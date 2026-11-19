Zeekr öffnet die deutschen Bestellbücher für den überarbeiteten 7X. Drei Versionen starten ab 54.990 Euro, die ersten Auslieferungen sind für Anfang 2027 geplant.

Der überarbeitete Zeekr 7X ist seit dem 19. November in Deutschland bestellbar. Das rund 4,80 Meter lange Elektro-SUV startet laut Hersteller bei 54.990 Euro. Erste Kunden sollen ihre Fahrzeuge im ersten Quartal 2027 erhalten. Die Technik hatte Zeekr bereits im Oktober in Paris vorgestellt, neu sind jetzt der bestätigte Bestellstart und die deutschen Preise.

Drei Versionen ab 54.990 Euro

Variante Kaufpreis laut Zeekr Batterie laut Hersteller Leistung WLTP-Reichweite, vorläufig Business Edition RWD 54.990 Euro 75 kWh, LFP 335 kW / 455 PS bis 482 km Long Range RWD 59.990 Euro 100 kWh, NMC 335 kW / 455 PS bis 627 km Privilege AWD 66.990 Euro 100 kWh, NMC 500 kW / 680 PS bis 545 km

Die ersten beiden Versionen treiben die Hinterräder an. Der Privilege hat Allradantrieb. Zeekr kennzeichnet die Batteriekapazitäten in der Mitteilung nicht als netto oder brutto. Auch eine ausdrückliche Preisangabe zur Mehrwertsteuer und zu möglichen Überführungskosten fehlt dort. Die genannten Kaufpreise entsprechen dem deutschen Veröffentlichungsstand vom 19. November 2026.

10,5 Minuten sind ein Ladeziel

Die 800-Volt-Technik soll besonders kurze Stopps ermöglichen. Für die Business Edition nennt Zeekr bis zu 450 kW DC-Ladeleistung und strebt 10,5 Minuten von 10 auf 80 Prozent an. Bei den beiden 100-kWh-Versionen sind es maximal 420 kW und angestrebte 15 Minuten für denselben Ladehub.

Diese Werte setzen eine geeignete Schnellladesäule und passende Batterie- und Umgebungstemperaturen voraus. Die abschließende WLTP-Homologation steht noch aus. Reichweiten sind deshalb vorläufige Herstellerwerte, die Ladezeiten keine von uns geprüften Alltagsergebnisse. Eine AC-Ladeleistung nennt die aktuelle Mitteilung nicht.

Mehr Komfort im Allradmodell

Der Privilege AWD bringt aktive Luftfederung sowie belüftete Vordersitze mit Massage serienmäßig mit. Der Kofferraum fasst laut Zeekr 539 Liter, die angegebene Anhängelast beträgt bei allen drei Versionen bis zu 2.000 Kilogramm.

Zur Modellpflege gehören neue Stoßfänger, eine veränderte Mittelkonsole und ein Bosch-basiertes Assistenzsystem. Es unterstützt unter anderem Abstandsregelung und automatisches Einparken. Optionales Fernparken verlangt mindestens Digital Key 3.0 und ein kompatibles Apple-iOS-Gerät.

Preislich nahe am Ioniq 5

Der Hyundai Ioniq 5 mit 84-kWh-Batterie, Heckantrieb und CENTRIQ-Ausstattung steht aktuell mit 54.100 Euro zuzüglich Überführung in der deutschen Preisliste. Er leistet 168 kW und hat eine serienmäßige Wärmepumpe. Der ähnlich hohe Einstiegspreis macht ihn zu einem passenden Gegenangebot, die Ausstattung und Batterien sind jedoch nicht identisch.

Bei Mivodo konnten wir am 19. November noch kein passendes Privatleasingangebot für die überarbeitete Version verifizieren. Der gefundene 7X mit 421 PS gehört nicht zum jetzt angekündigten Antriebsstand mit 455 beziehungsweise 680 PS.

Für längere Reisen erscheint innerhalb der Baureihe der Long Range RWD am schlüssigsten: Er kombiniert die höchste angekündigte Reichweite mit dem günstigeren Preis gegenüber dem Allradmodell. Wer Luftfederung und Sitzkomfort priorisiert, bekommt beim Privilege konkrete Extras. Ob die kurzen Ladeziele im Alltag erreichbar sind, müssen unabhängige Tests erst zeigen.

Quellen