Hongqi führt den EHS4 in Italien ein. Das Elektro-SUV soll 470 Kilometer nach WLTP schaffen. Für Deutschland fehlen noch Preis und Starttermin.

Hongqi hat sein kompaktes Elektro-SUV EHS4 am 16. November in Italien eingeführt. Zum Europastart stellt die Marke 470 Kilometer WLTP-Reichweite in Aussicht. Dieser Wert ist noch nicht endgültig homologiert. Für deutsche Interessenten bleibt außerdem offen, wann und zu welchem Preis das Modell hier angeboten wird.

4,54 Meter Länge und ein zusätzlicher Frunk

Der EHS4 ist ein 4,54 Meter langes SUV mit fünf Sitzen. Hongqi nennt 1,89 Meter Breite, 1,655 Meter Höhe und 2,74 Meter Radstand.

Im globalen Datenblatt stehen 460 Liter Kofferraum ohne Unterbodenfach. Einschließlich dieses Fachs sind es 557 Liter, bei umgeklappter Rückbank maximal 1.704 Liter. Hinzu kommt ein 33-Liter-Frunk, etwa für Ladekabel.

LFP-Akku und 168 kW am Schnelllader

Die italienische Modellseite nennt die folgenden technischen Eckdaten. Ob Hongqi die Batteriekapazität brutto oder nutzbar angibt, bleibt offen.

Technik Herstellerangabe Antrieb Heckantrieb, 160 kW (218 PS) Batterie LFP, 68,7 kWh Reichweite 470 km WLTP als vorläufiger Zielwert AC-Laden Bis 11 kW DC-Laden Bis 168 kW Ladezeit 20 Minuten von 30 auf 80 Prozent als vorläufiger Zielwert

Die 20 Minuten gelten für 30 auf 80 Prozent. Das ist ein kürzeres Ladefenster als die häufig genannten 10 auf 80 Prozent. Eine entsprechend vergleichbare Ladezeit veröffentlicht Hongqi auf der italienischen Seite nicht.

Wärmepumpe laut Datenblatt in beiden Ausstattungen

Hongqi führt global die Varianten T1 und T2. Beide haben laut Datenblatt eine serienmäßige Wärmepumpe, ein 14,6-Zoll-Zentraldisplay, ein separates 8,8-Zoll-Instrumentendisplay sowie Apple CarPlay und Android Auto.

Der T2 ergänzt unter anderem beheizte und belüftete Vordersitze, ein beheiztes Lenkrad, eine elektrische Heckklappe und ein Panoramadach mit Rollo. Welche Ausstattung ein möglicher deutscher EHS4 erhält, ist damit noch nicht festgelegt.

Italienischer Preis, deutscher Marktstart noch offen

Hongqi Italien bewirbt den T1 am 17. November mit 35.900 Euro ohne Inzahlungnahme. Enthalten ist die italienische Mehrwertsteuer, ausgenommen die lokale Zulassungsabgabe IPT. Die ebenfalls beworbenen 32.900 Euro setzen Inzahlungnahme oder Verschrottung eines Gebrauchtwagens voraus. Beide Beträge gelten für Italien.

Für Deutschland hat Importeur AEC bislang den Markteintritt mit den Verbrenner-SUVs HS3 und HS5 angekündigt. Batterieelektrische Modelle und Plug-in-Hybride sollen später folgen. Eine konkrete Zusage zum EHS4, einen deutschen Bestellstart oder einen deutschen Bruttopreis nennt AEC noch nicht.

Die Mivodo-Suche nach dem EHS4 und seinen Batterie- und Leistungsangaben ergab am 17. November 2026 kein passendes Privatleasingangebot für einen elektrischen Neuwagen.

Einordnung: Interessant, aber noch keine deutsche Kaufalternative

Als Vergleich bietet sich der in Deutschland bestellbare Škoda Elroq 60 Essence an. Er kostet laut aktueller Preisliste 37.890 Euro inklusive Mehrwertsteuer ab Importlager, hat 58 kWh nutzbare LFP-Batteriekapazität und erreicht je nach Konfiguration 444 bis 453 Kilometer WLTP. Škoda nennt 26 Minuten für 10 auf 80 Prozent. Ein Ladezeitvorteil des Hongqi lässt sich wegen des unterschiedlichen Messfensters daraus nicht ableiten.

Der EHS4 ist für Familien interessant, die kompakte Außenmaße, zusätzlichen Stauraum vorn und eine Wärmepumpe suchen. Ob er hier gegenüber dem Elroq überzeugt, hängt vom deutschen Gesamtpreis, der endgültigen Reichweite und einem erreichbaren Servicenetz ab. Wer jetzt ein Auto braucht, kann den EHS4 deshalb noch nicht verbindlich einplanen.

Quellen

Hongqi: Ankündigung des Europastarts vom 14. November, Hongqi Italien: Technik, Homologationsvorbehalt und Preisbedingungen, Hongqi: globales EHS4-Datenblatt, AEC: Deutschlandpläne vom 28. Oktober, Reuters: Bericht von der Vorstellung in Venedig, 17. November. Vergleich: Škoda-Preisliste, Stand 15. Oktober 2026, Elroq-Modellseite und Škoda-Technikdaten zum Modelljahr 2027. Quellen und Angebotssuche geprüft am 17. November 2026.