Der Smart #1 zeigt, wie erwachsen die Marke inzwischen geworden ist: Statt City-Zwerg gibt es hier ein modernes Elektro-SUV mit 272 PS, Automatik und einem Listenpreis von 36.990 €. Damit ist der #1 vor allem für alle interessant, die im Alltag elektrisch, komfortabel und mit etwas mehr Platz unterwegs sein wollen. Zum Angebot passt das gut, denn der Wagen bringt bereits ab Werk eine solide Ausstattung mit, darunter Klimaanlage, Apple CarPlay / Android Auto, Bluetooth, Regensensor, Lederausstattung und DAB-Radio. Auch beim Verbrauch liest sich das ordentlich: angegeben sind 18,1 kWh/100 km, die Effizienzklasse ist A.

Details im Überblick:

Auto-Abo-Rate: 344,00 € brutto pro Monat

Laufzeit: 11 Monate

Fahrleistung: 12.000 KM/Jahr

Einmalkosten: 0,00 € Überführung, 0,00 € Startgebühr

Überführung, Startgebühr Leistungen inklusive: Versicherung, Service & Verschleiß, Steuer & GEZ, Garantie, passende Bereifung und Zulassung

Angebot für: Privat- und Gewerbekunden

Besonders spannend ist hier das Rundum-sorglos-Paket. Da weder eine Startgebühr noch Überführungskosten anfallen, bleibt die effektive Monatsrate bei 344,00 €. Für ein Elektro-SUV im Auto-Abo ist das ein ziemlich transparenter Einstieg, zumal viele sonst übliche Nebenkosten bereits enthalten sind. Auch deshalb eignet sich das Angebot gut für alle, die E-Mobilität ohne langfristige Verpflichtung ausprobieren möchten.

Fahrdynamisch passt der Smart #1 ebenfalls ins Bild: Die 200 kW sorgen für einen kräftigen Antritt, wie man ihn von einem Elektroauto erwartet. Gerade im Stadtverkehr und auf kurzen Autobahnetappen dürfte sich das angenehm souverän anfühlen. Durch die Automatik fährt sich der Smart unkompliziert, während das SUV-Format den praktischen Nutzwert im Alltag erhöht. Wer ein kompaktes, aber nicht zu kleines E-Auto sucht, landet hier in einer sehr gefragten Fahrzeugklasse.

Wenn dir die 12.000 Kilometer pro Jahr nicht reichen, kannst du die Fahrleistung gegen Aufpreis anheben. Bei gleicher Laufzeit von 11 Monaten kostet das Paket mit 15.000 KM/Jahr 364,00 € brutto monatlich, für 18.000 KM/Jahr 384,00 €. Alternativ gibt es alle drei Fahrleistungen auch mit 12 Monaten Laufzeit; dann liegen die Monatsraten bei 354,00 € für 12.000 KM, 374,00 € für 15.000 KM und 394,00 € für 18.000 KM. Wer also einfach nur etwas mehr Flexibilität bei der Laufzeit möchte, zahlt jeweils 10,00 € mehr pro Monat.

Die Lieferzeit liegt laut Angebot bei rund 2 Wochen. Standort ist 64560 Riedstadt. Optional ist zudem eine Haustürlieferung für 350,00 € einmalig als Schätzwert hinterlegt. Zusätzlich wichtig: Das Abo setzt ein Mindestalter von 21 Jahren sowie 3 Jahre Führerscheinbesitz voraus. Die Vollkasko-Selbstbeteiligung liegt bei 1.000 €.

Unterm Strich ist der Smart #1 im Auto-Abo ein attraktives Angebot für alle, die ein modernes Elektro-SUV mit kräftigem Antrieb und bereits umfangreich abgedeckten Fixkosten suchen. Vor allem die Kombination aus 0 € Einmalkosten, kurzer Lieferzeit und kompletter Inklusivrate macht das Angebot interessant.