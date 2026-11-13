JLR kündigt für 2027 ein neues elektrisches Defender-Modell auf der EMA-Plattform an. Preise und ein konkreter Deutschlandstart stehen noch aus.

JLR plant den Start eines neuen elektrischen Defender-Modells für 2027. Das bestätigt der Hersteller in seiner Mitteilung vom 13. November. Gebaut werden soll das Fahrzeug im britischen Halewood auf der EMA-Plattform, gemeinsam mit dem Range Rover GT. Für Deutschland nennt JLR bislang weder einen Bestelltermin noch Preise.

Ein zusätzliches Modell in der Defender-Familie

Das Projekt selbst ist bereits länger bekannt. Am 17. Juni 2026 hatte JLR einen neuen Defender als zweites Fahrzeug auf EMA nach einem Range-Rover-Modell angekündigt. Die neue Mitteilung ergänzt nun das Startjahr. Sie bestätigt keine elektrische Variante eines heutigen Defender 90, 110 oder 130 und nennt noch keinen endgültigen Modellnamen.

EMA steht für Electrified Modular Architecture. JLR sieht auf dieser Plattform künftig auch Vollhybride vor. Die jetzt datierte Ankündigung betrifft ausdrücklich das elektrische Defender-Modell.

Technik und deutsche Bestellkonditionen bleiben offen

Batteriekapazität, WLTP-Reichweite, Ladeleistung und Anhängelast fehlen in der Ankündigung. Auch ein genauer Monat oder ein deutscher Auslieferungsbeginn sind nicht genannt. 2027 ist damit ein angekündigter Modellstart, noch kein zugesagter Liefertermin für deutsche Kunden.

Ein passendes Neuwagen-Leasingangebot für den angekündigten Elektro-Defender war bei Mivodo am 14. November 2026 noch nicht verfügbar. Die eingeblendeten Land-Rover-Angebote betreffen andere Modelle oder Antriebe.

Interessant für Elektro-SUV-Käufer mit Zeit

Für Käufer, die den Elektro-Defender auch als Zugfahrzeug nutzen möchten, zählen vor allem Anhängelast, Reichweite unter Last und Ladetempo. Ohne diese Werte und einen deutschen Preis reicht die Jahresankündigung für eine Kaufentscheidung noch nicht aus.

Quellen

JLR: Quartalsmeldung und Startankündigung vom 13. November 2026. JLR: Produktstrategie vom 17. Juni 2026. Leasingverfügbarkeit: Mivodo, geprüft am 14. November 2026. Titelbild: Halewood Robots, Archiv 2024, Jaguar Land Rover Automotive PLC. Offizielle Pressemappe, JLR-Bildlizenz.