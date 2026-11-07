Der Yangwang Altior kombiniert vier Elektromotoren mit einem luxuriösen Viersitzer-Innenraum. Ein Verkauf in Deutschland ist bisher nicht angekündigt.

BYDs Luxusmarke Yangwang hat am 7. November in Abu Dhabi den Altior vorgestellt. Die 5,60 Meter lange Elektrolimousine setzt auf vier einzeln gesteuerte Motoren und nur vier Sitzplätze. Damit rückt der Komfort im Fond in den Mittelpunkt. Für Deutschland nennt BYD bislang weder einen Preis noch einen Verkaufsstart.

Viel Platz für zwei Passagiere im Fond

Ein Radstand von 3,50 Metern und gegenläufig öffnende Türen prägen das Konzept. Hinten sitzen zwei Personen auf Liegesitzen mit Massage und Beinauflagen. Ein elektrisch ausfahrbarer 21,4-Zoll-Bildschirm im Dach ergänzt den Komfort. Der Kofferraum fasst laut Hersteller 532 Liter.

Über 1.000 Kilometer CLTC, noch keine belastbaren Ladedaten

Die e⁴-Plattform regelt mit den vier Motoren das Drehmoment an jedem Rad einzeln. Eine Blade-Batterie der zweiten Generation soll mehr als 1.000 Kilometer nach dem chinesischen CLTC-Verfahren ermöglichen. Diese Herstellerangabe ist weder ein WLTP-Wert noch eine gemessene Alltagsreichweite.

BYD nennt außerdem seine FLASH-Charging-Technik. Batteriekapazität, konkrete Ladeleistung und Ladezeit fehlen in der Ankündigung ebenso wie die Gesamtleistung des Antriebs. Für eine Bewertung als Langstreckenauto sind gerade diese Daten entscheidend.

Deutschland bleibt offen

Auch die deutsche Pressemitteilung bestätigt noch keinen hiesigen Marktstart. Nach Herstellerangaben wird der Altior noch nicht zum Verkauf angeboten. Bei Mivodo ließ sich am 8. November 2026 unter Altior, Dingyao oder Yangwang kein passendes Neuwagen-Leasingangebot für Privatkunden finden.

Für den Chauffeurbetrieb bietet der Altior mit zwei einzeln ausgestatteten Fondsitzen ein schlüssiges Konzept. Seine Größe erschwert allerdings den Stadtalltag. Ob er eine überzeugende Kaufalternative wird, bleibt ohne WLTP-Verbrauch, Ladedaten und deutschen Preis offen.

Quellen

BYD Deutschland: Weltpremiere des Yangwang Altior, 7. November 2026 · Offizielle deutsche Pressemappe mit technischen Angaben