XPeng kündigt den neuen P7 für das zweite Quartal 2027 in Europa an. Technische Daten, Ausstattungen und Preise der Europa-Version folgen Anfang 2027.

Für den neuen P7 kündigt XPeng das Europadebüt im zweiten Quartal 2027 an. Diesen Zeitraum nennt der Hersteller in einer ergänzenden Mitteilung vom 27. November. Europa wird der erste Markt außerhalb Chinas für die elektrische Sportlimousine.

Europäische Version mit eigenen Daten

Die China-Ausführung war bereits auf der IAA Mobility 2025 zu sehen. Neu ist jetzt die konkrete Europa-Ankündigung. XPeng bestätigt abweichende technische Daten und Ausstattungen. Details, Varianten und Preise sollen Anfang 2027 folgen.

Ein deutscher Bestell- und Auslieferungstermin sowie ein Bruttopreis fehlen noch. Auch europäische Batteriegrößen, WLTP-Reichweiten sowie AC- und DC-Ladedaten nennt die Mitteilung nicht. Die Europa-Version steht laut Hersteller noch nicht zum Verkauf.

BMW i4 liefert einen ersten Preismaßstab

Eine bereits erhältliche Alternative ist der BMW i4 eDrive35. Laut deutscher Preisliste von November 2026 kostet er 58.200 Euro inklusive Mehrwertsteuer ab Werk, zuzüglich Überführung. Seine WLTP-Reichweite liegt je nach Konfiguration bei 425 bis 514 Kilometern.

Leasing: P7+ ist ein anderes Modell

Bei der Mivodo-Prüfung am 27. November 2026 ließ sich kein passendes Neuwagen-Privatleasing für den angekündigten neuen P7 bestätigen. Die gefundenen P7-Treffer betreffen den P7+. Dessen Raten gehören nicht zu diesem Modell.

Wer 2027 zwischen P7 und i4 entscheiden möchte, muss für einen belastbaren Preis- und Reichweitenvergleich die angekündigten Europa-Daten abwarten.

Quellen