von Volkswagen, Cupra und Škoda. Für Volkswagen Nutzfahrzeuge gelten gesonderte Bestellmodalitäten.

Die Rückspeisung ins öffentliche Netz folgt erst später, einen Termin nennt Elli nicht. Zum Start steht ein Bonus für die Anschlusszeit im Mittelpunkt.

Bestellung erst nach dem Installationscheck

Aktuell ist nur eine unverbindliche Registrierung möglich. Ab Marktstart folgen ein digitaler Installationscheck und das individuelle Angebot eines vermittelten Fachbetriebs. Erst danach lässt sich der Elli BiDi Charger bestellen.

Die Wallbox lädt mit bis zu 11 kW Gleichstrom und unterstützt 400- sowie 800-Volt-Architekturen. Daraus folgt keine pauschale Fahrzeugfreigabe.

Bis zu 60 Euro im Monat, aber keine Auszahlung

Elli nennt 24 Cent je anrechenbarer Ansteckstunde, maximal 60 Euro monatlich im ersten Vertragsjahr. Dafür sind 250 Stunden nötig. Als Mindestbedingung nennt Elli drei Stunden Ladezeit je anrechenbarem Vorgang. Erforderlich sind V2G-Modus, kompatible DC-Wallbox, Volkswagen Naturstrom V2G Flow und die verknüpfte Elli BiDi App.

Der Bonus reduziert ausschließlich die jeweiligen monatlichen Stromkosten im Flow-Tarif. Überschüsse verfallen ohne Auszahlung oder Übertragung. Die maximalen 720 Euro im ersten Jahr setzen deshalb zwölf Monate mit vollem Bonus und ausreichend hohen Stromkosten voraus.

Das Kundenkontingent ist begrenzt. Erst die Vertragsbestätigung sichert den Bonusanspruch. Laut Elli ist dafür kein Entladen der Batterie erforderlich.

Stromtarif und Rückspeisung sind getrennt

V2G Flow versorgt Haushalt und Auto. Der ergänzende Tarif V2G Return soll künftig die Einspeisung vergüten. Beide haben zwölf Monate Laufzeit. Vorgesehen sind 40 Cent je eingespeister Kilowattstunde, ohne garantierte Mindesteinspeisung.

Individuelle Arbeits- und Grundpreise nennt Elli in den geprüften Unterlagen noch nicht. Damit lässt sich die gesamte Ersparnis bisher nicht belastbar berechnen.

Nur mit passendem Auto, eigenem Anschluss und Smart Meter

Elli macht derzeit widersprüchliche Angaben zur Fahrzeugkompatibilität. Die Kurzbeschreibung nennt ID.Software ab 6 und eine Batterie mit mehr als 77 kWh. In den FAQ stehen weiterhin ID.Software ab 3.5 mit mehr als 77 kWh oder ID.Software ab 6 unabhängig von der Batteriegröße. Lass dir deshalb die Eignung deines konkreten Fahrzeugs bei Anmeldung oder Inbetriebnahme bestätigen.

Du brauchst einen privaten Stellplatz mit eigenem Stromanschluss und ein kompatibles intelligentes Messsystem. Den Smart Meter vermitteln Messstellenbetreiber oder Elli-Partner inexogy. Einbau und laufende Messkosten sind nicht als im Wallboxpreis enthalten ausgewiesen.

PV-Anlagen und Dienstwagen sind zum Start ausgeschlossen, Balkonkraftwerke ausgenommen. Auch die Hausversorgung aus der Autobatterie gehört nicht dazu. Eine separate Vehicle-to-Home-Lösung plant Elli für 2027.

Interessant für lange Standzeiten zu Hause

Interessant ist das Angebot vor allem, wenn dein freigegebenes Auto regelmäßig lange zu Hause steht. Ob sich die zusätzliche Technik lohnt, hängt von Installation, Messkosten und persönlichem Stromtarif ab. Wer Solarstrom im Auto speichern und später im Haus nutzen möchte, muss bei Elli auf das V2H-Angebot warten.

Quellen