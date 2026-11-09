Der Kia PV5 Crew lässt sich vom Fünf- zum Zweisitzer umbauen. Er ist ab 42.090 Euro bestellbar, die Auslieferung soll im Dezember beginnen.

Kia hat am 9. November den deutschen Bestellstart des PV5 Crew angekündigt. Der variable Elektrotransporter kostet als Essential 42.090 Euro brutto beziehungsweise 35.369,75 Euro netto, jeweils zuzüglich Überführung. Die Auslieferung soll im Dezember beginnen.

Die Rückbank macht Platz für Werkzeug

Der 4,70 Meter lange Crew verbindet fünf Sitzplätze mit einem abgetrennten Laderaum. Über ein werkzeugfreies Hebelsystem wird daraus ein Zweisitzer. Das Ladevolumen wächst laut Bestellstart-Mitteilung von 2,44 auf 3,73 Kubikmeter.

Herstellerabbildung: Laderaum mit nach vorn verschobener Rückbank. Foto: Kia

Die Zuladung liegt je nach Ausstattung bei 590 bis 625 Kilogramm. Die Anhängelast ist auf 750 Kilogramm begrenzt, auch mit gebremstem Anhänger.

283 Kilometer laut Kia, 22-kW-Lader gegen Aufpreis

Angaben aus Kias Bestellstart-Mitteilung und Modellseite. Eine maximale DC-Ladeleistung nennt Kia dort nicht. Antrieb und Laden Kia PV5 Crew Antrieb Frontantrieb, 89 kW Batterie 51,5 kWh, brutto/netto nicht ausgewiesen Reichweite bis zu 283 km WLTP laut Kia, Modellseite noch vorläufig AC serienmäßig 11 kW AC optional 22 kW, nur für Plus DC 10 bis 80 Prozent rund 30 Minuten

Die Modellseite nennt 283 Kilometer noch vorbehaltlich Homologation. Die Mitteilung vom 9. November führt sie bereits als WLTP-Reichweite auf.

Plus kostet 42.705 Euro brutto, 615 Euro mehr als Essential. Die Ausstattung ergänzt unter anderem eine 230-Volt-Steckdose im Laderaum, Sitz- und Lenkradheizung. Der 22-kW-AC-Lader und die Wärmepumpe bleiben Optionen.

Leasingangebot mit längerer Lieferfrist

Am 13. November 2026 ist der Crew Essential bei Mivodo über Allane für 514,63 Euro brutto monatlich im Privatleasing gelistet. Die Kondition gilt für 48 Monate und 10.000 Kilometer pro Jahr. Keine Sonderzahlung, 1.367,31 Euro Überführung und sonstige Pflichtkosten mit null ausgewiesen ergeben insgesamt 26.069,55 Euro beziehungsweise 543,12 Euro effektiv pro Monat.

Eine Förder-, Loyalitäts- oder Mitgliedschaftsbedingung ist nicht ausgewiesen. Das konkrete Angebot nennt 20 Wochen Lieferzeit, reicht also über Kias allgemeinen Auslieferungsstart im Dezember hinaus. Die folgende Karte lädt Live-Daten und kann später andere Konditionen zeigen.

Kangoo als direkter Gegenspieler

Der Renault Kangoo Rapid E-Tech als Doppelkabine L2 mit 22 kW AC und 80 kW DC kostet laut aktueller Preisliste 44.315,60 Euro brutto zuzüglich Überführung. Er bietet ebenfalls fünf Sitze und eine hochklappbare Rückbank. Sein Ladevolumen reicht von zwei bis drei Kubikmetern, die WLTP-Reichweite beträgt 269 Kilometer. Die günstigere AC11-Ausführung für 42.530,60 Euro hat kein DC-Laden.

Der Kia Essential kostet 2.225,60 Euro weniger als der DC-fähige Kangoo und bietet mehr Laderaum bei kürzerer Karosserie. Der Renault bringt dafür den 22-kW-AC-Lader mit. Für Handwerksbetriebe mit wechselndem Personen- und Materialtransport ist der Kia damit interessant. Schwere Anhänger und Maschinen stoßen an seine Gewichtsgrenzen. Der Plus-Aufpreis wirkt vor allem dann sinnvoll, wenn die Steckdose regelmäßig gebraucht wird.

Quellen