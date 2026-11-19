BYD ergänzt den elektrischen Seal U um Google-Dienste und Sitzheizung im Fond. Das Modelljahr 2027 ist bestellbar, Reichweite und Ladetechnik bleiben gleich.

Der elektrische BYD Seal U bekommt zum Modelljahr 2027 integrierte Google-Dienste und beheizbare äußere Rücksitze. Das SUV ist laut BYD seit dem 19. November in Deutschland bestellbar. Auslieferungen sollen im ersten Quartal 2027 beginnen. An Batterie, Reichweite und Ladeleistung ändert sich nichts.

Google Maps direkt im Auto

Google Maps, Google Assistant und Play Store laufen in Comfort und Design direkt im Fahrzeug. Eine Nachrüstung für Bestandsfahrzeuge kündigt BYD nicht an.

Der Comfort behält seinen 12,8-Zoll-Touchscreen und erhält ein neu abgestimmtes Soundsystem. Beim Design bleibt es beim 15,6-Zoll-Display. Die neue Sitzheizung auf den äußeren Fondsitzen gehört zu beiden Varianten.

Zwei Akkus, weiterhin höchstens 500 Kilometer WLTP

Beide Versionen fahren mit 160 kW und Frontantrieb. Die größere Batterie des Design bringt 80 Kilometer mehr Normreichweite. Die wichtigsten technischen Werte entsprechen dem bisherigen Modell:

Herstellerangabe Comfort Design LFP-Batterie 71,8 kWh 87 kWh WLTP-Reichweite kombiniert 420 km 500 km AC-Ladeleistung maximal 11 kW 11 kW DC-Ladeleistung maximal 115 kW 140 kW DC-Laden von 30 auf 80 Prozent 27 Minuten 28 Minuten

BYD unterscheidet bei den Batteriekapazitäten in dieser Mitteilung nicht zwischen brutto und netto. Die Ladezeiten sind Herstellerangaben, die Reichweiten WLTP-Werte. Eine Wärmepumpe ist serienmäßig. Den Kofferraum gibt BYD mit 505 Litern an.

Deutscher Preis noch offen

Einen deutschen Bruttopreis für das Modelljahr 2027 nennt BYD in der Ankündigung nicht. Auch bei Mivodo ließ sich am 21. November 2026 kein passendes Neuwagen-Leasingangebot für den elektrischen Seal U verifizieren.

Mehr Komfort, aber keine kürzeren Ladestopps

Für Familien verbessert die Sitzheizung den Komfort auf der Rückbank. Wer meist zu Hause lädt und Google-Dienste im Auto nutzen möchte, bekommt damit einen konkreten Grund, beim Händler nach dem neuen Modelljahr zu fragen.

Für häufige Langstrecken bleibt die Ladetechnik der schwächere Punkt. Hyundai nennt beim Ioniq 5 18 Minuten von 10 auf 80 Prozent an geeigneten Schnellladern. BYD benötigt schon für das kleinere Fenster von 30 auf 80 Prozent 27 beziehungsweise 28 Minuten. Das sind Herstellerwerte unter passenden Bedingungen, keine direkte Vergleichsmessung. Ob der Seal U diesen Nachteil über seinen Preis ausgleichen kann, lässt sich ohne bestätigte deutsche Konditionen noch nicht beurteilen.

Quellen

BYD: Modelljahr 2027, Abschnitt Seal U EV, 19. November 2026 · BYD: bisheriges deutsches Seal-U-Datenblatt zum technischen Vergleich · Hyundai: Ioniq 5 und Ladebedingungen, abgerufen am 21. November 2026