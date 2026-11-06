Der Smart #2 startet in China. In Deutschland kostet die Basis 19.990 Euro vor Überführung, der dreiphasige AC-Lader steckt erst im Pure+.

Smart hat den #2 Premium am 5. November 2026 in China eingeführt. Dort sollen die ersten Kunden ihre Autos in den kommenden Wochen erhalten. Für Europa sind die ersten Auslieferungen im zweiten Quartal 2027 geplant. In der deutschen Modellpalette gibt es den dreiphasigen 11-kW-AC-Lader erst im 1.000 Euro teureren Pure+.

Die Weltpremiere des elektrischen Zweisitzers fand am 12. Oktober in Paris statt. In Deutschland ist er seit dem 13. Oktober verbindlich bestellbar.

19.990 Euro Grundpreis, 990 Euro Überführung

Die deutsche Bestellseite nennt für den Pure 19.990 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Hinzu kommen 990 Euro Überführung, sodass vor Zulassung mindestens 20.980 Euro anfallen. Die drei regulären Ausstattungslinien bleiben vorbestellbar, die limitierte Couture Edition ist bereits ausverkauft.

Deutschland, geprüft am 8. November 2026. Jeweils zuzüglich 990 Euro Überführung und Zulassungskosten. Technische Angaben vorbehaltlich Homologation. Version Grundpreis brutto AC-Lader Wesentliche Ausstattung Pure 19.990 Euro 7,4 kW, einphasig LED-Licht, adaptiver Tempomat Pure+ 20.990 Euro 11 kW, dreiphasig Zusätzlich Fahrersitzheizung Premium 24.490 Euro 11 kW, dreiphasig Zusätzlich Glasdach, beheizbare Kunstledersitze, Sennheiser-Audio

Für 1.000 Euro Aufpreis bringt der Pure+ den dreiphasigen Lader mit. Der Pure nutzt nur eine Phase. Seine technisch möglichen 7,4 kW sind nicht an jedem Anschluss erreichbar.

Kleines Format, Reichweite noch ein Zielwert

Die regulären Varianten sind 2,746 Meter kurz, der Wendekreis beträgt 6,95 Meter. Ein 60-kW-Motor mit 130 Nm treibt die Hinterräder an. Smart nennt eine 35,8-kWh-LFP-Batterie, unterscheidet in der Mitteilung aber nicht zwischen Brutto- und Nettokapazität.

Die angekündigte Reichweite von bis zu 290 Kilometern nach WLTP ist ein vorläufiger Zielwert. Die EU-Homologation läuft noch. Am Schnelllader sollen bis zu 65 kW möglich sein. Für 10 auf 80 Prozent nennt Smart 20 Minuten unter optimalen Bedingungen.

Passende Neuwagen-Leasingangebote für Privatkunden waren bei Mivodo am 8. November 2026 noch nicht verfügbar. Smart kündigt Leasing auf seiner deutschen Bestellseite an, nennt aber noch keine konkreten Konditionen.

Für enge Stellplätze statt zusätzliche Passagiere

Zum gleichen Grundpreis von 19.990 Euro bietet der Renault Twingo Evolution vier statt zwei Sitzplätze und serienmäßig 11 kW AC. Mit rund 3,79 Metern beansprucht er allerdings deutlich mehr Stellfläche. Beide Grundpreise verstehen sich vor Überführung.

Der Smart ist damit besonders für ein oder zwei Personen interessant, die ein möglichst kurzes Auto suchen. Wer häufiger weitere Mitfahrer mitnimmt, bekommt beim Twingo zum gleichen Einstiegspreis mehr Nutzwert. Wer regelmäßig an dreiphasigen AC-Anschlüssen lädt und kurze Standzeiten braucht, sollte den Pure+ mit 11-kW-Lader wählen. Der Premium ergänzt vor allem Komfort.

Quellen

Smart: China-Start, 6. November 2026 · Weltpremiere und technische Daten, 12. Oktober · Deutsche Preise und Bestellstart, 12. Oktober · Europäischer Lieferplan, 30. Oktober · Aktuelle deutsche Smart-Bestellseite · Renault Twingo: deutscher Konfigurator. Preis- und Angebotsprüfung: 8. November 2026.