Kia hat am 9. November den deutschen Bestellstart des PV5 Crew angekündigt. Der variable Elektrotransporter kostet als Essential 42.090 Euro brutto beziehungsweise 35.369,75 Euro netto, jeweils zuzüglich Überführung. Die Auslieferung soll im Dezember beginnen.

Die Rückbank macht Platz für Werkzeug

Der 4,70 Meter lange Crew verbindet fünf Sitzplätze mit einem abgetrennten Laderaum. Über ein werkzeugfreies Hebelsystem wird daraus ein Zweisitzer. Das Ladevolumen wächst laut Bestellstart-Mitteilung von 2,44 auf 3,73 Kubikmeter.

Kia PV5 Crew mit hochgeklappter und nach vorn verschobener Rückbank
Herstellerabbildung: Laderaum mit nach vorn verschobener Rückbank. Foto: Kia

Die Zuladung liegt je nach Ausstattung bei 590 bis 625 Kilogramm. Die Anhängelast ist auf 750 Kilogramm begrenzt, auch mit gebremstem Anhänger.

283 Kilometer laut Kia, 22-kW-Lader gegen Aufpreis

Angaben aus Kias Bestellstart-Mitteilung und Modellseite. Eine maximale DC-Ladeleistung nennt Kia dort nicht.
Antrieb und LadenKia PV5 Crew
AntriebFrontantrieb, 89 kW
Batterie51,5 kWh, brutto/netto nicht ausgewiesen
Reichweitebis zu 283 km WLTP laut Kia, Modellseite noch vorläufig
AC serienmäßig11 kW
AC optional22 kW, nur für Plus
DC 10 bis 80 Prozentrund 30 Minuten

Die Modellseite nennt 283 Kilometer noch vorbehaltlich Homologation. Die Mitteilung vom 9. November führt sie bereits als WLTP-Reichweite auf.

Plus kostet 42.705 Euro brutto, 615 Euro mehr als Essential. Die Ausstattung ergänzt unter anderem eine 230-Volt-Steckdose im Laderaum, Sitz- und Lenkradheizung. Der 22-kW-AC-Lader und die Wärmepumpe bleiben Optionen.

Leasingangebot mit längerer Lieferfrist

Am 13. November 2026 ist der Crew Essential bei Mivodo über Allane für 514,63 Euro brutto monatlich im Privatleasing gelistet. Die Kondition gilt für 48 Monate und 10.000 Kilometer pro Jahr. Keine Sonderzahlung, 1.367,31 Euro Überführung und sonstige Pflichtkosten mit null ausgewiesen ergeben insgesamt 26.069,55 Euro beziehungsweise 543,12 Euro effektiv pro Monat.

Eine Förder-, Loyalitäts- oder Mitgliedschaftsbedingung ist nicht ausgewiesen. Das konkrete Angebot nennt 20 Wochen Lieferzeit, reicht also über Kias allgemeinen Auslieferungsstart im Dezember hinaus. Die folgende Karte lädt Live-Daten und kann später andere Konditionen zeigen.

Angebot aktivE-Auto-Prämie möglichPreis geprüft · zuletzt geändert 07.10.2026
Kia PV5 Cargo ESSENTIAL 51,5 kWh Essential Crew Van

Leasing · Kia PV5

Kia PV5 Cargo ESSENTIAL 51,5 kWh Essential Crew Van

Anbieter: Allane

514,63 € /Monat

effektiv 543,12 € /Monat

brutto inkl. MwSt. · effektiv = Rate + 1.367 € Einmalkosten ÷ 48 Monate

Laufzeit
48 Monate
Kilometer
10.000 km/Jahr
Anzahlung
keine
Überführung
1.367 €
Leasingfaktor
1,22
Lieferzeit
ca. 20 Wochen
Listenpreis
42.090 €
Leistung
89 kW (122 PS)
Reichweite (WLTP)
283 km

A0 g CO₂/km (komb.) · CO₂-Klasse A

Zum Angebot

Alternativen für den Kia PV5

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330,82 € mtl.inkl. MwSt.

60 Monate · 5.000 km/Jahr

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Kia PV5 2-3-0 ESSENTIAL | Frei Konfigurierbar

Elektro · 122 PS (90 kW) · Neu

339 € mtl.inkl. MwSt.

48 Monate · 5.000 km/Jahr

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Kia PV5 Passenger 51,5 kWh 5-Sitzer Essential

Elektro · 122 PS (90 kW) · Neu

385,67 € mtl.inkl. MwSt.

36 Monate · 5.000 km/Jahr

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Kia PV5

Elektro · 122 PS (90 kW) · Neu

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Elektro · 151 PS (111 kW) · Neu

398,63 € mtl.inkl. MwSt.

48 Monate · 15.000 km/Jahr

Kia PV5 Passenger ESSENTIAL 51,5 kWh Essential 5-SitzerAllane

Kia PV5 Passenger ESSENTIAL 51,5 kWh Essential 5-Sitzer

Elektro · 122 PS (90 kW) · Neu

436,54 € mtl.inkl. MwSt.

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Kia PV5 Cargo ESSENTIAL 43,3 kWh L1H1 EssentialAllane

Kia PV5 Cargo ESSENTIAL 43,3 kWh L1H1 Essential

Elektro · 151 PS (111 kW) · Neu

443,72 € mtl.inkl. MwSt.

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Kia PV5 Passenger PLUS 51,5 kWh Plus 5-Sitzer

Elektro · 122 PS (90 kW) · Neu

450,65 € mtl.inkl. MwSt.

48 Monate · 10.000 km/Jahr

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Kangoo als direkter Gegenspieler

Der Renault Kangoo Rapid E-Tech als Doppelkabine L2 mit 22 kW AC und 80 kW DC kostet laut aktueller Preisliste 44.315,60 Euro brutto zuzüglich Überführung. Er bietet ebenfalls fünf Sitze und eine hochklappbare Rückbank. Sein Ladevolumen reicht von zwei bis drei Kubikmetern, die WLTP-Reichweite beträgt 269 Kilometer. Die günstigere AC11-Ausführung für 42.530,60 Euro hat kein DC-Laden.

Der Kia Essential kostet 2.225,60 Euro weniger als der DC-fähige Kangoo und bietet mehr Laderaum bei kürzerer Karosserie. Der Renault bringt dafür den 22-kW-AC-Lader mit. Für Handwerksbetriebe mit wechselndem Personen- und Materialtransport ist der Kia damit interessant. Schwere Anhänger und Maschinen stoßen an seine Gewichtsgrenzen. Der Plus-Aufpreis wirkt vor allem dann sinnvoll, wenn die Steckdose regelmäßig gebraucht wird.

Quellen