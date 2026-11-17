Den Kia EV3 Air mit 58,3-kWh-Akku findest du bei Mivodo für 335 Euro monatlich. Die ausgewählte Privatleasing-Konfiguration läuft 48 Monate mit 5.000 Kilometern im Jahr und ohne Sonderzahlung. Alle genannten Preise enthalten Mehrwertsteuer.

Die Kosten inklusive Überführung und Zulassung

Zu den 48 Monatsraten kommen 1.395 Euro Überführung und 150 Euro verpflichtende Zulassung. Zusammen sind das 17.625 Euro über vier Jahre. Auf die Laufzeit verteilt zahlst du damit 367,19 Euro monatlich.

Die Rechnung lautet 48 × 335 Euro plus 1.395 Euro plus 150 Euro. Eine staatliche Förderung ist nicht eingerechnet. Strom, Versicherung, Wartung und sonstige Betriebskosten kommen hinzu. Für den Leasingvertrag ist eine ausreichende Bonität erforderlich.

Was du beim EV3 Air bekommst

Der neue elektrische SUV hat Frontantrieb und 150 kW beziehungsweise 204 PS. Für die 58,3-kWh-Version mit 17-Zoll-Rädern nennt Kia 436 Kilometer WLTP-Reichweite und 14,9 kWh Verbrauch pro 100 Kilometer. Die offiziellen kombinierten CO₂-Emissionen betragen null Gramm pro Kilometer, die CO₂-Klasse ist A.

Zur Air-Ausstattung gehören unter anderem LED-Scheinwerfer, Rückfahrkamera, Navigation und Zweizonen-Klimaautomatik. Diese Merkmale nennt auch das Inserat. Die konkrete bestellte Ausstattung solltest du vor Abschluss im Vertrag abgleichen.

Mivodo nennt etwa 21 Wochen Lieferzeit, das Inserat April 2027. Der EV3 ist damit nicht sofort verfügbar. Lass dir den voraussichtlichen Liefertermin im konkreten Angebot bestätigen.

Für wen sich die Konditionen eignen

Mit 5.000 Kilometern pro Jahr passt diese Konfiguration vor allem zu Wenigfahrern. Über vier Jahre sind das insgesamt nur 20.000 Kilometer. Mehrkilometerpreise sind in der geprüften Anzeige nicht beziffert. Wenn du mehr fährst, lass dir vor Abschluss eine passende Kilometerleistung und die Abrechnung zusätzlicher Kilometer nennen.

Unser Urteil: Der EV3 Air ist hier eine Option für Wenigfahrer mit eigener Lademöglichkeit, die bis zum Frühjahr warten können. Entscheidend sind die effektiven 367,19 Euro und die vierjährige Bindung. Für längere Pendelstrecken ist dieses Kilometerpaket zu knapp.

Kia-EV3-Angebot bei Mivodo ansehen

Geprüft am 17. November 2026. Quellen: Mivodo und offizielle Kia-EV3-Preisliste. Das Titelbild ist eine KI-generierte Fahrzeugdarstellung und kein Foto des konkret angebotenen Fahrzeugs.