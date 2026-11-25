Der neue Suzuki Ignis wird zum elektrischen Viersitzer mit 26-kWh-Batterie. Europa folgt ab Sommer 2027, doch Preis und Reichweite sind noch offen.

Suzuki stellt den Ignis als elektrischen Viersitzer vor. Das 3,57 Meter kurze Stadtauto soll ab Sommer 2027 schrittweise in Europa starten.

Kleine Stellfläche, vier Sitzplätze

Der Ignis ist 1,565 Meter breit und 1,635 Meter hoch, sein Radstand beträgt 2,46 Meter. Suzuki nennt einen Wendekreis von neun Metern. Das schmale Format dürfte das Rangieren in engen Straßen erleichtern.

26 kWh und 91 PS, Reichweite noch offen

Den Frontantrieb übernimmt ein Elektromotor mit 67 kW (91 PS) und 133 Nm. Die LFP-Batterie hat 26 kWh, netto oder brutto bleibt offen. Der Ignis nutzt die Elektroplattform HEARTECT-e.

WLTP-Reichweite, Ladeleistung und Ladezeiten fehlen noch. Ebenso offen sind deutsche Preise, Ausstattungslinien und Bestelltermin. Die europäischen technischen Angaben stehen unter Homologationsvorbehalt.

Hyundai Inster als greifbarer Vergleich

Der Hyundai Inster misst laut aktueller deutscher Preisliste 3,825 Meter. Der Ignis ist damit 25,5 Zentimeter kürzer. Für den Inster Select mit 42-kWh-Batterie und 97 PS nennt Hyundai eine unverbindliche Preisempfehlung von 24.650 Euro inklusive Mehrwertsteuer, zuzüglich Überführung. Hyundai nennt bis zu 327 Kilometer WLTP und serienmäßig 11 kW AC. Preis und Daten wurden am 25. November 2026 geprüft.

Leasing und Einordnung

Bei Mivodo war am 25. November 2026 kein passendes Privatleasing für den neuen elektrischen Ignis nachweisbar.

Für Stadtpendler und Haushalte mit knappem Stellplatz ist das kleine Format interessant. Wer regelmäßig längere Etappen fährt, braucht vor einer Entscheidung belastbare Reichweiten- und Ladeangaben. Ob der Ignis auch beim Kaufpreis überzeugt, bleibt offen.

Quellen

Suzuki Deutschland: Weltpremiere vom 25. November 2026 · Suzuki: europäische technische Angaben, PDF · Hyundai: aktuelle deutsche Inster-Preisliste und technische Daten · Hyundai: Inster-Modellseite und Preisbasis