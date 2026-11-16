Tesla will das Cybercab ab 2029 in Grünheide bauen und rund drei Milliarden Euro investieren. Ein deutscher Verkaufsstart ist damit noch nicht angekündigt.

Tesla will das Cybercab ab 2029 in Grünheide produzieren. Werksleiter André Thierig kündigt dafür ein neues Produktionsgebäude an. Die Standortentscheidung gibt dem zweisitzigen Robotaxi eine Fertigungsperspektive in Deutschland. Einen deutschen Verkaufs- oder Einsatzstart nennt Tesla damit noch nicht.

Thierig veröffentlichte die Ankündigung am 16. November 2026 auf LinkedIn. In einem ersten Schritt will Tesla rund drei Milliarden Euro in das neue Produktionsgebäude investieren.

Bis zu eine Million Cybercabs pro Jahr geplant

Thierig stellt für die Cybercab-Produktion in Grünheide perspektivisch bis zu eine Million Fahrzeuge pro Jahr in Aussicht. Wann Tesla dieses Volumen erreichen will und wie viele Autos im Anlaufjahr 2029 entstehen sollen, bleibt offen. Die Million ist ein Produktionsziel, keine bereits verfügbare Kapazität.

Das Cybercab wäre eine weitere Fahrzeugbaureihe am Standort. Im Bericht zum dritten Quartal 2026 führt Tesla für Berlin das Model Y als produziertes Modell auf. Die Cybercab-Produktion weist der Konzern für Texas aus.

Zwei Sitzplätze und kein Lenkrad

Tesla beschreibt das Cybercab als goldfarbenen Zweisitzer mit nach oben öffnenden Türen, großem Touchscreen und ohne Lenkrad. Das Elektroauto ist für den fahrerlosen Robotaxi-Betrieb ausgelegt. Klimatisierung und Medien lassen sich laut Hersteller über den Bildschirm oder die Robotaxi-App bedienen.

Laut Teslas aktueller Supportseite sind Cybercab-Fahrten in begrenzten Gebieten von Austin im US-Bundesstaat Texas verfügbar. Der Quartalsbericht nennt den 3. September 2026 als Beginn dieser Fahrten. Ein deutscher Einsatztermin folgt daraus nicht.

Deutsche Preise und Einsatzgebiete bleiben offen

Die englischsprachige Cybercab-FAQ bietet Interessenten für einzelne Fahrzeuge oder Flotten bereits eine Kontaktaufnahme an, ausdrücklich für gewerbliche Zwecke. Ein deutsches Bestellangebot ergibt sich daraus nicht. Die Grünheide-Ankündigung nennt weder deutsche Preise und Auslieferungstermine noch Batteriegröße, WLTP-Reichweite oder Ladezeiten.

Die Mivodo-Suche nach Cybercab und Robotaxi ergab am 18. November 2026 kein passendes Privatleasingangebot für einen Neuwagen.

Für Flottenbetreiber ist vor allem die geplante Fertigung eines speziell für fahrerlose Fahrten entwickelten Modells in Deutschland interessant. Seine zwei Sitzplätze begrenzen allerdings die Einsatzmöglichkeiten für Gruppen und Familien. Für eine wirtschaftliche Bewertung fehlen konkrete deutsche Kauf- und Betriebskonditionen sowie Angaben zu zulässigen Einsatzgebieten. Der Produktionsplan allein beantwortet diese Fragen nicht.

Quellen