Model Y und MG4 fallen bei der ersten HU häufig durch. Mazda MX-30 und weitere Elektroautos schneiden deutlich besser ab. Der TÜV-Report zeigt konkrete Schwachstellen bei Gebrauchten.

Bei den zwei bis drei Jahre alten Tesla Model Y stellte die Hauptuntersuchung in 18,5 Prozent der Fälle erhebliche oder gefährliche Mängel fest. Beim MG4 waren es 16,0 Prozent, beim Mazda MX-30 dagegen 3,0 Prozent. Das zeigt der am 18. November 2026 vorgestellte TÜV-Report 2027.

Vier Elektroautos unter den besten zehn

Der MX-30, Audi Q8 e-tron, MINI Cooper SE und Mercedes EQA stehen unter den zehn bestplatzierten Modellen ihrer Altersklasse. Am Tabellenende folgen Tesla Model 3, MG4 und Model Y auf den Plätzen 107 bis 109. Die durchschnittliche Mängelquote aller Antriebsarten dieser Altersklasse beträgt 6,4 Prozent.

Elektroauto, zwei bis drei Jahre alt Mängelquote Durchschnittliche Laufleistung Mazda MX-30 e-Skyactiv 3,0 % 26.000 km Audi Q8 e-tron 3,2 % 46.000 km MINI Cooper SE 3,3 % 29.000 km Mercedes EQA 3,5 % 37.000 km VW ID.3 6,9 % 36.000 km VW ID.4 und ID.5 zusammen 7,0 % 51.000 km Tesla Model 3 12,5 % 55.000 km MG4 16,0 % 37.000 km Tesla Model Y 18,5 % 58.000 km

Auswahl aus den 26 batterieelektrischen Modellen. Die Quote bezeichnet Fahrzeuge mit erheblichen beziehungsweise gefährlichen Mängeln, nicht die Anzahl einzelner Defekte.

Beim MG4 fallen besonders die Bremsscheiben auf

Bei 10,3 Prozent der geprüften MG4 beanstandeten die Prüfer die Bremsscheiben. Im Durchschnitt dieser Altersklasse waren es 1,0 Prozent. Die Achsaufhängungen wurden beim MG4 mit 2,7 Prozent gegenüber 0,5 Prozent ebenfalls häufiger bemängelt. Beim Model Y nennt der TÜV-Verband vor allem auffällige Achsaufhängungen. An den Bremsscheiben wurden bei 3,4 Prozent der Fahrzeuge Mängel festgestellt.

Die hohe MG4-Quote tritt bei einer deutlich geringeren Laufleistung als beim Model Y auf. Wegen der unterschiedlichen Nutzung erlaubt die Rangliste keinen reinen Konstruktionsvergleich. Sie trennt die Einflüsse von Haltbarkeit, Wartung und Fahrprofil nicht voneinander.

Auch fünfjährige E-Autos können gut abschneiden

Bei den vier bis fünf Jahre alten Fahrzeugen hebt TÜV SÜD unter anderem den Peugeot e-2008 mit 5,5 Prozent Mängelquote bei durchschnittlich 42.000 Kilometern hervor. Der Renault Twingo Z.E. erreicht 5,7 Prozent bei 34.000 Kilometern, der Fiat 500e 6,7 Prozent bei 43.000 Kilometern. Alle drei liegen unter dem Altersklassendurchschnitt von 10,2 Prozent.

Eine niedrige Gesamtquote schließt einzelne Schwachstellen allerdings nicht aus. Beim fünfjährigen e-2008 wurden beispielsweise bei 2,2 Prozent der Fahrzeuge Mängel am Abblendlicht festgestellt. Solche Modellbefunde helfen, bei einer Gebrauchtwagenprüfung gezielt nachzusehen.

Was der Report über den Akku aussagt

Die verbliebene Batteriekapazität lässt sich aus der Mängelquote nicht ablesen. Die Hochvoltbatterie wird bei der HU nach Angaben des TÜV-Verbands im Wesentlichen visuell geprüft. Für die Restkapazität ist ein gesonderter, nachvollziehbarer State-of-Health-Bericht nötig.

Grundlage sind rund 9,7 Millionen Hauptuntersuchungen aller Antriebsarten von Juli 2025 bis Juni 2026 an TÜV-Prüfstellen. Herausgeber ist der TÜV-Verband, der den Report gemeinsam mit Auto Bild erstellt. Er umfasst 200 Fahrzeugtypen, darunter 26 reine Elektroautos. Fallzahlen je Modell fehlen in den öffentlichen Presseunterlagen. Die Ergebnisse betreffen die geprüften Gebrauchtwagenjahrgänge, nicht automatisch heutige Modellpflegen.

Unsere Einordnung: Bei einem gebrauchten MG4 sollten die Bremsscheiben gezielt geprüft werden, beim Model Y zusätzlich die Achsaufhängungen. Ein niedriger Kilometerstand allein ist beim MG4 kein überzeugendes Gegenargument. Entscheidend sind der dokumentierte Zustand dieser Bauteile und ein gesonderter Nachweis zur Batterie.

Quellen