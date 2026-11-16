Kia ergänzt das PV5-Fahrgestell um einen größeren Akku und optionales 22-kW-Laden. Für Betriebe bleiben Aufbaugewicht und Einsatzprofil entscheidend.

Das Kia PV5 Chassis Cab ist seit dem 16. November auch mit 71,2-kWh-Akku und 120 kW Frontantrieb bestellbar. Das Fahrgestell mit Fahrerhaus kostet in der Ausstattung Plus 43.090 Euro brutto (UVP), zuzüglich Überführung und individuellem Aufbau. Auslieferungen sollen im Februar 2027 beginnen.

4.000 Euro mehr für den größeren Akku

Gegenüber dem gleich ausgestatteten Plus mit 51,5 kWh kostet der große Akku 4.000 Euro mehr.

Optional erhält Plus einen 22-kW-AC-Lader. Kia nennt für den großen Akku 3 Stunden 35 Minuten von 10 auf 100 Prozent. Beide Batterien sollen per DC in rund 30 Minuten von 10 auf 80 Prozent laden. Den Aufpreis des AC-Laders nennt die neue Mitteilung nicht.

Neu serienmäßig ist außerdem eine Rückfahrkamera.

Aufbaugewicht begrenzt die verbleibende Zuladung

Mit großem Akku und der als Zubehör angebotenen Anhängerkupplung sind bis zu 1,5 Tonnen gebremste Anhängelast möglich. Die maximale Zuladung beträgt ausstattungsabhängig 900 kg einschließlich Aufbau, beim kleinen Akku 1.005 kg. Verbrauch und Reichweite hängen vom fertigen Aufbau ab. Einen allgemeingültigen WLTP-Wert für das Fahrgestell nennt Kia deshalb nicht.

Die Mivodo-Suche vom 18. November 2026 ergab kein passendes Chassis-Cab-Leasingangebot für neue Elektrofahrzeuge, weder privat noch gewerblich.

Einordnung: Einsatzprofil vor Akkugröße

Für Handwerks- und Servicebetriebe macht der größere Akku das Fahrgestell vor allem dann interessant, wenn längere Tagesrouten oder Anhängerbetrieb geplant sind. Die Ladeoption kann bei passenden Standzeiten an einem 22-kW-Anschluss nützlich sein.

Bei schweren Koffer- oder Kipperaufbauten zählt dagegen die tatsächlich verbleibende Nutzlast. Vor der Bestellung sollte das Angebot des Aufbauherstellers deshalb fertiges Fahrzeuggewicht, Reichweite und Gesamtpreis ausweisen. Ein fertiger Transporter lässt sich mit dem reinen Fahrgestellpreis nicht sinnvoll vergleichen.

Quellen

Kia Deutschland: Modelljahr 2027 des PV5 Chassis Cab vom 16. November 2026. Preise und Angebotssuche geprüft am 18. November 2026.