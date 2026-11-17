Aito nennt für den überarbeiteten M8 bis zu 830 Kilometer CLTC-Reichweite. Die Modellpflege startet in China, konkrete Deutschlanddaten bleiben offen.

Aito nennt für den überarbeiteten M8 bis zu 830 Kilometer CLTC-Reichweite. Hinzu kommen eine weiterentwickelte 800-Volt-Plattform und eine Hinterachslenkung mit bis zu acht Grad Einschlag. Seres bestätigt den chinesischen Marktstart vom 13. November in einer Mitteilung vom 17. November. Ein deutscher Bestellstart ist damit nicht verbunden.

Elektroversion mit fünf oder sechs Sitzen

Der M8 misst 5,19 Meter bei 3,105 Metern Radstand. Das offizielle Preisblatt nennt die batterieelektrische Version als Fünf- und Sechssitzer. Für die Elektroausführung mit Heckantrieb gibt Seres einen 210 Liter großen vorderen Kofferraum an. Beim Sechssitzer fasst der hintere Kofferraum laut Hersteller 416 Liter.

Die Preise in China beginnen beim elektrischen Fünfsitzer Max+ bei 399.800 Yuan, beim Sechssitzer Max+ bei 419.800 Yuan. Der ebenfalls beworbene Einstieg von 379.800 Yuan gehört zur Version mit Reichweitenverlängerer. Diese hat zusätzlich einen Verbrennungsmotor und ist kein reines Elektroauto.

830 Kilometer nach chinesischem Testzyklus

Seres nennt für die BEV-Baureihe maximal 830 Kilometer CLTC-Reichweite. Das ist kein WLTP-Wert und lässt sich weder als deutsche Normreichweite noch als Autobahnreichweite übernehmen.

Zur Modellpflege gehören ein 800-Volt-Antrieb mit Siliziumkarbid-Technik und die neue Generation der Huawei-Batterieplattform. Konkrete Batteriekapazitäten, Motorleistungen sowie AC- und DC-Ladeleistungen führt die Mitteilung nicht auf. Auch eine Ladezeit mit definiertem Messfenster fehlt. Aus 800 Volt allein folgt noch keine belegte kürzere Ladepause.

Die Hinterachslenkung soll den Wenderadius laut Seres auf unter fünf Meter senken. Das wäre bei einem über fünf Meter langen SUV ein praktischer Vorteil in Parkhäusern. Aus der Meldung geht allerdings nicht eindeutig hervor, welche Elektroausführungen sie serienmäßig erhalten.

Markenstart in Europa ab Herbst 2027

Aito hat am 12. Oktober einen Europastart der Marke für Herbst 2027 angekündigt. Auf dem Pariser Autosalon stand auch das Modell 8. Seres arbeitet nach eigener Aussage an europäischer Zulassung, angepassten Assistenzsystemen und einem Servicenetz.

Das bestätigt noch nicht die deutsche Einführung des jetzt überarbeiteten China-M8 in identischer Ausführung. Deutscher Preis, WLTP-Werte, Ausstattung und Liefertermin bleiben offen. Die Mivodo-Suche ergab am 17. November 2026 kein passendes neues Elektro-Leasingangebot für den M8.

Einordnung gegenüber dem Kia EV9

Ein deutscher Vergleichsmaßstab ist der Kia EV9 Air mit 99,8 kWh und 150 kW Heckantrieb. Der serienmäßige Siebensitzer ist 5,01 Meter lang. Kia nennt 563 Kilometer WLTP, rund 24 Minuten von 10 auf 80 Prozent am geeigneten Schnelllader und 66.690 Euro deutsche Brutto-UVP.

Der M8 ist damit 18 Zentimeter länger, bietet in den bestätigten China-Versionen aber höchstens sechs Sitze. Sein Konzept richtet sich eher an Familien, die viel Raum pro Person suchen. Ob er dem EV9 bei Reichweite, Laden oder Preis überlegen ist, lässt sich mit den bisherigen China-Daten nicht beurteilen. Dafür braucht es die konkrete Europaversion.

Quellen